JAMESTOWN -- Many area high school students were named to SUNY Jamestown Community College’s part-time student dean’s list during the 2022-23 academic year.
Fall 2022
- Allegany — Isabella Baldwin, Maximilian Berlinski, Jenna Billings, Henry Brairton, Jordan Buffamante, Madison Callen, Megan Collins, Jack Conroy, Sean Conroy, Alicia Crimmins, Payton Fortuna, Andrew Giardini, Tyler Griffin, Gialine Haid, Emma Jo Jankowski, Cassandra Jaquith, Evan Johnson, Francesca Klice, Hayden Kolb, Lindsey Kolb, Kyrin Labella, Dylan Loiacono, Zachary Luce, Andrew Maguire, Marthinus Marais, Sydney McClelland, Jian'ai Missel, Angelina Napoleon, Andrew Opperman, Ian Palmer, Paige Pecorella, Adelina Peer, Lauren Ralston, Katherine Riley, Colton Schuman, Aila Shoup, Eric Spring, Elizabeth Stayer, Jillian Walsh
- Andover — Ethan McRae, Destiny Outman
- Angelica — Jonathan Ford, Killian McKnight
- Belfast — Gavin Kenyon
- Bolivar — Ethan Jones, Colin Keech, Zane Lehman, Zachary Mitchell, Kori Thomas, Benjamin Waltenburgh
- Cattaraugus — Brynn Gabel, Brenna Mentley, Francesca Mormile, Carson Reger, Benjamin Vella
- Conewango Valley — Grace Pfleuger
- Cuba — Anatoliy Barnes, Julie Bichler, Aleah Demick, Elizabeth Drum, Rudi Gonzalez, Benjamin Kisel, Brandon Studley, Mayleigh Whiting, Gage Witter
- East Otto — Aaliyah Winslow
- Ellicottville — Brooke Butler, Alexander Silvernail, Sarah Weber
- Franklinville — Cayleigh Ainsworth, Dominic Breton, Gabriela Chesebro, Sarah Courtney, Olivia Frank, Tyyetta Herman, Megan Jackson, Ava McKune, Hunter Osgood, Olivia Pockey, McKenzie Schuyler, Anna Slavinski
- Friendship — Hunter Hill, Noah Martin
- Gowanda — Aiden Ackley, Malarie Carroll, Jada Geiger, Alaina Kaczmarczyk, Hayden Kaus, Makayla Kuras, Madison Luder, Chloe Luther, John Ondus, Madilyn Pawlak
- Great Valley — Breana Andrews, Bryan Grundy, Madeline Hawkins, Selena Smith, Bryce Wood
- Hinsdale — Alexandria Goodyear, Mikayla Keis, Tyson See, Hannah Sutton
- Killbuck — Lita Conklin
- Limestone — Michael Frederick, Kaleigh Griesbaum
- Little Genesee — Castity Gowdy
- Little Valley — Beatrice Fiscante, Katryna Jennings, Harper Smith, Ryder Smith, Alysa Williams
- Olean — Marissa Adams, Emma Anastasia, Norra Anastasia, Sophie Bartman, Bradley Bergstrom, Brooke Capito, Ruby Chahal, Ethan Chen, Mercedes Colbert, Hailey Covert, Connor Goudie, Lydia Hammer, Jacob Hurlburt, Sarah Jordan, Alexander Linderman, MacKenzie Malloy, Nathaniel Martinelli, Caden Miller, Isaac Moses, Chance Padlo, Grace Ring, David Ruszkowski, Lily Schena, Faith Schreiber, Rose Scordo, Ava Smith, William Snyder, Lily Todd, Connor Valenti, Hailee Zalwsky
- Perrysburg — Alhanna Gabel, Aubrie Heron, Benjamin Krajewski, Samuel Latimore, Darwin Westlund
- Randolph — Allison Burdick, Jacob Dexter, Emma Earley, Mattie Evansbrown, Andi Frame, Jaiden Huntington, Corinne Inkley, Rileigh Lynn-Haskell, Lilly McDonald, Liliana Neal, Owen Nelson, Preston Odell, Taryn Palmatier, Abigail Pitts, Miquela Riddell, David Root, Tailyn Shields, Sierra Smith, Torrey Smith, Adeline Wright, Jacob Zink
- Salamanca — Jonah Bailey, Mariah Downey, Gahsenide Hubbell, Sydnie John, Alyssa Perkins
- South Dayton — Kyle Chase, George Kruszka, Allyson Morey, Brandon Yoris
- Wellsville — Asher Billings, Quentin Case, Dakota Clark, Gavan Dickerson, Raina Haight, Nathaniel Howe, Brady Ketchner
- Whitesville — Justin Button, Christopher Estep Jr.
