OLEAN — Olean High School Principal Jeff Andreano has announced the following students in grades 8 through 12 are named to the high honor and honor rolls for the 4th quarter of the 2022-23 school year.
Students named to the high honor roll have maintained an average of 92% or above. Students named to the honor roll have maintained an average of 85-91.9%.
High Honor RollGrade 8:
Emma Adamski, Emma Anderson, Lokesh Anumalasetty, Nicholas Bader, Mia Bean, Declan Boutillette, Sierra Cassford, Simran Chahal, Lina Chauhdry, Addison Crosson, Lorenzo Downing III, Camren Driscoll, Colby Gibbons, Alexis Guglielmi, Jack Harris, Alaina Hirliman, Audrey Hoffman, Landon Johnson, Gabrielle Jones, Crystal Kuhn, Seamus Leslie, Avy Maldonado Sanchez, Diyanah Manar, Raine Maynard, Theodore McClellan, Lucian McPhee, Megan Morgan, Jadyn Ours, Angelina Qiu, Marcus Sevinsky-Farrington, Karter Sherlock, Colin Simons, Natalie Snyder, Haylie Storms, Emma Veno, Ethan Woodring.
Grade 9:
Raeya Barboza, Anna Bates, Olivia Black, Adrian Bohdanowycz, Jabreyah Brown, Mallory Carter, Finnian Caya, Miley Crawford, Brynn Cygan, Ellowyn Davis, Serenity Durphy, Lauren Dyal, Lily Eaton, Braelyn Eaton, Ava Finch, Courtney Gross, Caidence Hutchison, Kaylin Kratts, Joseph Mest, Austin Miles, Samantha Morgan, Ava Moses, Isabelle Redding, Leah Richardson, Brady Riehle, Mia Rivera, Mia Sibilio, Sage Smith, Grady Smucinski-O’Brien, Shia Suzara, Taylor Teachman, Josiah Todd, Ava West, Isabelle West, Dickson Yang.
Grade 10:
Michael Bader, Brenden Bailey, Ava Borer, Cavan Boutillette, Autumn Cassford, Willow Chase, Asher Cummings, Molly DeRose, Emma Edwards, Blake Foster, Alyssa Gaylor, Jackson Gonzalez, Sullivan Hoffman, Brennan Kielar, Blake Kinnaird, Rhyannon Luper-Orcutt, Jayden Marvin, Hannah McAdam, Isabella Morelli, Cian Richardson, Sofia Rucinski, Aaron Samuel, Reece Schreiber, Garrett Shaw, Bianca Simons, Evan Snyder, Maxim Windus.
Grade 11:
Riti Anumalasetty, Kashtian App, Sophie Bartman, Lexi Benjamin, Austin Burdick, Tyler Camp, Caroline Carter, Rubinder Chahal, Ethan Chen, Hailey Covert, Draven Cummings, Jessica Daley, Cameron Duncan, Andre Fratercangelo, Emily Gibbons, Grace Haynes, Sarah Jordan, Lilli Khettry, Alexander Linderman, Makayla Magro, Jalethyn Miller, Marah Morehouse, Isaac Moses, Ethan Peace, Adelina Peer, Lucas Peterson-Volz, Heartly Phipps, Grace Ring, Helaina Rucinski, David Ruszkowski, Faith Schreiber, Rose Scordo, Aila Shoup, Allie Stayer, Lily Todd, Elise Trudeau, Shawn VanBrunt, Aaron Vincent, Andreas Williams.
Grade 12:
Emma Anastasia, Cade Anastasia, Thomas Bates, Ava Bordonaro, Drew Brokaw, Lucas Brushingham, Sophia Burt, Maximilian Butler, Brooke Capito, Luke Carlson, Zachary Clayson, Madisyn Cleveland, Mercedes Colbert, Bryanne Cowles, Laci Deemer, Dylan DiRosa, Michelle Droney, Emma Dwaileebe, Samantha Gould, Jaedyn Hennard, Naomi Hill, Trevor Johnston, Ariel Maine, Mackenzie Malloy, A’marie McKenney, Jared Morgan, Taya Oyer, Chance Padlo, Adrianna Riehle, Lily Schena, Kristen Slaugenhaupt, Lena Smith, William Snyder, Connor Valenti, Andrea Walker, Emma Washington, Gavin Weseman, Jacob Wilkins, Jacob Williams, Hailee Zalwsky.
