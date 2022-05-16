ST. BONAVENTURE — St. Bonaventure University recognized 324 students who have completed graduate studies during the university’s 162nd annual Commencement Exercises on Sunday.
MASTER OF ARTS – JANDOLI SCHOOL OF COMMUNICATION
Kaitlyn Affuso, Danielle Agostini, Serena Anne-Lorraine Amerson, Olivia Paige Balys, Michael Edward Bednarowicz, Rebecca A. Bowen, Katherin Crotty, Trudy E. De Witte, James Paul Drozdowski, Jerryll Hall, Gina Marie Heimbecker, Abigail E. Hollister, Nicole F. Honeysett, Melissa Emily James, Connor Keenan, Jonathan Krause, Jamie Kurzdorfer, Gina LaDelfa, Taylor N. Landis, Kristen L. Lopian, Jake Marshall, Anthony J. Marullo, Paul Matheson, Leah Mae McCluskey, Kathryn E. McTyre, Brent A. Mordan, Mark-Phillip Mungal, Adelyn Elizabeth Bryson Pair, Christopher M. Parsons, Mary F. Pezzimenti, Rebecca Plucinski, Lindsey Goold, Jon E Runge Jr., Anthony M. Scuteri, Andrzej Skonieczny, Ernest Thomas, Lindsay Westfall and Carson Dane White.
MASTER OF SCIENCE – EDUCATION
Jessica Lenore Ackley, Kathryn Albro-Sexton, Amanda Janet Baron, Jennifer Batelic, Amy M. Borowiak, Marina Borrero, Sydney Bradford, Meghan Victoria Bradley, DeLanea Bronson, Jacob M. Bunce, Megan Burns, Madison Alexandra Byer, Maria Chin Cabanit, Irene Candelaria, Sherrika D. Clark, Mathew Coles, Abigail Lucy Collura, Brigid Teresa Corcoran, Bernard Crowl, Kyano Matthew Cummings, Natasha Cunningham, Stephanie Brevard D’Annibale, Dana Kathleen Davis-Singer, Sunita Dianne Dhir, Valerie Dillard, Jessica Renee Dingle, Kylee Disotelle, Cristina Dominguez, Frank Donato, Susan Fine, Chandler L. Flaro, Kandie Fonrose, Bailey Forster, Alexandria Marie Frutchey, Alison Marie Garlock, Jordan M. Geary, M. Cristina George, Peter Gordon, Anna Marie Grazioso, Amber Nicole Gurman, Alisha M. Hackett, Alexis Hamilton, Fletcher Harcrow, Madeline Jill Harris, Jeremy Herring, Andrea Nicole Hill, Leslie Fay Hinterberger, Hannah Elizabeth Jaroszynski, Japriest Jerry, Kaitlyn Kristine Johnson, Sophia Johnson-Gardiner, Edith Nadine Nellie Jordan, Heather Justian, Mackenzie S. Kegley, Laura England Klain, Lauren Victoria Kozub, Andrew Ladew, Courtney LaVere, Michelle Astrid Lawrence, Taylor Lindskoog, Michelle Lockwood, Jenny L. Love, Jennifer Lynn Martin, Rebecca L. McGovern, Mary K. Miller, MaKayla Mae Plaskett, Jasmina Mimica, Mildred Daniela Miranda Recinos, Julie Mitchell, Linda M. Montalbano, Ryenn Mischelle Moore, Carly Catherine Moran, Brianna Ashley Morrison, Nicola Most, Elizabeth Ann Mount, Nathan Niles, Melissa H. O’Flanagan, Shea O’Halloran, Alexandra Vleisides Peterman, Crystal Pope, Hailey Randell, Dorisa Y. Reyes, Ryan Reynolds, DeMario Rhodes, Julia A. Robinson, Rosalia Rodriguez, Yesenia Rosado-Perez, Lori M. Rose, Charles W. Rothermel, Dawn Ruane, Alana Rundell, Louis J. Russo III, Sarah Schieffelin, Jesse Schmid, Brittany E. Schu, Alexandra Siebert, Kelsie Simon, Joshua T. Smith, Colleen C. Starling, Jessica Davida Stein, Ian Christian Stromberg, Molleigh N. Taft, Victoria Lee Teachman, Avery Teeple, Brooke Allison Thomas, Stacy Thomas, Sonya Tiratsuyan, Madeline Todd, Kenneth D. Tong, Larissa Trelles, Sarah Franz Tripodi, J. Stefan Uveges, Cleo Vandyke, Deisy Vasquez, Ludwig Vasquez, Veronica N. Villarreal, Emily Elizabeth Voorhees, Joseph W. Walker, Daniel Lee Ware, Kaitlin G. Webb, Jackson D. West, Deirdre Whelehan, Jessica C. Wilcox, Paige Williams, Stone P. Wilson, Wynn D. Witman, Kathleen Woods, Mackenzie L. Wright, Sarah Wright, Adina Wyatt, Kristin Marie Miller York and Michelle R. Zilliox.
