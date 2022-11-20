OLEAN — Cattaraugus Allegany BOCES recently announced its Career and Technical Education High Honor and Honor Roll students for the first quarter from CTE Centers in Belmont, Ellicottville, and Olean.
CTE CENTER — BELMONT
High Honor Roll
Carpentry and Construction Trades – Emma Beardsley, Fillmore; Zachary Bourne, Genesee Valley; Michael Frazier, Fillmore; Chelsey Horton, Wellsville; Dakota Illerbrun, Fillmore; Zane Killingbeck, Scio; Chase Kinnicutt, Scio; Mikael Mendiola, Cuba Rushford; Layton Miller, Andover; Andrew Mulryan, Hinsdale; Tyler Thornton, Friendship; Timothy Washburn, Fillmore
Collision Repair Technology – Johnathan Fountain, Wellsville; Aidan Meehan, Andover; Samantha Mercier, Wellsville
Cosmetology – Kaitlyn Foster, Adult; Lillie Griswold, Bolivar Richburg; Morgaen Howe, Wellsville; Ceira Schmidt, Fillmore
Criminal Justice – Jayson Armstrong, Cuba Rushford; Jacob Baker, Cuba Rushford; Brazen Beckwith, Wellsville; Luke Brooks, Cuba Rushford; Lakoda Champlin, Bolivar Richburg; Daemon Cobb, Belfast; Karlee Cochran, Friendship; Myya Davis, Wellsville; Jennifer Dickens, Scio; Zoe Dieter, Friendship; Ian Ellwood, Fillmore; Kyla Gayton, Bolivar Richburg; Hunter Golish, Wellsville; Ethan Jones, Bolivar Richburg; Karlee Jones, Genesee Valley; Kory Nurse, Wellsville; Alexandria Parker, Bolivar Richburg; Mary Pascale, Bolivar Richburg; Nevaeh Ross, Friendship; Sebastian Saulter, Cuba Rushford; Madalynn Thompson, Friendship; Brena Walp, Bolivar Richburg; Makayla White, Fillmore; Shayla Zaprowski, Cuba Rushford
Culinary Arts – Aniela Acampora, Wellsville; Benjamin Beardsley, Fillmore; Morgan Bentley, Genesee Valley; Camron Blouvet, Friendship; Logan Burch, Cuba Rushford;
Carlos Burdick, Wellsville; Landon Burdick, Genesee Valley; Kaitlyn Carpenter, Wellsville; Samual Childs, Wellsville; Madison Cook, Wellsville; Sarah Cook, Wellsville; Camrynn Day, Bolivar Richburg; Anthony Densmore, Bolivar Richburg; Patrick Gorman, Fillmore; Ella Kane, Wellsville; Lillie Kreamer, Cuba Rushford; Natasha Metz, Bolivar Richburg; Makaila Miess, Wellsville; Aloria Moran, Scio; Brianna Morton, Belfast; Emma Nelson, Whitesville; Claire Pangburn, Bolivar Richburg; Jerrit Pastor, Bolivar Richburg; Hannah Pierce, Friendship; Marshall Preen, Cuba Rushford; Matthew Reitz, Bolivar Richburg; Arianna Speta, Wellsville; Gabrielle Terhune, Andover; Abbygail Thornton, Friendship
Early Childhood – Alexis Cavagna, Andover; Guinevere Coats, Bolivar Richburg; Audrianna Eveland, Andover; Kyleigh Morris, Wellsville; James Scranton, Friendship
Heavy Equipment Operations – Scott Anderson, Wellsville; Clayton Babbitt, Genesee Valley; Coltin Brown, Genesee Valley; Karmen Frazier, Fillmore; Payton Grantier, Genesee Valley; Garrett Miller, Belfast; Gabrielle Mitchell, Bolivar Richburg; Kohler Niedermaier, Andover; Donald Ormsby, Wellsville; Gavin Slingerland, Wellsville; Frank White III, Scio
