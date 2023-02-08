OHS inducts 37 into National Honor Society

The newest Olean High School students inducted to the National Honor Society are (in alphabetical order by last name) Norra Anastasia, Riti Anumalasetty, Sophie Bartman, Maximilian Butler, Tyler Camp, Caroline Carter, Rubinder Chahal, Ethan Chen, Hailey Covert, Aubrey Cowles, William Crosson, Draven Cummings, Andre Fratercangelo, Emily Gibbons, Randall Hall II, Sarah Jordan, Lilli Khettry, Alexander Linderman, Makayla Magro, Dawson Mallery, Jalethyn Miller, Jared Morgan, Isaac Moses, Ethan Peace, Adelina Peer, Lucas Peterson-Volz, Heartly Phipps, Grace Ring, Helaina Rucinski, David Ruszkowski, Faith Schreiber, Rose Scordo, Aila Shoup, Allie Stayer, Lily Todd, Aaron Vincent and Ashley Zewe.

 Olean High School

OLEAN — Olean High School recently inducted 37 students into the National Honor Society at a special dinner at the Pulaski Club on North Union Street.

Students were chosen after demonstrating scholastic excellence by maintaining a grade average of 90% or higher and a highly selective process based on more than just academics.

 

Trending Food Videos

Local & Social