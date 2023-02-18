OLEAN — Cattaraugus-Allegany BOCES recently announced its Career and Technical Education High Honor and Honor rolls for the second quarter from CTE Center in Olean.
HIGH HONOR ROLL
Animal Science
– Skye Anderson-Lunn, Portville; Adrienne Balcerzak, Hinsdale; Gracie Carter, Portville; Danni Chudy, Portville, Rylee Ehrensberger, Allegany/Limestone; Allyson Lippert, Hinsdale; Nikalaus Manroe, Portville; Jeremy Nugent, Hinsdale; Jared Morgan, Olean; Sarah Tuttle, Hinsdale.
Audio Visual Production
– Allie Boser, Allegany/Limestone; Allayna Comstock, Allegany/Limestone; Trinity DiStrola, Allegany/Limestone; Cruise Hastings, Adult; Kent Little, Portville; Rileigh Martin, Allegany/Limestone; Keaton Noller, Portville; Noah Randall, Hinsdale; Landen Wyant, Hinsdale.
Collision Repair and Auto Body Technology
– Konner Zajicek, Portville.
Cosmetology
– Chloe Baxter, Adult; Lexi Benjamin, Olean; Francesca Cummins, Adult; Noah Easterly, Hinsdale; Katie Forrester, Allegany/Limestone; Mickelle Green, Portville; Kionah Malone, Adult; Savannah Miller, Adult; Aubrey Stout Peters, Allegany/Limestone; Elise Trudeau, Olean.
Criminal Justice
– Noah Bowser, Hinsdale; Noah Brown, Portville; Dylan DiRosa, Olean; Aiden Dobson, Olean; Angela Elling, Hinsdale; Hayden Emley, Portville; Janelle-Ryan Havers, Olean; Lucas Peterson-Volz, Olean; Izabella Provorse, Allegany/Limestone; Justin Richardson, Olean; Shawn VanBrunt, Olean; Tyler Witzigman, Hinsdale.
Culinary Arts
– Cameron Duncan, Olean; Skylor Green, Portville; Daniel Grisewood, Adult; Dennis McRae, Adult; Lilianna Peters, Allegany/Limestone; Larry Rosenthal, Adult; Sarah Youngs, Portville.
Early Childhood Education and Human Services
– Mattison Foster, Portville; Arreil Keesler, Hinsdale; Sara Neal, Allegany/Limestone; Allie Shoup, Olean; Myha Wilson, Portville.
Fundamental Building Systems
– Andrew Miller, Adult; Joshua Nolder, Allegany/Limestone; Zachary Perkins, Portville; Melanie Smith, Adult.
Media Communications Technology
– Alicia Crimmins, Allegany/Limestone; Alina Giermek, Olean; Rudi Gonzalez, Hinsdale; Zachary Hagle, Allegany/Limestone.
Medical Assisting
– Bryanne Cowles, Olean; Jillien Darcy, Hinsdale; Alisha Dickerson, Portville; Samuel Eaton, Allegany/Limestone; Aryanna Hatch, Portville; Zoey Hoak, Portville; Rayleah Magara, Allegany/Limestone; Emily Miller, Portville; Ryleigh Peterson, Allegany/Limestone; Angelina Richter, Hinsdale; Allison Smith, Portville.
New Vision Educational Careers
– Emma Dwaileebe, Olean; Samantha Stock, Ellicottville; Taylor Washburn, Fillmore.
New Vision Health Professions
– Harley Brown, Salamanca; Fransisca Childs, Hinsdale; Ashlyn Collins, Allegany/Limestone; Michelle Droney, Olean; Jayla Frank, Franklinville; Aiden Gardiner, Allegany/Limestone; Naomi Hill, Olean; Katie Krotz, Ellicottville; Samantha Proctor, Portville; Michaella Rhodes, Allegany/Limestone; Lena Smith, Olean; Ellie Strade, Allegany/Limestone; Andrea Walker, Olean; Leah Wyant, Portville.