Media Communications Tech – Kimimela Ball, Genesee Valley; Reece Brantley, Wellsville; Quentin Case, Wellsville; Gavan Dickerson, Wellsville; Anthony Donoghue Jr., Bolivar Richburg; Emma Hopkins, Fillmore; Nathaniel Howe, Wellsville; Roman Johnston, Bolivar Richburg; Colin Keech, Bolivar Richburg; Gavin Kenyon, Belfast; Brady Ketchner, Wellsville; Destiny Learn, Bolivar Richburg; James Margeson, Bolivar Richburg; Kira Morley, Fillmore; Alexander Osborn, Genesee Valley; Trevor Pforter, Bolivar Richburg; Brianna Santiago, Fillmore; Audramoon Smolen, Fillmore; Lance Vohs, Genesee Valley; Benjamin Waltenburgh, Bolivar Richburg; Mayleigh Whiting, Cuba Rushford; Gage Witter, Cuba Rushford
Medical Assisting – Brynne Adams, Bolivar Richburg; Adreanna Buchholz, Andover; Morgan Culbertson-Hennard, Scio; Brianna Green, Cuba Rushford; Emily Hills, Andover; Sydney Howard, Cuba Rushford; Shaelyn Maples, Cuba Rushford; Ellie Shawley, Cuba Rushford; Ashley Whitney, Wellsville; Annika Wiltsey, Fillmore
Natural Resources – Landon Arnold, Scio; David Baldwin, Bolivar Richburg; Jude Beardsley, Fillmore; Dominic Bello, Cuba Rushford; Preston Bilotta, Cuba Rushford; Ethan Cole, Cuba Rushford; Samuel Gertzen, Andover; David Green, Wellsville; Samuel Grover, Cuba Rushford; Kendall Hoffer, Andover; Nolan Krzeminski, Fillmore; Parker LaBenne, Wellsville; McKennah Patten, Cuba Rushford; Donavon Patterson, Bolivar Richburg; Benjamin Preston, Belfast; Cash Ritchie, Friendship; Wyatt Shoff, Cuba Rushford; Noah Strickland, Fillmore; Alexandria Thur, Fillmore; Jaeger Turybury, Bolivar Richburg; Ian Unfus, Bolivar Richburg; Jacob Wagner, Andover; Christopher Weaver, Belfast; Kyle Witter, Cuba Rushford; Damon Wood, Fillmore
New Vision Health Professions – Maddox Day, Bolivar Richburg; Sophia Gugino , Genesee Valley; Lauren Haggstrom, Genesee Valley; Gabriella Hall, Whitesville;
Maddox Keller, Cuba Rushford; Taegen MacCrea, Andover; Haley Mascho, Bolivar Richburg; Gracie Motil, Cuba Rushford; Thai Norasethaporn, Genesee Valley; Caroline Walker, Andover; Mercedes Wolcott, Fillmore
Pre Engineering CADD – Brody Carlin, Andover; Gavin Cutler, Whitesville; Henry Decker, Fillmore; Wyatt Hamilton, Whitesville; Dakota Hemphill, Genesee Valley; Aidan Prentice, Bolivar Richburg; Aiden Wagner, Fillmore; Brent Zubikowski, Fillmore
Welding Metal Fabrication — Asher Billings, Wellsville; Christopher Estep, Whitesville; Fisher Herdman, Genesee Valley; Kaiden Miller, Andover; Austin Vancuren, Andover
Honor Roll
Animal Science – Tristen Amidon, Wellsville; Shelby Carpenter, Friendship; Mikayla Dodson, Scio; Emma Eck, Scio; Laney Murphy, Cuba Rushford; Harley Proctor, Belfast; Caitlyn Steiner, Bolivar Richburg
Automotive Technology – David Anderson, Wellsville; Breydan Crittenden, Wellsville; Savannah Hosmer, Fillmore; Kayley Putnam—Bacon, Bolivar Richburg; Mason Tyler, Wellsville
Carpentry and Construction Trades – Malakhi Coish, Genesee Valley; Riley Edwards, Genesee Valley; Kayden Finch, Wellsville; Damien Gardner, Friendship; Austin Gowdy, Scio; Trenton Jefferds, Wellsville; Michael Lebrecht, Bolivar Richburg; Bryce Lewandowski, Genesee Valley; Emily O’Hara, Wellsville
