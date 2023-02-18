BOCES Olean Center

The Cattaraugus-Allegany BOCES CTE Center at Olean on Windfall Road.

 Olean Times Herald file photo

OLEAN — Cattaraugus-Allegany BOCES recently announced its Career and Technical Education High Honor and Honor rolls for the second quarter from CTE Center in Olean.

HIGH HONOR ROLL

 

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