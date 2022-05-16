St. Bonaventure awards undergraduate degrees Sunday

ST. BONAVENTURE — St. Bonaventure University recognized 404 students who completed their undergraduate degree studies during the university’s 162nd Commencement Exercises Sunday.
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
William Ainsworth, Alyssa Emily Allenbaugh, Jack Almond, Robert Brodie Anderson, Olivia Marie Andriaccio, Joseph T. Ashton, Rachel Elise Bachmann, Nicholas Baetz, Kevin Balkin, Angelo Joseph Barlanti, Benjamin Berger, Matthew Bielobradek, Matthew D. Binkowski, James E. Bjarnar, Sarah Anne Blowers, Jonathan Gregory Boilard, Rachel Boily, Thomas A. Boyle III, Erin Bradley, Morgan Brady, Max Brie, Ryan Burns, Madison Callan, Nicholas A. Camillo, Claire Carpenter, Logan Caruso, Michael Catalano, Jiho Joseph Chang, Jackson T. Christiano, Anjelo Ciriaco, Cian Collins, Destiny Competelli, Dylan Conaghan, Alex Coppola, Noah Gabriel Costa, John Crilly, Kiersten R. Curran, Emily Marie Daigler, Neftali Daniel, Siena DeAngelo, Margaret R. DeMarco, Drake Dettore, Charles Anthony DiPasquale, Carlo DiRienzo, Kayleigh Lynne Egan, Hunter M. Ehrenberg, Elizabeth Clare Ennis, Patrick Enright, Dylan Christopher Evans, Dimitri Fabre, Jeffrey Falco, Alexandra Breckenridge Farrance, Grace A. Flores. Mya Forster, Bobbi Fragale, Emma Fredo, Alexys Freeman, Noelle Rose Gangarossa, Kathryn Grace Goodwin, Dominic Vincent Grecco, Grant Benjamin Gutchall, Claire Hensley. Madelyn J. Heyden, Ultan Horrigan, Rebecca Kelley Howe, Tyler R. Hughey, Ima U. Ikpot, Nicolas F. Ilustre, Jacob Stanislaw Jakson, Jacob L. Jashinski, James Patrick Johnson, Brooke Shannon Jupinka, Conrad El-Behairy Kegler, Dylan Kelley, John Kenney, Elias Joseph Kott, Despina Kouimanis, Nicholas Krause, Ryan Kunkle, Belinda Diassonma Lingoupou-Landou, Cecilia Lauciello, Matt Leamon, Andrew Lemay, Lauren L. Lockhart, William Joseph Lowe, Chloe Elizabeth Manikowski, Daniel J. Manion, Patrick J. Mann, Julia Anne Marlett, Madelyn Marsh, Maxwell Robert McAuliff, Hayley Margaret Helen McIntyre, Conor Meade, Joshua Micheal Metz, Paige E. Miller, Bryn Milne, Noah S. Minton, Jillian Rebecca Moeller, Ryan Thomas Moffat, Madison Mundenar, Thomas Jay Neufeglise, Evan M. Nugent, Connor O’Brien, Matthew J. O’Donoghue, Keegan O’Grady, Brendan Peter O’Kane, Joseph G. Pappano, Nathaniel Gerald Parish, Naomi Parisi, Juan Antonio Pen, Sangelys Perez, Tyler H. Petrie, William Christopher Piazza, Anthony Joseph Prem, Taylor M. Raine, Charles Oliver Randall, Marco Rivolo, Sophia Robinson, Nicholas Roland, Andrea Roque, Jackson Rose, Colin Jesse Scarantino, Adam Boxy Shaffer, Brianna Shay, Nicholas Slattery, Patrick L. Smith, John Robert Steger, Jennifer Rose Stumpf, Christian T. Szablewski, Francisco Dominick Tallarino III, Nolan Tofte, Victoria Vega, Paula Araceli Velilla Saldivar, Sebastiano Villani, Sophia Linda Wallace, Robert Stephen Waltz, Jacob Weinstein, Jacob Daniel Wentworth, Sean Westley, Perry Lee Wheeler II, Kathy P. Williams, Timothy Williamson and Brandon Wisz.
BACHELOR OF ARTS – JANDOLI SCHOOL OF COMMUNICATION
Justin Bott, Riley Burns, John Michael Cepeda, Daniel Connelly, O’Brien Dailey, Michael Denote, Benjamin Jacob Garcia, Patrick Thomas Giblin, Aidan Gould, Erica Gustafson, Meghan Lynn Hall, Bridget Hoag, Jaren Holmes, Rachel Kimmel, Sean Donald Mains, Kenneth Joseph McGovern, Ciara McGrane, Ryan McSpedon, Samantha Moll, Shannon O’Donnell, Michael Todd Oliver, Sarah Mihali, Osunbowale Osunniyi, Elizabeth M. Pantano, John Jeffrey Pullano, Hannah Kathleen Roesch, Nicolas Rohloff, Christopher David Roy, Nelson Samuels, Thomas J. Sands, Matthew D. Shalloe, Erik Stauderman, Alec Jeffrey Thomas and Dominick Welch.
