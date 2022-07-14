RANDOLPH — Randolph Junior-Senior High School has announced its honor and merit rolls for the fourth marking period of the 2021-22 school year.
HONOR ROLL
Grade 12: Rylee Barron, Julian Bieniek, Kelly Dubuc, Riley Eaton, Trenton Emke, Samantha English, Aspen Hawkins, Jordan Henry, Benjamin Hitchcock, Paige Johnson, William Jones, Gannon Kenyon, Piper Keyes, Evan Martonis, Kylee Pace, Luke Pagett, Riley Palmer, Caleb Peelman, Willow Rader, Alice Robinson, Sydney Smith, Lucy Van Rensselaer, Caliana Wheeler, Madeline Woodfield.
Grade 11: Amanda Adams, Lauren Beacom, James Beightol, Katherine Beightol, Ryan Carpenter, Alana Chadwick, Carson Conley, McKenzie Crosson, Clayton Crouse, Zachary Farren, Damon Fischer, Lillian Fleischmann, Brendan Good, Kassidy Graham, Mathurin Griffith, Jaiden Huntington, Corinne Inkley, Natalie Kelley, Grace Kenyon, Hannah Lecceardone, Bridget Lydic, Rileigh Lynn-Haskell, Lilly McDonald, Owen Nelson, Preston O’Dell, Kendell O’Neill, Jadessa Olofson, McKenna Park, Jordan Parson, Kyra Pence, Benjamin Roosa, Haven Sevenish, Tailyn Shields, Payton Slade, Harper Smith, Torrey Smith, Jileena Stearns, Kendall Steward, Katelyn Storer, Juliana Syracuse, Renee Waterman.
Grade 10: Eve Adams, Maverick Adams, Jonah Bailey, Yseuldt Balcom, Addison Beaver, Allison Burdick, Allie Conley, Jacob Dexter, Andrew Douglass, Emma Earley, Mattie Evans-Brown, Abbey Finch, Jaclynn Flood, Sam Gozdalski, Alexander Hutton, Ethan Johnson, Roan Kelly, Samantha Loomis, Liliana Neal, Alison Nottingham, Abigail Pitts, Miquela Riddell, David Root, Alexis Sevenish, Alanna Sluga, Ryder Smith, Sierra Smith, Hayden Valvo, Jacob Zink.
Grade 9: Sharilee Bailey, Sofia Bieniek, Connor Braley, Morgan Briggs, Isabelle Bunker, Makenna Burrows, Chloe Chadwick, Domanik Clark, Taylor Costa, Emmaleigh Cowen, Hunter Flood, Gabriel Frame, Madelia Griffith, Colin Hadley, Keira Hamilton, Drew Hind, Baker Huntington, Caden Inkley, Elizabeth Jones, Molly Kelley, Tara Lovern, David Malone, Alexander Marsh, Jackson Marshall, Peyton McClune, Alyssa Milks, Isabella Morelli, Avery Morrison, Payton Morrison, Griffin Nelson, Bailey Nobles, Mason Peelman, Quinn Pence, Allen Root, Maverick Schmeltz, Donnilynn Sheldon, Nichole Smith, Sara Smith, Sadie Steward, Isabella Syracuse, Lilliann Thompson, Emma Turney, Mia Volpe, Wyatt Weaver, Nickola Whitford.
Grade 8: Izaias Abrams, Jenna Anderson, Nicholas Ashdown, Grace Benson, Gianna Bowles, Broden Brooks, Ryanne Bushey, Piper Chase, Makenzie Cruz, Mallory Evans-Brown, Dallas Finch, Jade Fleischmann, Brooke Foster, Cooper Freeman, Taylor Hayes, Riley Henry, Kevin Herington, Brookelyn Hubbard, Kirsten Johnson, Rhys Kelly, Allie Marsh-Durphy, Myah McClune, Kaydance Mendez, Olivia O’Dell, Leah Olejniczak, Alyia Oliverio, Parker Patterson, Bryson Pitts, Gavin Richardson, Hayden Rosing, Gracyn Rowland, Aryana Sears, Olivia Shawley, Nicholas Shearer, Ayden Shields, Erinn Sluga, Mallory Smallback.
Grade 7: Evelyn Bailey, Ty Barron, Lilly Beaver, Matthew Beaver, Nicholas Beaver, Kendall Blood, Malachi Brown, Carter Conley, Lucy Conley, Marshall Cronk, Kierra Dexter, Zella Dickerson, Hailey Farmer, Alexa Foster, Alexander Garland, Ian Hamilton, Skylar Herington, Rileigh Jensen, Lilly John, Ashton Johnson, Davion Johnson, Jace Knuth, Ian Lindell, Kendra Ling, Kennedy Lynn, Tenley Marshall, Jadelynn McMaster, Blake Milks, Ella Monroe, Mia Morris, Elianna Peterson, Isaac Pihlblad, Freyr Posey, Riley Reynolds, Ryann Rowland, Gavin Senn, Addyson Shawley, Stella Smith, Ashley Terhune, Jasmine Thrasher-Miller, Shelby Whitford, Alivia Williams, Fallon Williams.
MERIT ROLL
Grade 12: Mya Abrams, Ashley Crouse, Rian Finch, Rebecca Foster, Hannah Halom, Hiram Johnson, Morgan McClune, Caitlin Park, Philip Snyder.
Grade 11: Alaina Bunker, Preston Burrows, Bryce Farmer, Alivia Graham, Xander Hind, Reagan Lewis, Kaleb Ling, Gregory Miklaucic, Dylan Raub, Lorelle Schmeltz, Dillon Schrader, Kyle Senn.
Grade 10: Michael Bohall, Elial Bryan, Shelby Burge, Caleb DeWald, Andi Frame, Mason Garman, Sierra Green, Calan Gumhalter, Kameron Luce, Mersadies Nichols, Seirra Olofson, Talon Rowland, Gavin Stearns, Cameron Taylor.
Grade 9: Erin Briggs, Katie Briggs, Hayden Darcy, Alexander George, Madison Green, Connor Hardin, Savana Hubbard, Haven Johnson, Dempsey McDonald, Zane Razey.
Grade 8: Bethany Douglass, Hunter Foster, Mara Rae Harvey, Rayn John, Zachary Lindquist, Jaxon Morrison, Jamison Nottingham, Kalen Suber, Delsin Tallchief.
Grade 7: Logan Briggs, Aydan Eccles, Aliza Hind, Marley Johnson, Layla McAllister, Randall Nottingham, William Olofson Jr., Brenden Reding, Skylar See, Christopher Smith, Aidan Taylor, Erik Terhune, Rosetta Thrasher-Miller, Anya Walters.