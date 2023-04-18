ELLICOTTVILLE — Cattaraugus-Allegany BOCES recently announced its Career and Technical Education High Honor and Honor rolls for the third quarter from CTE Center in Ellicottville.
HIGH HONOR ROLLAnimal Science
– Amber Chapman, Pioneer; Shealyn Crooks, Salamanca; Abigail Goode, Salamanca; Carolyn Kaiser, Pioneer; Georgia Letson, Salamanca; Loren Maguda, Cattaraugus-Little Valley; Katherine Prial, Franklinville; Kayla Romero, Ellicottville; Erica Schine, Franklinville; Haven Sevenish, Randolph; Shawnee Szyper, Cattaraugus-Little Valley; Katherine Winsor, Cattaraugus-Little Valley.
Automotive Technology
– Logan Liebler, Springville G.I.; Derek Opferbeck, Cattaraugus-Little Valley; Austin Schweickert, Pioneer.
Cosmetology
– Alissa Atwater, Pioneer; Joslyn Harris, Cattaraugus-Little Valley; Jordan Henderson, Cattaraugus-Little Valley; Dylan Herron, Cattaraugus-Little Valley; Gabrielle Hickey, West Valley; Chloe Imhoff, Cattaraugus-Little Valley. MacKenzie Larimer, Pioneer; Karolina Mireles-Crouse, Salamanca; Paige Veroba, Franklinville.
Criminal Justice
– Rebecca Covell, Cattaraugus-Little Valley; K’Lonnie Davis, Franklinville; Carleigh Hobson, Pioneer; Carson Mohr, Salamanca.
Culinary Arts
– Audrey Hurlburt, Ellicottville.
Early Childhood and Human Services
– Emily Chapman, Randolph; Ronni Dufrane, West Valley; Madeline Koziol, Pioneer; Ceceilia Prouty, Springville G.I.; Brynley Spencer, Springville G.I.
Early Entry CTE
– Hunter Ackley, Allegany-Limestone; Rebecca Nagel, Allegany-Limestone; Jonathan Wiltsie, Salamanca.
Heavy Equipment Operations
– Preston Burrows, Randolph; Zakary Linza, Allegany-Limestone; Glenn Priest, Cattaraugus-Little Valley.
Media Communications Technology
– Rashad Neal, Cattaraugus-Little Valley.
Medical Assisting
– Kenneth Eckhart, Cattaraugus-Little Valley; Kyra Gonzalez, Franklinville; Zoe Goode, Ellicottville; Evelyn Janora, Cattaraugus-Little Valley; Hanna Lecceardone, Randolph; Jayme Newberry, Franklinville; Allison Nottingham, Randolph; Kayden O’Neil, Randolph; Kendell O’Neill, Randolph; Morgan Rosario, Cattaraugus-Little Valley; Marissa Rose, Franklinville; MacKenzie Slisz, Pioneer; Madalyn West, Cattaraugus-Little Valley; Isabelle Woodmancy, Ellicottville.
Natural Resources
– Michael Clark, Pioneer; Elizabeth Hayden, Franklinville; Gavin Lacy, Pioneer.
Power Equipment Technology
– Jase Curtis, Ellicottville, Brien Funke, Cattaraugus-Little Valley.
Welding-Metal Fabrication
– Tyler Gibas, Franklinville; Peyton Hiller, Pioneer; Derek Morlock, Pioneer, Joseph Murphy, Cattaraugus-Little Valley; Timothy Sonner, Pioneer.
HONOR ROLLAnimal Science
– Sierra Green, Randolph; Ryanna Herrick, Franklinville; Asher Hudson, Salamanca; Midnight London, Cattaraugus-Little Valley; Alena Murphy, Franklinville; Kailee Oakes, Salamanca; Kaylene Wardner, Franklinville.
Automotive Technology
– Thomas Bonin, Cattaraugus-Little Valley; Xevid Butman, Franklinville; Maysen Jimerson, Salamanca; Cameron McGraw, Salamanca; Jason McGraw, Salamanca; Mersadies Nichols, Randolph; Skylar Schroeder, Ellicottville; Alexander Strauch, Salamanca.