Collision Repair Technology – Jason Kettler, Bolivar Richburg; Kaitlin Mickle, Wellsville; Connar Otero, Genesee Valley
Cosmetology – Lily Ball, Wellsville; Oceana Burleson, Friendship; Hope Fuller, Fillmore; Debra Gullett, Whitesville; Amya Lee, Fillmore; Alexys Palmatier, Whitesville; Liliana Scroggie, Bolivar Richburg; Tiajo Stone—Walters, Bolivar Richburg
Criminal Justice – Jonathan Bennett, Bolivar Richburg; Ashley Burrows, Genesee Valley; Devlin Bush, Fillmore; Thayne Cobb, Belfast; Ryder Easton, Bolivar Richburg; Jacob Hoyer, Wellsville; Skyler Jackson, Wellsville; Haven Kellogg, Cuba Rushford; Jacob Lindo, Belfast; Kody Marvin, Friendship; Dustin Murray, Bolivar Richburg; Miakoda Reed, Andover; Destiny Workman, Andover; Broderick Young, Wellsville]
Culinary Arts – Kane Adams, Cuba Rushford; Ariel Brizzee, Wellsville; Zane Pangburn, Bolivar Richburg; Cierrah Rogers, Wellsville; Yulonda Willow, Bolivar Richburg
Early Childhood – Haylee Blake, Genesee Valley; Abigail Elias, Wellsville; Emily Elliott, Belfast; Angelina Fuller, Belfast; Aleacia Makeley, Andover; Anna Mercier, Wellsville;
Hannah Neal, Andover; Meagan Riley, Wellsville; Lawrence Smith, Wellsville; Ashley Trebik, Scio
Early Entry CTE – Drake Ellwood, Scio; Isaiah Wilson, Cuba Rushford
Heavy Equipment Operations – Elden Aquila, Genesee Valley; Alexander Baker, Andover; BW Davis, Wellsville; Andrew Fanton, Wellsville; Daniel Fuller III, Scio; Wyatt Gleason, Genesee Valley; Luke Hint, Friendship; Aidan Landcastle, Fillmore; Braden Lewis, Bolivar Richburg; Dawson Little, Bolivar Richburg; Aiden Meyers, Wellsville; Jacob Mickle, Wellsville; Alden Smith, Whitesville; Garrett Taylor, Belfast; Dylan Winchell, Bolivar Richburg
Media Communications Tech – Brooklyn Burdick, Wellsville; Hayden Burnell, Genesee Valley; Sarah Crawford, Bolivar Richburg; Castity Gowdy, Bolivar Richburg; William Grant, Andover; Hunter Howard, Bolivar Richburg; Brockton Kostun, Wellsville; Brian Learn, Bolivar Richburg; Lillian Rehler, Friendship; Michael Smith, Bolivar Richburg; Brandon Studley, Cuba Rushford; Landon Wing—Cinque, Wellsville
Medical Assisting – Jayla Crandall, Wellsville; Gracieanne Gaylord, Andover; Austin Greenman, Wellsville; Kylie Paddock, Fillmore; Jaslynn Shipman, Genesee Valley; Cali Thomas, Wellsville; Haley Windus, Scio
Natural Resources – Braiden Black, Wellsville; Jadon Bromley, Bolivar Richburg; Madison Carney, Bolivar Richburg; Landon Cook, Andover; Colton Cowburn, Genesee Valley; Kendra Dewe, Cuba Rushford; Tyler Farrow, Wellsville; Jack Frank, Cuba Rushford; Cole Hadfield, Wellsville; Wade Hutchison, Cuba Rushford; Nash Jordan, Friendship; Cayden Joy, Cuba Rushford; Austin Layman, Cuba Rushford; Kolton Moore, Genesee Valley; Nicholas Sortore, Friendship; Jessie Sweet, Genesee Valley
New Vision Health Professions – Markessa Drake, Wellsville
Pre Engineering CADD – Raddin Plyler, Wellsville
