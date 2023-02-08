OHS inducts 37 into National Honor Society

The newest Olean High School students inducted to the National Honor Society are (in alphabetical order by last name) Norra Anastasia, Riti Anumalasetty, Sophie Bartman, Maximilian Butler, Tyler Camp, Caroline Carter, Rubinder Chahal, Ethan Chen, Hailey Covert, Aubrey Cowles, William Crosson, Draven Cummings, Andre Fratercangelo, Emily Gibbons, Randall Hall II, Sarah Jordan, Lilli Khettry, Alexander Linderman, Makayla Magro, Dawson Mallery, Jalethyn Miller, Jared Morgan, Isaac Moses, Ethan Peace, Adelina Peer, Lucas Peterson-Volz, Heartly Phipps, Grace Ring, Helaina Rucinski, David Ruszkowski, Faith Schreiber, Rose Scordo, Aila Shoup, Allie Stayer, Lily Todd, Aaron Vincent and Ashley Zewe.