Collision Repair Technology
– Gavin Baxter, Cattaraugus-Little Valley; Andrew Bieber, Pioneer; Trent Borden, Franklinville; Holden Bruyere, Randolph; Jaida Mendell, Ellicottville; Courtney Parmenter, Salamanca; Nicholas Peters, West Valley; Bejamin Roosa, Randolph; Preston Sills, Cattaraugus-Little Valley; Adam Weaver, Cattaraugus-Little Valley; Xavier Wilson, Cattaraugus-Little Valley.
Cosmetology
– Riley Bliss, Pioneer; Kendra Dashnaw, Pioneer; Delia Jimerson, Salamanca; Athena Lounsbury, Salamanca; Emily McChesney, Pioneer; Victoria Nelligan, Pioneer; Jenny Rockwell, Salamanca; MacKenzie Rogan, Cattaraugus-Little Valley.
Criminal Justice
– Lars Craft, Pioneer; Angel Delgado, Cattaraugus-Little Valley; David Freundschuh, Ellicottville; Janay Ghani, West Valley; Samantha Herbst, West Valley; Devin Herman, Big Picture-Franklinville; Aiden Hoover, Cattaraugus-Little Valley; Damian Miller, Cattaraugus-Little Valley; Justin Seamon, Franklinville; Hayden Valvo, Allegany-Limestone.
Culinary Arts
– Brooklyn Cotter, Salamanca; Adrynn Dederick, Ellicottville; Sophia Ludwig, Cattaraugus-Little Valley; Cruz Otero, Salamanca.
Early Childhood
– Melanee Abrams, Salamanca; Jocalyn Bigham, Pioneer; Zoelle Dickerson, Randolph; Madison Finch, Randolph; Lilliana Haggerty, Franklinville; Jessica Nomes, Randolph; Sydney Schrock, Pioneer; Christine Stover, Pioneer; Elizabeth Weaver, Salamanca; Summer Wilkins, Franklinville.
Early Entry CTE
– Jasmine Fox, Pioneer; David Keem, Pioneer; Joshua Lovell, Allegany-Limestone; Hannah Nappo, Pioneer; Nicholos Shoup, Allegany-Limestone; Ward Sypniewski, Pioneer.
Heavy Equipment Operations
– Joshua Brown, Pioneer; Jacob Collopy, Pioneer; Hayden Datzler, Pioneer; Travis DeLude II, Pioneer; James DePasquale, Springville G.I; Kodee Dillenburg, Pioneer; Cole Duncan, Pioneer; Bryce Farmer, Randolph; Wyatt Grimmelt, Pioneer; Gavin Haley, Pioneer; Kent Janora, Cattaraugus-Little Valley; Evan Leonard, Franklinville; Tanner Lux, Springville G.I.; Kellie Phair, Springville G.I.; Karsen Schoening, Salamanca.
Media Communications Technology
– Rickey Armstrong, Salamanca; Gwen DeChane, Ellicottville; Piper Dineen, Salamanca; Zachary Fetterman, Franklinville; Jonathan Langworthy, Salamanca; Holden Mills, Pioneer; Kaleb Ronan, Pioneer; Gabrielle Spross, Ellicottville; Cody Wickham, Ellicottville.
Medical Assisting
– Ray’Quan Flaherty-Fantaske, Cattaraugus-Little Valley; Natalie Kelley, Randolph; MacKenzey Meacham, Cattaraugus-Little Valley; Addison McCord, Salamanca.
Natural Resources
– Reese Benjamin, Ellicottville; Kaylie Bish, Franklinville; Trystan Buck, Allegany-Limestone; Zachary Clark, Ellicottville; Sean Crowley, Ellicottville; Braeden Delahoy, Randolph; Stephan Doner Jr., Salamanca; Clayton Franze, Randolph; Liam Jimerson, Ellicottville; Kaleb Ling, Randolph; Aaron Logiudice, Ellicottville; Errol Moore, Ellicottville; Hailee Williams, Pioneer.
Power Equipment Technology
– Nathan Cope, Central Baptist Christian School; Damon Fischer, Randolph; Clayton Nixon, Central Baptist Christian School; Devin Smith, Pioneer; Brayden Young, Cattaraugus-Little Valley.
Welding Metal Fabrication – Nathan Andrews, Ellicottville; Oakley Bradley, Ellicottville; Jacob Dahlke, Franklinville; Jacob Kahm, Cattaraugus-Little Valley; Teagan Nolan, Springville G.I.; Clint Prial, Franklinville; Alexis Sevenish, Randolph; Christopher Stiles, Central Baptist Chrisitan School; Jordyn Stoltz, Salamanca.