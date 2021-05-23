ALLEGANY — Administrators at the Allegany-Limestone Middle-High School have announced the following students, grades six through 12, have been named to honor roll for the third marking period.
A total of 62% of the student body is on the honor roll this marking period.
HIGH HONOR WITH MERIT
GRADE 6: Donovan Booker, Cait Conroy, Brooke Dombek, Caramarie Giannicchi, Lyla Giardini, Wyatt Grader, Mya Hayes, June Hilmey, Molly John, Ember Kirkpatrick, Kendall Lemon, Abigail Middaugh, Summer Rhow, Ethan Stein, Nolan Wilczewski and Faith Zalwsky.
GRADE 7: Carley Barrey, Christina Booker, George Brairton, Julia DeRose, Isaac Englund, Serena Frederick, Makenzie Goldsmith, Noah Hatch, Landon Hayes, Madison Honeck, Amelia McCarthy, Loren Moshier, Mackenzie Noga, Glen Quigley, Kaleb Reed, Mackenzie Rhodes, Emira Sawaya, Cooper Wilczewski and Alexis Wojewoda-Ko.
GRADE 8: Hunter Ackley, Abbigail Aderman, Lauryn Ball, Era Bhide, Addison Fisher, Addison Gabler, Alivia Grader, Caitlyn Kellogg, Stephanie Kopec, Tatymn Lindell, Abigail Lowe-Peck, Ipshita Patra and Isabel Rodgers.
GRADE 9: Gracie Amore, Lilly Coulter, Jesse Decker, Kevin Edwards-Hardy, Connor Ellison, Megan Fisher, Michael Frederick, Mia Giannicchi, Olivia Graham, Alexa Henderson, Amelia Herzog, Xavier Hilmey, Emma Jankowski, Evan Johnson, Sughosh Kondur, Alaina Quattrone, Robert Richardson and Jaelyn Wojewoda-Ko.
GRADE 10: Maximilian Berlinski, Madison Callen, Aiden Gardiner, Hayden Kolb, Marthinus Marais, Ian Palmer and Eric Spring.
GRADE 11: Jacob Brink, Daniel Casey, John Charles, Nathaniel Goldsmith, Colton Jacoby, Hailey Jones, Jacob Owen, Maris Parmelee, Jack Peterson, Madeline Straub, Matthew Volz and Bradley Walton.
GRADE 12: Nathan Andera, Julia Brennan, Kirsten Comstock, Maria DeGiglio, Kayla Krzanak, Violet Nolder, Emily Speckman, Amber Starr, Violet VanGuilder
HIGH HONOR
GRADE 6: Jack Aderman, Isac Ambers, Madison Bartholomew, Benjamin Beckman, Noah Bleier, Zoey Bush, Aidan Coulter, Abigail Covert, Abigail Crawford, Conner Crowley, Jacob Dowd, Isaiah Fisher, Alyssa Hoshal, Bryce Kelly, Luke Mascioni, Kayden Matasich, Ella Oldham, Michael Questa, Colton Reska, Dylan Rhodes, Hailey Scott, Bradley Silvers, Garrett Smith, Monica Sorokes, Peyton Truman, Brandon Ullman, Kaiana Wojewoda-Ko, Lucas Young
GRADE 7: Aidan Adams, Lincoln Bartholomew, Isaac Brauer, Yong Cao, Shaila Feneran, Madison Gergel, Mickey Hastings, Ian Higgs, Madison Kahm, Catherine Karl, Cameron King, Sienna Nagel, Gian Parry, Liera Porter, Madelyn Price-Costa, Ashley Shay, Landon Simon, Angel Stromecki, Brayden Walton and Bethany Wilcox.
GRADE 8: Vincent Amore, Maddyson Cowburn, Nicole Feneran, Taylor Foster, Elizabeth Giardini, Luke Griffin, Mason Herbert, Maddax King, Carson Kwiatkowski, Vincent LaBella, Johan Marais, Kael Matasich, Caelyn Parry, Kathryn Penird, Paige Rogers, Collin Silluzio, Megan Silvers, Caleb Strade, Brady Straub, Haylee Voorhees, Moira Walsh and Caleb Wedge
GRADE 9: Molly Berlinski, Luvasia Byrd, Robert Casey, Sean Conroy, Katherine Crawford, Thomas DePuy, Trinity DiStrola, Samuel Eaton, Zachary Hagle, Dante Hatton, Carlee Jacoby, Emma Krzanak, Ryan Lechner, Zakary Linza, Aubrey Luce, Joshua Nolder, Andrew Opperman and Addison Thornton.