Welding Metal Fabrication – Johnathon Baker, Genesee Valley; Justin Button, Whitesville; Dakota Clark, Wellsville; Garrett Cooper, Cuba Rushford; Jonathan Ford, Genesee Valley; Raina Haight, Wellsville; Hunter Hill, Friendship; Julia Horton, Cuba Rushford; Erin McIntyre, Genesee Valley; Killian McKnight, Genesee Valley; Ethan McRae, Andover; Destiny Outman, Andover; Evan Perry, Wellsville; Carli Powell, Fillmore; Gavin Sherwood, Scio; Wyatt Stebbins, Scio; Jamie Szalay, Genesee Valley; Elizabeth Tronetti, Genesee Valley; Olivia Tronetti, Wellsville; Mary Jo Willmart, Fillmore
CTE CENTER — ELLICOTTVILLE
High Honor Roll
Animal Science – Amber Chapman, Pioneer; Shealyn Crooks, Salamanca; Abigail Goode, Salamanca; Sierra Green, Randolph; Carolyn Kaiser, Pioneer; Georgia Letson, Salamanca; Loren Maguda, Cattaraugus/Little Valley; Kayla Romero, Ellicottville; Erica Schine, Franklinville; Haven Sevenish, Randolph; Shawnee Szyper, Cattaraugus/Little Valley.
Automotive Technology – Thomas Bonin, Cattaraugus/Little Valley; Cameron McGraw, Salamanca; Mersadies Nichols, Randolph; Derek Opferbeck, Cattaraugus/Little Valley; Kalib Rader, Randolph; Skylar Schroeder, Ellicottville; Alexander Strauch, Salamanca.
Cosmetology – Alissa Atwater, Pioneer; Riley Bliss, Pioneer; Kendra Dashnaw, Pioneer; Joslyn Harris, Cattaraugus/Little Valley; Jordan Henderson, Cattaraugus/Little Valley; Dylan Herron, Cattaraugus/Little Valley; Gabrielle Hickey, West Valley; Chloe Imhoff, Cattaraugus/Little Valley; Delia Jimerson, Salamanca; MacKenzie Larimer, Pioneer; Athena Lounsbury, Salamanca; Emily McChesney, Pioneer; Karolina Mireles—Crouse, Salamanca; Paige Veroba, Franklinville.
Criminal Justice – Rebecca Covell, Cattaraugus/Little Valley; K’Lonnie Davis, Franklinville; Samantha Herbst, West Valley; Aiden Hoover, Cattaraugus/Little Valley; Damien Miller, Cattaraugus/Little Valley; Carson Mohr, Salamanca, Onsa Phiansouri, Franklinville; Hayden Valvo, Randolph.
Culinary Arts – Adrynn Dederick, Ellicottville; Calan Gumhalter, Randolph; Audrey Hurlburt, Ellicottville; Sophia Ludwig, Cattaraugus/Little Valley.
Early Childhood and Human Services –Emily Chapman, Randolph; Ronni Dufrane, West Valley; Lilliana Haggerty, Franklinville; Madeline Koziol, Pioneer; Lillian Martinez, Salamanca; Jessica Nomes, Randolph; Ceceilia Prouty, Springville G.I; Sydney Schrock, Pioneer; Brynley Spencer, Springville G.I.
Early Entry CTE – Hunter Ackley, Allegany/Limestone; Jasmine Fox, Salamanca; David Keem, Pioneer; Joshua Lovell, Allegany/Limestone; Rebecca Nagel, Allegany/Limestone; Hannah Nappo, Pioneer; Nichalos Shoup, Allegany/Limestone; Ward Sypniewski, Pioneer; Jonathan Wiltsie, Salamanca.
Heavy Equipment Operations – Joshua Brown, Pioneer; Hayden Datzler, Pioneer; James DePasquale, Springville G.I; Kodee Dillenburg, Pioneer; Cole Duncan, Pioneer; Wyatt Grimmelt, Pioneer; Gavin Haley, Pioneer; Zakary Linza, Allegany/Limestone; Vincent Migliore, Randolph; Kellie Phair, Springville G.I; Glenn Priest, Cattaraugus/Little Valley; Carter Voit, Pioneer; Marcus Wilson, Randolph.