Spring 2023
- Allegany — Darian Baxter-Dugan, Henry Brairton, Karly Bruton, Sean Conroy, Katelyn Curran, Andrew Forrest, Payton Fortuna, Aiden Gardiner, Emma Jo Jankowski, Francesca Klice, Kyrin Labella, Jian'ai Missel, Andrew Opperman, Adelina Peer, Michaella Rhodes, Matthew Rohrabacher, Allison Sherman, Elizabeth Stayer, Ellie Strade, Jillian Walsh
- Andover — Taegen MacCrea, Caroline Walker
- Angelica — Sophia Gugino, Lauren Haggstrom
- Bolivar — Haley Mascho, Natalie McDowell, Hunter Walp, Allison Zilker
- Cattaraugus — Eve Adams, Maverick Adams
- Cuba — Anatoliy Barnes, Julie Bichler, Benjamin Kisel
- East Otto — Aaliyah Winslow
- Ellicottville — Brooke Butler, Giancarlo Nuzzo, Alexander Silvernail, Sarah Weber
- Franklinville — Jayla Frank
- Friendship — Madigan Harris, McKinlee Harris, Noah Martin
- Gowanda — Logan Forthman, John Ondus
- Great Valley — William Benatovich, Abby Chudy, Katrina DeChane, Keelin Finn, Bryan Grundy, Madeline Hawkins, Cameron Kaleta, Faith Long, Allison Rowland, Bryce Wood
- Hinsdale — Fransisca Childs, Alexandria Goodyear, Isabella Noll, Tyson See, Hannah Sutton
- Killbuck — Lita Conklin
- Limestone — Michael Frederick
- Little Valley — Katryna Jennings, Harper Smith, Alysa Williams
- Mayville Natalie Gilkinson, Hannah Group, Alexandra Reyda, Lincoln Smith
- Olean — Riti Anumalasetty, Kashtian App, Sophie Bartman, Ava Bordonaro, Tyler Camp, Caroline Carter, Ruby Chahal, Ethan Chen, Ashlyn Collins, Draven Cummings, Michelle Droney, Nathan Fowler, Emily Gibbons, Lydia Hammer, Grace Haynes, Lilli Khettry, Alexander Linderman, Makayla Magro, Ariel Maine, Jalethyn Miller, Isaac Moses, Chance Padlo, Ethan Peace, Grace Ring, Helaina Rucinski, David Ruszkowski, Lily Schena, Faith Schreiber, Lena Smith, Allie Stayer, Lily Todd, Gavin Weseman
- Portville — Carter Hall
- Randolph — Yseuldt Balcom, Alana Chadwick, Jacob Dexter, Emma Earley, Mattie Evansbrown, Lillian Fleischmann, Andi Frame, Gabriel Frame, Madelia Griffith, Mathurin Griffith, Corinne Inkley, Ethan Johnson, Rileigh Lynn-Haskell, Lilly McDonald, Liliana Neal, Benjamin Roosa, David Root, Kyle Senn, Sierra Smith, Katelyn Storer, Renee Waterman, Jacob Zink
- Salamanca — Jonah Bailey, Harley Brown, Keegan Hardy, Gahsenide Hubbell, Sydnie John, Alyssa Perkins, Mitchel Schnaufer
- Shinglehouse, Pa. — Aaron Vincent
- South Dayton — James Gleason
- Whitesville — Gabriella Hall