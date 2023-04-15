OLEAN — Cattaraugus-Allegany BOCES recently announced its Career and Technical Education High Honor and Honor rolls for the third quarter from CTE Center in Olean.
HIGH HONOR ROLL
Animal Science – Skye Anderson-Lunn, Portville; Adrienne Balcerzak, Hinsdale; Gracie Carter, Portville; Danni Chudy, Portville, Kagome Cleveland, Allegany-Limestone; Emily Ensell, Allegany-Limestone; Adrianna Frederick, Portville; Steven Hayman, Hinsdale; Allyson Lippert, Hinsdale; Jared Morgan, Olean; Landon Page, Allegany-Limestone; Sarah Tuttle, Hinsdale.
Audio Visual Production – Quintin Allen, Olean; Allie Boser, Allegany-Limestone; Hannah Buck, Allegany-Limestone; Allayna Comstock, Allegany-Limestone; Trinity DiStrola, Allegany-Limestone; Malachi Galmer, Portville; Cruise Hastings, Adult; Jacob Herbert, Allegany-Limestone; Rileigh Martin, Allegany-Limestone; Noah Randall, Hinsdale; Alexis Smith, Allegany-Limestone; Landen Wyant, Hinsdale.
Collision Repair and Auto Body Technology – Kayton Shaw, Portville; Konner Zajicek, Portville.
Cosmetology – Jillian Balcerzak, Hinsdale; Chloe Baxter, Adult; Lexi Benjamin, Olean; Noah Easterly, Hinsdale; Mickelle Green, Portville; Jayna Griffin, Olean; Emma Hagen, Allegany-Limestone; Savannah Miller, Adult; Emily Proctor, Portville; Trinity Richardson, Portville; Kylee St. Clair, Allegany-Limestone; Aubrey Stout Peters, Allegany-Limestone; Elise Trudeau, Olean.
Criminal Justice – Cody Barton, Hinsdale; Noah Bowser, Hinsdale; Noah Brown, Portville; Dylan DiRosa, Olean; Aiden Dobson, Olean; Angela Elling, Hinsdale; George Brock, Olean; Janelle-Ryan Havers, Olean; Nikalaus Manroe, Portville; Izabella Provorse, Allegany-Limestone; Justin Richardson, Olean; Tyler Witzigman, Hinsdale.
Culinary Arts – Cameron Duncan, Olean; Skylor Green, Portville; Daniel Grisewood, Adult; Dennis McRae, Adult; Miles Hunter, Allegany-Limestone; Lilianna Peters, Allegany-Limestone; Larry Rosenthal, Adult; Sarah Youngs, Portville.
Early Childhood Education and Human Services – Mattison Foster, Portville; Arreil Keesler, Hinsdale; Amyra Shaffer, Olean; Allie Shoup, Olean.
Fundamental Building Systems – Andrew Miller, Adult; Joshua Nolder, Allegany-Limestone; Zachary Perkins, Portville; Melanie Smith, Adult.
Media Communications Technology – Alicia Crimmins, Allegany-Limestone; Rudi Gonzalez, Hinsdale.
Medical Assisting – Bryanne Cowles, Olean; Alisha Dickerson, Portville; Samuel Eaton, Allegany-Limestone; Aryanna Hatch, Portville; Zoey Hoak, Portville; Emily Miller, Portville; Allison Smith, Portville.
New Vision Educational Careers – Ava Bordonaro, Olean; Emma Dwaileebe, Olean; Taylor Washburn, Fillmore.
New Vision Health Professions – Harley Brown, Salamanca; Fransisca Childs, Hinsdale; Ashlyn Collins, Allegany-Limestone; Michelle Droney, Olean; Jayla Frank, Franklinville; Aiden Gardiner, Allegany-Limestone; Naomi Hill, Olean; Katie Krotz, Ellicottville; Faith Long, Salamanca; Samantha Proctor, Portville; Michaella Rhodes, Allegany-Limestone; Lena Smith, Olean; Ellie Strade, Allegany-Limestone; Andrea Walker, Olean; Leah Wyant, Portville.