Media Communications Technology – Piper Dineen, Salamanca
Medical Assisting – Kyra Gonzalez, Franklinville; Zoe Goode, Ellicottville; Evelyn Janora, Cattaraugus/Little Valley; Allison Nottingham, Randolph; Kayden O’Neil, Randolph; Kendell O’Neil, Randolph; Morgan Rosario, Cattaraugus/Little Valley;
Marissa Rose, Franklinville; MacKenzie Slisz, Pioneer; Madalyn West, Cattaraugus/Little Valley; Isabelle Woodmancy, Ellicottville.
Natural Resources – Elizabeth Hayden, Franklinville; Aaron Logiudice, Ellicottville.
Power Equipment Technology –Brien Funke, Cattaraugus/Little Valley.
Welding/Metal Fabrication – Tyler Gibas, Franklinville.
Honor Roll
Animal Science – Ryanna Herrick, Franklinville; Mia Hudson, Salamanca; Midnight London, Cattaraugus/Little Valley; Alena Murphy, Franklinville; Abbiegail Neamon, Pioneer; Katherine Prial, Franklinville; Kaylene Wardner, Franklinville; Katherine Winsor, Cattaraugus/Little Valley.
Automotive Technology – Ace Fisher, Pioneer; Devin Henderson, Cattaraugus/Little Valley; Logan Liebler, Springville; Ryan Ludwig, Pioneer; Archer Newark, Salamanca; Jason Provorse, Salamanca; Seth Stahlman, Salamanca; Noah Stephan, Franklinville; Cody Stevens, Salamanca.
Carpentry and Construction Trades – Spencer Chamberlain, Allegany/Limestone; Caleb Dewald, Randolph; Emmett Jacobson—Coolidge, Ellicottville; Marley Konarski, Ellicottville; Owen Pierce, Salamanca; Isaiah Ploetz. Ellicottville; Madison Potter, Ellicottville; Hunter Smith, Ellicottville.
Collision Repair Technology – Andrew Bieber, Pioneer; Trent Borden, Franklinville; Holden Bruyere, Randolph; Jaida Mendell, Ellicottville; CJ Parmenter, Salamanca; Nicholas Peters, West Valley; Benjamin Roosa, Randolph; Hunter Sanfilippo, Pioneer; Preston Sills, Cattaraugus/Little Valley; Exavyor Starks, Cattaraugus/Little Valley; Adam Weaver, Cattaraugus/Little Valley; Xavier Wilson, Cattaraugus/Little Valley.
Cosmetology –Kayleen Block, Salamanca; Natalie Casella, Pioneer; Megan Fuller, Randolph; Alexander Hughes, Pioneer; Morgyn Kaitanowski, Pioneer; Olivia Knab, Ellicottville; Ella Mozes, Cattaraugus/Little Valley; Victoria Nelligan, Pioneer; Julia Phiansouri, Pioneer; Jenny Rockwell, Salamanca; MacKenzie Rogan, Cattaraugus/Little Valley; Nadia Tucker, West Valley; Bella Woolston, Pioneer.
Criminal Justice – Lars Craft, Pioneer; David Freundschuh, Ellicottville; Janay Ghani, West Valley; Benjamin Hogenmiller, Ellicottville; Jadon Schoepflin, West Valley; Justin Seamon, Franklinville.
Culinary Arts – Kayleigh Carson, Ellicottville; Aaron Gardner, Franklinville; Caterina Huff, Salamanca; James Mohr, Salamanca; Trinity Nevares, Cattaraugus/Little Valley; Cruz Otero, Salamanca, Seth Putt, Franklinville; Leonard Woodruff, Franklinville.
Early Childhood – Melanee Abrams, Salamanca; Jocalyn Bigham, Pioneer; Shelby Burge, Randolph; Madison Finch, Randolph; Hali Fish, Ellicottville; Summer Wilkins, Franklinville.