ADVANCED CERTIFICATE – SCHOOL BUILDING LEADERSHIP
Stephanie A. Smith Goot, Laura Hodara, Erika Ellen Hyer-Scott, Candace L. Phillips and Joseph P. Steger.
ADVANCED CERTIFICATE – SCHOOL DISTRICT LEADERSHIP
Tricia M. Dodge, Matthew Fanton, Christopher Fee, Cassidy L. Kyler, Zachary Lloyd, Angelina J. Marconi, Erin McDonald, Kimberly Oakes, Jessica A. Reger, Kimberly A. Schon, Ashley Elizabeth Scott and Allyson L. Smith.
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Marcus Aiello, Andrew R. Bacha, Robert Phillip Barbieri, Nicholas Bellone, Hannah Mae Bennett, Dianne-Ida Bly, Michael D. Boyce, Kelly Brion, Tyler Brion, Michaela Christine Byrne, Francesco Caorsi, Tyler G. Carro, Christian Chapman, Lily Chittenden, John Conover, Charles Francis Coyle, MacIej Danilewski, Anthony DeSimone, Matthew Robert Destevens, Christina Helene Donaghy, Michael G. Driscoll, Emma J. Duffy, Ashley Nicole Easterday, Cara K. Eberle, Jacob Ebert, Hailey Marie Eckdahl, Nathan Evancic, Bradley Fantauzzo, Skyler Christina Fear, Patrick Fero, Nicholas S. Filipowicz, Caitlin L. Flaherty, Christopher Flood, Mary C. Frac, John Michael Francisco, Oscar E. Gaines Jr., Ryan Christian Gallmann, Samantha Nicole Garretson, Laura Garrett, Nicolette Geier, Jack N. Geise, Geoffrey Gerbasi, Daniel F. Gianniny, Anna M. Giglio, Kathryn Grace Goodwin, Walter Gregg, Sean Han, Catherine Hand, Fredrik Graham Hansen, Ihab Hazzan, Kevin Richard Johnson, Marcus Keith Jones, Rachelle M. Keller, Shelly L. Kenney, Emma L. Kostenbader, Philip B. Krantz, Michael Laurrie, Brooklynn Kendrick David Letang II, Abigail Lundmark, Chelsea E. Madore, JoLynn Marie Magnani, Matthew David Majeski, Talia Helen Maloney, Dareion Marrison, MacKenzie C. Marsh, Rachael McAvoy, Patrick Mccormack, Cole Michael McGuirk, Sean Kaelin Meyer, Caitlin Marie Miller, Donovan T. Moffat, Kathleen Mondello, Jessica Munson, Liam Nolan Murphy. Fiona G. Nelson, Courtney N. Newhouse, Dara Lynn Oberlander, Christopher Pauley, Alec M. Peinkofer, Amber Michelle Peralta, Sabrina Rae Petro, Scott D. Phillips II, Ryan M. Phillips, Chandler James Poczciwinski, Judson C. Quimby, Zoya N. Rafi, Jedrek Rahn, Nicholas J. Ralph, Abhisri Ramesh. Benjamin T. Reuscher, Kristin Reynolds, Gerard Riera, Matthew J. Riggi, Andy Rincon, Luciano Rogers. Lia Rohr, Drake Satter, Eric Schafer, Joelle Marie Scharf, Grace Elizabeth Seeley, Michelle Madeleine Shell, Cindy Y. Shi, Keri A. Smith, Joshua D. Smith, David Kenneth Stutz, Rhett Kelly Sullivan, Emily M. Sullivan, Jennie L. Swierczynski, Jaaziel S. Thompson, Krista Tortorice, Samantha Vaccaro, Michael Venturo, Matthew Xavier Wagner IV, William Joshua Paul Walter, Jack Wiles, Matthew David Williams, Trevor Young Wilson, Christopher Woodworth, Chelsea Danielle Wright, Alexis Marissa August Wysocki, Reed Ziemianski and Robert John Zwirecki III.
MASTER OF SCIENCE IN THE SCHOOL OF BUSINESS
Shayla Lynn Brock, Patricia Lynn Curtis, Megan Drewer, Christopher Kibonge, Marion Mutwota, Stephen Andrew Ness II, Ryan Slattery, Michael Towns and Timothy Edward Turner.
MASTER OF SCIENCE IN THE SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
Michelle Conway, Timothy Dean Conway, Sarah Elizabeth Heath, Dario Jolic, Michelle Lam, Daniel Lungu, Santosh Mahankali, Babatunde Rafiu Owokoniran, Latorious Dwayne Spurlock, Logan Steese, Melvin Robert Thomas Jr., Jonathan U. Toghanro, Bernard Lian Ortiz Valdez, Cody Wayne Wright and Philip F. Zaccheo.
ADVANCED CERTIFICATE – CYBERSECURITY
Nicholas Cholewa, Diane Farmer and Daniel D. Krawczyk.