GRADE 10: Isabella Baldwin, Darian Baxter Dugan, Henry Brairton, Karly Bruton, Jordan Buffamante, Ashlyn Collins, Katelyn Curran, Ahren Faller, Payton Fortuna, Tyler Griffin, Gialine Haid, Cassandra Jaquith, Francesca Klice, Lindsey Kolb, Kyrin LaBella, Andrew Maguire, Janie Missel, Lilianna Peters, Michaella Rhodes, Katherine Riley, Kaitlyn Sharbaugh, Andee Smith, Ellie Strade
GRADE 11: Alexander Arabatzis, Elizabeth Black, Madalyn Colburn, Gianna DeRose, Nolan Donavon, Kearstin Foster, Katie Furlong, Matthew Giardini, Sidney Gleason, Halley Glover, Emma Hall, Nathaniel Harrington, Donald Higgs, Stephanie Karl, Adelyn Kolb, Chance LaCroix, Angelina Loiacono, Kinsey McAfee, Alexis Peters, Kelsey Riordan, Elizabeth Ronolder, Alyssa Studley, Kevin Voegelin, Anna Wolfgang, Dominic Wright
GRADE 12: Madison Baldwin, Bryn Bennett, Jane Brairton, Jocelyn Decker, Nathan Emery, Dairinn Finn, Autumn Johnson, Braden Johnson, Mayc Kelley, Alena Kopec, Zackery Krenzel, Cole Lechner, Shay Lippert, Elizabeth Long, Ryley McKnight, Kristen McMullen, Francis Opperman VI, Devin Ralston, Andrew Rohrs, Kathryn Schlepko, Ryan Shay, Eric Talbot, Gabrielle Waugaman, Ryan Wisniewski, Ryann Zink
HONOR ROLL
GRADE 6: Ta'jeh Campbell, Lainee Dayton, Owen Fries, Avery Gonzalez, Ryleigh Jones, Kacyn Leacock, Nolan O'Brien, Braeley Ullman
GRADE 7: Sierra Bish, Sophie Campbell, Nikolas Ehrensberger, Joseph Gilray, Courtney Henderson, Nehemiah Kuzara, Anaya Mickens, Carter Misener, Emmaleigh Nothem-Orcutt, Talin Nugent, Molly Olkosky, Adrianna Prince, John Thomas, Kailey Truman
GRADE 8: Sky Baire, Chloe Baker, Thomas Buffamante, Michael Edwards, Jack Filjones, Isabella Fogle, Collin Forrest, Zane Gleason, Zachary Greaves, Logan Jones, Alyssa Karl, Leah Kiel, Avery McCoy, Jhonas Price, Laney Rollins, Gavin Straub, David Thompson, Dillon Wagner, Stephen Wiltse
GRADE 9: Jenna Billings, Anna DeRose, Kaleigh Griesbaum, Tyler Griffin, Emma Hagen, Dennis Johnson, Ethan Jones, Jarod Kiel, Hailie Kirtz, Jeremiah Moore, Galvin Nugent, Paige Pecorella, Hannah Peters, Ryleigh Peterson, Michael Peterson, Andrew Riordan, Erin Sheehy, Tyler Slocum, Alexis Smith, Kiara Spring, Aubrey Stout Peters, Aaron Wolfe
GRADE 10: Allie Boser, Trystan Buck, Zachary Burnett, Kiley Cameron, Megan Collins, Jack Conroy, Anthony DeCapua, Hailey Feneran, Andrew Forrest, Andrew Giardini, Connor Goudie, Zachary Luce, Angelina Napoleon, Jacob Parris, Olivia Paterniti, Izabella Provorse, Noah Rogers, Allison Sherman, Elizabeth Stayer, Austin Stout Peters, Jillian Walsh, Gabrielle Wiltse, Benjamin Wolfe
GRADE 11: Kasia Ambuski, Jamie Bello, Xander Carmona, Kohl Carpenter, Mackenzie Cowburn, EmaLee Dedrick, Mason Fisher, Tenley Hemphill, Matthew Kellogg, Kylee Kiener, Jack Langdon, Joshua Lea, Emily Lippert, Jenna Louser, Kortney Magara, Jailynn Magara, Noah Milks, Kamar Milliner, Brooke Pecorella, Jack Quattrone, Nadia Shreve, Alec Silluzio
GRADE 12: John Belleville, Zoe Capozzi, Riley Davis, Azelyn Erdmann, Erich Faller, Jayden Gustafson, Kailee Hagen, Jordan Hardy, Joshua Isaman, Mason Kwiatkowski, Jonah MacWilliams, Lila Rollins, Kyle Rounsville, Talia Sanzo, Brenden Stoetzer, Trenton Stone, Connor Walsh, Damien Wolf