Early Entry CTE – Kade Hilliman, Ellicottville; Nicholas Rimbey, Pioneer.
Heavy Equipment Operations –Preston Burrows, Randolph; Jacob Collopy, Pioneer; Travis Delude II, Pioneer; Corey Gebauer, Salamanca; Eli George, Salamanca; Kent Janora, Cattaraugus/Little Valley; Tyler Kinmartin, Pioneer; Jacob Kopinski, Pioneer; Evan Leonard, Franklinville; Tanner Lux, Springville; Benjamin Payne, Franklinville; Karsen Schoening, Salamanca; Calvin Straub, Allegany/Limestone; Austin Williams, Cattaraugus/Little Valley; Ian Zeher, Ellicottville.
Media Communications Technology – Lilly Allard, Pioneer; Rickey Armstrong, Salamanca; Jackson Bridenbaker, Franklinville; Alina Cook, Salamanca; Gwen DeChane, Ellicottville; Zachary Fetterman, Franklinville; Emmett Gebauer, Ellicottville; Calvin Holland Pioneer; Derek Howland, Cattaraugus/Little Valley; Jonathan Langworthy, Salamanca; Rashad Neal, Cattaraugus/Little Valley; Jordan Parson, Randolph; Ty Peterson, Cattaraugus/Little Valley; Dylan Raub, Randolph; Kaleb Ronan, Pioneer; Gabrielle Spross, Ellicottville; Cody Wickham, Ellicottville.
Medical Assisting – Kenneth Eckhart, Cattaraugus/Little Valley; Ray’Quan Flaherty—Fantaske, Cattaraugus/Little Valley; Natalie Kelley, Randolph; Hannah Lecceardone, Randolph; Kathryn Lockhart, Salamanca; MacKenzy Meacham, Cattaraugus/Little Valley; Jayme Newberry, Franklinville.
Natural Resources – Reese Benjamin, Ellicottville; Benjamin Brol, Franklinville; Michael Clark, Pioneer, Zachary Clark, Ellicottville, Kyler Colton, Cattaraugus/Little Valley; Sean Crowley, Ellicottville; Riley Gebauer—Allen, Cattaraugus/Little Valley; Liam Jimerson, Ellicottville; Gavin Lacy, Pioneer; Destiny McCracken Cattaraugus/Little Valley; Errol Moore, Ellicottville; Hailee Williams, Pioneer.
Power Equipment Technology – Jacob Atwater, Ellicottville; Matthew Benzel, Cattaraugus/Little Valley; Colton Boser, Allegany/Limestone; Jase Curtis, Ellicottville; Clayton Nixon, Pioneer; Devin Smith, Pioneer; Dylan Timblin, Ellicottville; Lillian Weinman, Allegany/Limestone.
Welding Metal Fabrication – Nathan Andrews, Ellicottville; Arianna Bapst, Central Baptist Christian School; Ted Conhiser, Pioneer; Jacob Dahlke, Franklinville; Tyler Dinse—Hammond, Springville G.I; Emmalee Mondo, Pioneer; Derek Morlock, Pioneer; Joseph Murphy, Cattaraugus/Little Valley; Teagan Nolan, Springville G.I; Joseph Nottingham, Randolph; Alexis Sevenish, Randolph; Timothy Sonner, Pioneer.
CTE CENTER — OLEAN
High Honor Roll
Animal Science – Christine Alaimo, Hinsdale; Landen Amore, Allegany/Limestone; Skye Anderson—Lunn, Portville; Adrienne Balcerzak, Hinsdale; Damion Brown—Morin, Hinsdale; Gracie Carter, Portville; Danni Chudy, Portville; Jazmyan Clark, Hinsdale; Kagome Cleveland, Allegany/Limestone; Rylee Ehrensberger, Allegany/Limestone; Emily Ensell, Allegany/Limestone; Marieanna Germain, Olean; Steven Hayman, Hinsdale; Jarod Kiel, Allegany/Limestone; Allyson Lippert, Hinsdale; Nikalaus Manroe, Portville; Jared Morgan, Olean; Jeremy Nugent, Hinsdale; Landage Page, Allegany/Limestone; Sarah Tuttle, Hinsdale.
