OLEAN — A son, Zye Amias Ames, was born Jan. 14, 2022, at Olean General Hospital to Dakota and Kwanita Jimerson Ames of Olean.
The baby boy was 7 pounds, 14.5 ounces.
Grandparents are Kyle and Elizabeth Cook of Olean, David Butler Jr. and Cindy Hawkins Butler of Erin and Daniel Ames and Jenny Rafferty of Elmira.
Great-grandparents are Jim and Beth Lee of Knoxville, Tenn., Ron and Peggy Hawkins of Lynchburg, Va., Charlotte Ames of Elmira, Steve and Marie Cook of Bolivar and Randy and Debbie Torrey of Zypher Hills, Fla.