Honor RollGrade 8:
Daniel Armijo, Cameron Bartman, Logan Bennink, Noah Cartmill, Anthony Funaro V, Terrell James, Alexander Jones, Amaressa Lynch, Rylen Maynard, Taziya Mitchell, Nathaniel Morehouse, Anna Murphy, Hooreya Shaikh, Joshua Slawson Jr., Evan Tingley, Owen Tingley.
Grade 9:
Owen App, Addison Bowser, Aaron Budaj, Audriana Clemons, Connor Dowdell, Victoria Harris, Larson Hawkes, Domonick Hirliman, Viktoriia Lozynska, Hannah Marshall, Gina Mercer, Jourdan Morris, Gabriel Myers, Tiana Pascucci, Maverick Plants, Madysen Quinn, Brayden Ruggles, Lakisha Slawson, Acacia Steffenhagen, Chloe Stitt, Hosea Swan, John Vosburg, Zachary Warters, Calvin Williams.
Grade 10:
Jasmine Baglione, Courtney Bargy, Sara Beatman, Maya Belle, Noah Blair, James Burrows, Jaeda Clark, Annalisse Easton, Sayedie-Skye Fields, Brody Frame, Darren Fuller, Noah Gallo, Dana Ginnery, Leah Gould, Spencer Greenstein, Chloe Hall, DyAndrah Hanson, Carmen Hasper, Brandon Herbert, Jacksen Kahm, Thomas Kielar, Phoenix Langdon, Kadyn Malloy, Manoah Miketish, Ava Moran, Desiree Muir, Alexander Myers, Eli Orcutt, Levi Otero, Iraya Prosser, Alana Rowand, Ammar Shaikh, Andrew Shaul Jr., Gideon Tarr, Zaiden Thach, Tatiana Warmley, Ethan Washington, Montana Yehl.
Grade 11:
Norra Anastasia, Shamus Baer, Matthew Blazejewski, Makenna Britt, Amy Campbell, Simon Clark, Preston Conner, Aubrey Cowles, Tyler Cross, William Crosson, Emma Dodge, Marieanna Germain, Alina Giermek, Danny Havers, Maddison Hitchcock, Ryan Isenberg, Gaaron Jones, Nicholas Jones, Noah Kinnaird, Dawson Mallery, Alexander Misenheimer, Ryan Osborne, Kollin Pellett, Alexandria Puccinelli, Avianna Rauber, Payton Reynolds, Oliver Robbins-Martinelli, Robert Shorter, Kennlee Spears, Mackenna Tobola, Cal Vogtli, Ashley Zewe.
Grade 12: Abreea Acevedo, Logan Baer, Christopher Bargy, Jadon Blazejewski, Jack DeRose, Hudson Dibble, Taylor DiLorenzo, Emily Duncan, Ashlyn Flood, Joshua Gardner, Brock George, Maddox Guay, Randall Hall II, Shayla Harrington, Madison Herner, Wyatt Hewitt, Jacob Hurlburt, Drew Johnson, Joshua Knight, Olivia Kratts, Chelsea Lemmer, Kayden Matthews, Lillian May, Casandra Pratt, Tavian Ramadhan, Ishana Ramlall, Kaiden Scott, Allie Shoup, Siena Smith, Jacob Spears, Keyshawn Sullivan, Dylan Tanyi, Mason Tanyi, Alexander Vogel, Kyra Vroman, Megan West, Dakota Wilber, Leah Williams, Gabriel Williams, Hannah Woodard.