Audio Visual Production – Allie Boser, Allegany/Limestone; Trinity DiStrola, Allegany/Limestone; Malachi Galmer, Portville; Jacob Herbert, Allegany/Limestone; Rileigh Martin, Allegany/Limestone; Kaytlyn Moore, Allegany/Limestone; Keaton Noller, Portville; Noah Randall, Hinsdale; Alexis Smith, Allegany/Limestone; Landen Wyant, Hinsdale.
Automotive Technology – Thomas Witzigman, Olean.
Collision Repair and Auto Body Technology – Dayton Shaw, Portville; Konner Zajicek, Portville.
Cosmetology – Jillian Balcerzak, Hinsdale; Chloe Baxter, Adult; Lexi Benjamin, Olean; Noah Easterly, Hinsdale; Mickelle Green, Portville; Savannah Miller, Adult; Emily Proctor, Portville; Kylee St. Clair; Allegany/Limestone; Aubrey Stout Peters, Allegany/Limestone; Elise Trudeau, Olean.
Criminal Justice – Cody Barton, Hinsdale; Noah Bowser, Hinsdale; Noah Brown, Portville; Austin Burdick, Olean; Dante Cleveland, Allegany/Limestone; Preston Conner, Olean; Dylan DiRosa, Olean; Angela Elling, Hinsdale; Hayden Emley, Portville; Janelle—Ryan Havers, Olean; Lucas Peterson—Volz, Olean; Izabella Provorse, Allegany/Limestone; Brysen Riehle, Olean; Henry Schwartz, Hinsdale; Tyler Witzigman, Hinsdale.
Culinary Arts – Cameron Duncan, Olean; Daniel Grisewood, Adult; Hunter Miles, Allegany/Limestone; Lilianna Peters, Allegany/Limestone; Larry Rosenthal, Adult; Benjamin Wolfe, Allegany/Limestone; Sarah Youngs, Portville.
Early Childhood Education and Human Services – Taylor Chamberlain, Portville; Mattison Foster, Portville; Arreil Keesler, Hinsdale; Alle Shoup, Olean.
Fundamental Building Systems – Andrew Miller, Adult; Joshua Nolder, Allegany/Limestone; Melanie Smith, Adult.
Media Communications Technology – Marissa Adams, Hinsdale; Olivia Artlip, Portville; Alicia Crimmins, Allegany/Limestone; Rudi Gonzalez, Hinsdale; Zachary Hagle, Allegany/Limestone.
Medical Assisting – Bryanne Cowles, Olean; Jillien Darcy, Hinsdale; Lylian DeArmitt, Portville; Alisha Dickerson, Portville; Samuel Eaton, Allegany/Limestone; Hailey Feneran, Allegany/Limestone; Aryanna Hatch, Portville; Zoey Hoak, Portville; Keanna King—Rogers, Olean; Rayleah Magara, Allegany/Limestone; Emily Miller, Portville; Ryleigh Peterson, Allegany/Limestone; Angelina Richter, Hinsdale; Allison Smith, Portville.
New Vision Educational Careers – Ava Bordonaro, Olean; Tara Duvall, Cuba/Rushford; Emma Dwaileebe, Olean; Samantha Stock, Ellicottville; Taylor Washburn, Fillmore.
New Vision Health Professions – Harley Brown, Salamanca; Fransisca Childs, Hinsdale; Ashlyn Collins, Allegany/Limestone; Michelle Droney, Olean; Jayla Frank, Franklinville; Aiden Gardiner, Allegany/Limestone; Naomi Hill, Olean; Katie Krotz, Ellicottville; Faith Long, Salamanca; Samantha Proctor, Portville; Michaella Rhodes, Allegany/Limestone; Lena Smith, Olean; Ellie Strade, Allegany/Limestone; Andrea Walker, Olean; Leah Wyant, Portville.