Product Design and Manufacturing
– Tyler Babb, Allegany/Limestone; Leah Faulkner, Portville; Benjamin Isaman, Portville; Ethan Jones, Allegany/Limestone; Dominic Lewis, Olean; Dawson Mallery, Olean; Kyle North, Portville; Randy Reece, Hinsdale; Ryan Swartwout, Portville; Paul Tackentien, Cattaraugus/Little Valley; Seth Vos, Portville; Dominik Wagoner, Hinsdale.
Welding and Metal Fabrication
– Jordan Crotty, Adult; Jacob Elliott, Hinsdale; Tyler Slocum, Allegany/Limestone.
HONOR ROLL
Animal Science
– Isaiah Adams, Hinsdale; Christine Alaimo, Hinsdale; Landen Amore, Allegany/Limestone; Danielle Breidenstein, Portville; Sera Casey, Olean; Jazmyan Clark, Hinsdale; Kagome Cleveland, Allegany/Limestone; Emily Ensell, Allegany/Limestone; Adrianna Frederick, Portville; Steven Hayman, Hinsdale; Jarod Kiel, Allegany/Limestone; Landon Page, Allegany/Limestone; Shyanna Rickert, Olean; Madelyn Sakala, Olean; Hannah Woodard, Olean.
Audio Visual Production
– Quintin Allen, Olean; Hannah Buck, Allegany/Limestone; Malachi Galmer, Portville; Jacob Herbert, Allegany/Limestone; Jamie Jimerson, Hinsdale; Nicholas Jones, Olean; Ryan Osborne, Olean; Alexis Smith; Allegany/Limestone.
Automotive Technology
– Aedon Gelder, Olean.
Collision Repair and Auto Body Technology
– Maddison Collins, Portville; Noah Kinnaird, Olean; Dayton Shaw, Portville.
Cosmetology
– Jillian Balcerzak, Hinsdale; Jenna Blanchard, Elm Street Academy; Emma Hagen, Allegany/Limestone; Emily Proctor, Portville; Kylee St. Clair, Allegany/Limestone; Cameron Tanner, Allegany/Limestone
Criminal Justice
– Brooke Baker, Olean; Cody Barton, Hinsdale; Austin Burdick, Olean; Preston Conner, Olean; Brock George, Olean; Matthew Gilman, Allegany/Limestone; Camden Pancio, Olean; Henry Schwartz, Hinsdale; Tyler Stives, Portville.
Culinary Arts
– Hudson Dibble, Olean, Mia Guo, Portville; Hunter Miles, Allegany/Limestone; Layla Nelson, Portville; Benjamin Wolfe, Allegany/Limestone.
Early Childhood Education and Human Services
– Victoria Bickford, Allegany/Limestone; Taylor Chamberlain, Portville; Demi Chudy, Portville; Marcus Cleveland, Olean; Amyra Shaffer, Olean.
Fundamental Building System
– Brock A. George, Portville; Ryan Isenberg, Olean; Karsen Padlo, Portville; Thomas Buckvich, Portville.
Media Communications Technology
– Marissa Adams, Hinsdale; Olivia Artlip, Portville; Ethan Pfeffer, Olean.
Medical Assisting
– Hailey Feneran, Allegany/Limestone; Keanna King-Rogers, Olean.
New Visions Educational Careers
– Ava Bordonaro, Olean; Tara Duvall, Cuba/Rushford.
New Visions Health Professions
– Faith Long, Salamanca. Product Design and Manufacturing – Justus Bentley, Olean; Xavier Cook, Olean; Isaac Jones, RISE Academy; Dakota Wilber, Olean.
Welding and Metal Fabrication – Brennen Burroughs, Olean; Noah Greenawalt, Hinsdale; John Kratts, Hinsdale; Andrew Riordan, Allegany/Limestone; Dylan Studley, Allegany/Limestone.