Product Design and Manufacturing – Tyler Babb, Allegany-Limestone; Leah Faulkner, Portville; Benjamin Isaman, Portville; Ethan Jones, Allegany-Limestone; Isaac Jones, RISE Academy; Andrew Klos, RISE Academy; Dawson Mallery, Olean; Kyle North, Portville; Randy Reece, Hinsdale; Ryan Swartwout, Portville; Paul Tackentien, Cattaraugus-Little Valley; Seth Vos, Portville; Dominik Wagoner, Hinsdale; Dakota Wilber, Olean.
Welding and Metal Fabrication – Jacob Elliott, Hinsdale; John Kratts, Hinsdale; Tyler Slocum, Allegany-Limestone.
HONOR ROLL
Animal Science – Christine Alaimo, Hinsdale; Landen Amore, Allegany-Limestone; Danielle Breidenstein, Portville; Jazmyan Clark, Hinsdale; Rylee Ehrensberger, Allegany-Limestone; Caidyn Gilroy, Portville; Jarod Kiel, Allegany-Limestone; Jeremy Nugent, Hinsdale; Madelyn Sakala, Olean; Adriana Skillman, Portville; Hannah Woodard, Olean.
Audio Visual Production – Kadyn Cassidy, Hinsdale; Tyler Cross, Olean; Nicholas Jones, Olean; Kent Little, Portville; Kaytlyn Moore, Allegany-Limestone; Keaton Noller, Portville; Ryan Osborne, Olean.
Automotive Technology – Aedon Gelder, Olean; Wyatt Hewitt, Olean.
Collision Repair and Auto Body Technology – Noah Kinnaird, Olean.
Cosmetology – Isabelle Bailey, Allegany-Limestone; Quinn Bishop, Allegany-Limestone; Francesca Cummins, Adult; Ashley Edwards, Portville; Katie Forrester, Allegany-Limestone; Nyasia Gadley, Olean; Kionah Malone, Adult; Emma Oliphant, Olean; Cameron Tanner, Allegany-Limestone.
Criminal Justice – Brooke Baker, Olean; Austin Burdick, Olean; Dante Cleveland, Allegany-Limestone; Preston Conner, Olean; Hayden Emley, Portville; Matthew Gilman, Allegany-Limestone; Camden Pancio, Olean; Lucas Peterson-Volz, Olean; Brysen Riehle, Olean; Henry Schwartz, Hinsdale; Tyler Stives, Portville; Shawn Vanbrunt, Olean; Cal Vogtli, Olean.
Culinary Arts – Hudson Dibble, Olean, Isabelle Phearsdorf, Hinsdale; Benjamin Wolfe, Allegany-Limestone.
Early Childhood Education and Human Services – Taylor Chamberlain, Portville; Demi Chudy, Portville; Marcus Cleveland, Olean; Alaina Elliott, Portville; Jaedyn Hennard, Olean; Sara Neal, Allegany-Limestone; Myha Wilson, Portville.
Fundamental Building System – Thomas Buckvich, Portville; Brock A. George, Portville; Jackson George, Allegany-Limestone; Ryan Isenberg, Olean; Karsen Padlo, Portville.
Media Communications Technology – Marissa Adams, Hinsdale; Joshua Gardner, Olean; Zachary Hagle, Allegany-Limestone; Ethan Pfeffer, Olean; Lauren Ralston, Allegany-Limestone.
Medical Assisting – Jillien Darcy, Hinsdale; Hailey Feneran, Allegany-Limestone; Carlee Jacoby, Allegany-Limestone; Rayleah Magara, Allegany-Limestone; Ryleigh Peterson, Allegany-Limestone.
New Visions Educational Careers – Samantha Stock, Ellicottville.
Product Design and Manufacturing – Xavier Cook, Olean; Dominic Lewis, Olean; Rashawn Rogers, Olean.
Welding and Metal Fabrication – Jordan Crotty, Adult; Michael Fahnestock, Portville; Jonathan Lynch, Olean.