Product Design and Manufacturing – Tyler Babb, Allegany/Limestone; Justus Bentley, Olean; Leah Faulkner, Portville; Benjamin Isaman, Portville; Ethan Jones, Allegany/Limestone; Dawson Mallery, Olean; Kyle North, Portville; Randy Reece, Hinsdale; Rashawn Rogers, Olean; Ryan Swartwout, Portville; Paul Tackentien, Cattaruagus/Little Valley; Seth Vos, Portville; Dominik Wagoner, Hinsdale; Dakota Wilber, Olean.
Welding and Metal Fabrication – Thomas Buckles, Hinsdale; Jordan Crotty, Adult; Jacob Elliott, Hinsdale; Jonathan Lynch, Olean; Andrew Riordan, Allegany/Limestone; Tyler Slocum, Allegany/Limestone; William Smith, Portville.
Honor Roll
Animal Science – Isaiah Adams, Hinsdale; Danielle Breidenstein, Portville; Sera Casey, Olean; Adrianna Frederick, Portville; Caidyn Gilroy, Portville; Catherine Oliphant, Olean; Shyanna Rickert, Olean; Adriana Skillman, Portville; Dominic Smith, Allegany/Limestone; Hannah Woodard, Olean.
Audio Visual Production – Hannah Buck, Allegany/Limestone; Kadyn Cassidy, Hinsdale; Allayna Comstock, Allegany/Limestone; Tyler Cross, Olean; Cruise Hastings, Adult, Nicholas Jones, Olean; Michael Kolesar, RISE Academy; Kent Little, Portville; Dashon Martin, Olean; Ryan Osborne, Olean.
Automotive Technology – Zeth Chapel, Portville; Mason Deming, Allegany/Limestone; David Ford, Allegany/Limestone; Aedon Gelder, Olean; Wyatt Hewitt, Olean; Justin Howard, Portville; Hallie Kirtz, Allegany/Limestone.
Collision Repair and Auto Body Technology – Noah Kinnaird, Olean.
Cosmetology – Isabelle Bailey, Allegany/Limestone; Quinn Bishop, Allegany/Limestone; Kaitlynn Clune, Adult; Francesca Cummins, Adult; Katie Forrester, Allegany/Limestone; Trinity Richardson, Portville; Jestene Shugars, Olean; Cameron Tanner, Allegany/Limestone.
Criminal Justice – Brooke Baker, Olean; Matthew Gilman, Allegany/Limestone; Matthew Mosher, Olean; Camden Pancio, Olean; Justin Richardson, Olean; Tyler Stives, Portville; Shawn Vanbrunt, Olean; Cal Vogtli, Olean.
Culinary Arts – Skylor Green, Portville; Layla Nelson, Portville; Isabelle Phearsdorf, Hinsdale; Aaron Wolfe, Allegany/Limestone; Nathan Wolfe, Allegany/Limestone.
Early Childhood Education and Human Services – Victoria Bickford, Allegany/Limestone; Demi Chudy, Portville; Alivia Cook, Olean; Mariah Foster, Allegany/Limestone; Sara Neal, Allegany/Limestone; Amyra Shaffer, Olean; Breawna VanTuil, Allegany/Limestone; Myha Wilson, Portville.
Fundamental Building System – Thomas Buckvich, Portville; Brock A. George, Portville; Ryan Isenberg, Olean; Karsen Padlo, Portville; Zachary Perkins, Portville.
Media Communications Technology – Alina Giermek, Olean; Elliott Lotheridge, Olean; Ethan Pfeffer, Olean.
Medical Assisting – Caleb Duncan, Allegany/Limestone; Jemini Fayson, Olean; Carlee Jacoby, Allegany/Limestone; Riley Lippert, Hinsdale; Conner Scutt, Portville.
Product Design and Manufacturing – Xavier Cook, Olean; Dominic Lewis, Olean; Brandon Skinner, Allegany/Limestone.
Welding and Metal Fabrication – Michael Fahnestock, Portville; Noah Greenawalt, Hinsdale; John Kratts, Hinsdale.