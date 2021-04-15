Cattaraugus Allegany BOCES recently announced its Career and Technical Education high honor and honor rolls for students for the third quarter from the CTE Center in Olean.
High Honor Roll:Animal Science – Emma Hall, Allegany/Limestone; Kylee Hammond, Portville; Chloe Kimball, Olean; Alexis Peters, Allegany/Limestone.
Audio Visual Production – Nathan Armstrong, Hinsdale; Ethan Burdick, Olean; Jaimee Chastain, Olean; Jaykob Cornell, Olean; Jocelyn Decker, Allegany/Limestone; Felicia DeGolier, Allegany/Limestone; Caleb Foster, Olean; Prince Foster, Olean; Brenton Frazier, Hinsdale; Morgan Gerwitz, Rise Academy; Chloe Gilliland, Olean; Gabrielle Green, Portville; Courtney Hathaway, Portville; Chloe Hirt, Olean; Xavier Kenjockety, Portville; Christian Kinnaird, Olean; Trinity Krzyzanowski, Hinsdale; Corissa Loncher, Portville; Jeffrey Rossman, Hinsdale; Destiny Rung, Portville; Alec Silluzio, Allegany/Limestone; Nathaniel Thompson, Olean; Dominic Wright, Allegany/Limestone.
Automotive Technology – Ethan Kayes, Allegany/Limestone; Ryan Perkins, Portville; Benjamin Seelye, Adult.
Collision Repair and Auto Body Technology – Jeremy Taylor, Hinsdale.
Cosmetology – Cheyenne Herrick, Hinsdale; Hannah Raineri, Adult; Alayna Rhodes, Olean; Leandra Tascone, Olean.
Criminal Justice – Ava Belec, Hinsdale; Xander Carmona, Allegany/Limestone; Logan Cowles, Olean; Hannah, DeArmitt, Olean; Chance Frame, Olean; Myka Grayson, Olean; Haylee Jozwiak, Hinsdale; Shaun Sanders, Portville; Lucas Smith, Portville; Emily St. Clair, Olean; Christopher Stebbins, Portville.
Culinary Arts – Paul Giermek, Adult; Madalynn Graves, Olean; Maris Parmelee, Allegany/Limestone; Skylar Rivera, Olean.
Early Childhood and Human Services – Alyssa Bushnell, Portville; Brooke DeYoe-Vanscoter, Portville; Alexandria Estabrook, Portville; Keona Shorter, Portville; Ava Skiver, Olean; Kendall Tucker, Hinsdale; Caleigh Zollinger, Portville.
Media Communications Technology – Maddix Bishop, Portville; Ariyana Burrows, Olean; Andrea Eastman, Hinsdale; Erika Ensell, Portville; Allison Larrabee, Hinsdale; Hannah Lute, Hinsdale; Damien Sorvillo, Portville.
Medical Professions – Gavin Bagliere, Olean; Maria DeGiglio, Allegany/Limestone; Breanna DeYoe-Vanscoter, Portville; Azelyn Erdmann, Allegany/Limestone; Jordyn Harasta, Franklinville; Jordan Hardy, Allegany/Limestone; Nicole Hoeckh, Franklinville; Joshua Lea, Allegany/Limestone; Lynzee Nolder; Allegany/Limestone; Abigail Pullins, Portville; Jaden Sands, Hinsdale; Briana Shields, Portville; Jordyn Sickels, Portville.
New Vision-Health Professions – Caroline DeRose, Olean; Jalee Evans, Ellicottville; Nathan-Michael Gabler, Olean; Autumn Johnson, Allegany/Limestone; Lauren Kielar, Olean; Kayla Krzanak, Allegany/Limestone; Cole Lechner, Allegany/Limestone; Justin Lin, Olean; Elizabeth Long, Allegany/Limestone; Sydney Saunders, Ellicottville; Regina Tkacik, Portville; Collette Trudeau, Olean; Violet Vanguilder, Allegany/Limestone; Lindsey Veno, Hinsdale.
Product Design and Manufacturing – Cayden Hatch, Franklinville; Parker Keenan, Hinsdale; Gavin Kwiatkowski, Allegany/Limestone; Shay Lippert, Allegany/Limestone; Gage Lisek, Portville; Luke Minner, Allegany/Limestone; Jordan Rodgers-Bonnell, Olean; Alexandor Smith, Olean; Charles Smith, Adult; John Tinelli, Franklinville; Kevin Voegelin, Allegany/Limestone; Ryan Weseman, Olean.
Welding and Metal Fabrication –Jared George, Portville; Caden Jordan, Hinsdale.
Honor Roll:Animal Science – Xaiver Attwell, Olean; Zachary Byrne, Hinsdale; Ashley Doxey, Olean; Macy Lotter, Portville; Braydon Mandel, Olean; Kalene Marsh, Rise Academy; Hannah Nelson, Olean; MacKenzie Pilon, Portville.
Audio Visual Production – Caelyn Mett, Olean; Jaxson Schwindler, Olean.
Automotive Technology – Ellison Ash-West, Olean; Kellen Baker, Olean; Jaelyn Bennett, Portville; David Deckman, Hinsdale; Joshua Isaman, Allegany/Limestone.
Collision Repair and Auto Body Technology – Harley Hathaway, Portville; Braden Layton, Hinsdale.
Cosmetology – Jamie Bello, Allegany/Limestone; Kaitlynn Clune, Adult; Madison Ferry, Olean; Shea Giardini, Adult; Judy Jimerson, Olean; Allie Knell, Allegany/Limestone; Sharena Kolata, Adult; Kenzington Wesley, Hinsdale.
Criminal Justice – Christopher Cassford, Olean; Isaiah Deemer, Allegany/Limestone; Erich Faller, Allegany/Limestone; Joseph Halsey, Olean; Broden Harrison, Hinsdale; Griffin Kinnaird, Portville; Jenna Margeson, Allegany/Limestone; Jonah Menter, Olean; Eric Talbot, Allegany/Limestone; Connor Vroman, Olean.
Culinary Arts – Renee Brown, Olean; Jamie Hall, Olean; Adrian Ross, Olean; Liam Taylor, Olean; Cameron Thurst, Portville.
Early Childhood and Human Services – Hailey Kellogg, Portville; Roxanne Padlo, Olean; Alexia Wierzbic, Olean.
Media Communications Technology – Zachary Buckner, Portville; Justina Crum, Olean; Dakota Everitt, Hinsdale; Maria Fox, Olean; Codi Hatch, Portville; Everett Mix, Portville; Iris Shreve, Olean; Jaden Stabb, Olean; Kailyn West, Olean.
Medical Professions – Alexander Bridenbaker, Franklinville; Breannah Diers, Hinsdale; Kaidence Kinnaird, Olean; Kayla Little, Portville; Tori Safford, Franklinville; Micheyla Williams, Olean.
New Vision-Educational Careers – Lydia Brant, Olean; Zoe Capozzi, Allegany/Limestone; Maura Frazier, Hinsdale; Maggie O’Connell, Portville; Abigail Ploetz, Ellicottville; Kelsea Tomczak, Ellicottville.
New Vison-Health Professions – Kailee Hagen, Allegany/Limestone.
Product Design and Manufacturing – Anthony Bardo-Mendoza, Olean; Rashawn Rogers, Olean.
Welding and Metal Fabrication – Ethan Cashimere, Hinsdale; Parker Cummins, Hinsdale; Ty Cummins, Hinsdale; Hunter Griffin, Portville; Nicholas Hover, Hinsdale; Cody Isenberg, Portville; Haidon Moran, Hinsdale; Tucker Schwartz, Hinsdale.