BACHELOR OF SCIENCE – SCHOOL OF EDUCATION
Erin Eileen Arnold, Casey Elizabeth Beiter, Isaac Boamah, Nicholas Brenner, Whesley M. Carey, Victoria Grace Cleary, Kelsey Emma Collver, Nicholas Jon Conklin, Erin Katheryn DiPirro, Brett Dobson, Annie Dombrowski, Hannah Rae Domes, John Durr, Jack T. Felton, Kelly Sage Fitzgerald, Dyllon Gartley, Brooke Giardini, Savannah Lynn Gonsiorek, Marcus Robert Grove, Katlyn Ann Guild, Jordan L. Gusch, Siobhan Elizabeth Harrington, Brigid Anne Insley, Matthew Jacobs, Tori Johnston, Caleigh Keane, Emily Elizabeth Keeler, Morgan Mary Kennedy, Andrew Matthew Kruszka, Jessica Lowell, Genna Catherine Maneti, Erin M. Martin, Tyrell Mason, Catherine McNamee, Patrick Meisenzahl, Joshua Miles, Kristian Miller, Matilde Moroni, Brittany Morris, Branden Hunter Myers, Margaret Neureuter, Maddyson Nugent, Caitlyn Mary Perna, Alexandra Lynne Phelan, Liam Phelan, McKenna Preston, Cory Q. Ratka, Mia L. Rogers, Jacob Anthony Ruffolo, Daniel Joseph Saturnino, Colin Shafer, Cody J. Shimp, Ashley Mae Shultz, Kaitlin Sinclair, Samantha Anne Smith, Lauren Sparacio, Madison Ann Stewart, Adam W. Stradtman, Morgan Tackentien, Kristen Marguerita Talty, Hayley Tasselmyer, Marc C. Titterington, Jillian Ann Ullman, James Matthew Villadelgado Villanueva, Chelsey Renee Vincent, Emily Wagner, Grace Weber and Magdalene Zitnik.
BACHELOR OF SCIENCE – DEPERRO SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS
Tsianna Barnwell, Marissa Kellie Carrig, Matthew Raymond Degirolamo, Doar Doar, Alexis Noelle Drake, Catherine Lynn Duszynski, Morgan Evarts, Medesha Ewers, Kacie R. Filian, Allyson Faith Haskell, Andrew Hersey, Gabriel Iliev, Kendyll A. Kearney, Wake A. Kless, Hannah Josephine Koning, Zanre Oberholzer, Chimique S. Powell, Kayla Frances Radzyminski, Alexandra Karolina Rozanski, Gabrielle Runfola, Sabrina Sofia Scuria, Krysten Grace Sisson, Cuneyt Vardar, Jordyn Washington, Isabel Wilson and Juanita Shanae Barrett-Wolak.
BACHELOR OF SCIENCE – SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
Alby Alex, Theodore Bishop, Saloni Chadha, Anisah Chauhdry, Andrew Colling, Garrett Coolidge, Mark Anatole Croop, Logan John D’Angelo, Theresa Ann Dristle, R. Hitchens Edwards IV, Johnathan Ek, Mary Elaine Esposito, Samuel Floyd, Emma K. Fox, Timothy Geen, Addison Olivia Gremli, Jonathan Michael Groth, Benjamin Mark Heilig, Katharina Elizabeth Heitzman, Oghenedoro Idahosa, Harjaap Singh Kathuria, Michael Kneis, Michael A. LaRock, Emily Rose Lewandowski, Erica Mary Low, Benjamin Douglas MacConnell, Gillian Kelsey MacNeil, Sonal Mahindroo, Alexander Sanjay Marwaha, Benjamin E. Mazur, Nathaniel P. McClure, Saad Meer, Rama Anant Mehendale, Paige C. Montgomery, Sage Christine Mulroy-Robbins, Anthony T. Napoli, Brady James Nicosia, Nathan Nicotera, Adam Sabu Odolil, Bridget Erin O’Hern, Thomas D. Putman, Rachna Charukupally Reddy, Harry David Romesburg III, Claire Sophia Schaef, Joseph Michael Schmitt, Alexa Shahine, Sarah Sinsebox, Camille Elizabeth Spurlock, Emily Sue Stanley, Matthew Pothen Thomas, Maverick Tomczak, Noah Andrew Vassallo, Paul A. Vexelman, Prajna Vootukuri, Natalie Watkowski, Alyssa Jo Weaver, Matt Weimer and Vincent Eric Xu.
BACHELOR OF ARTS – SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
Ene Blessing Adams, Jalen Adaway, Christopher P. Ayer, Willow Baginski, Brett Douglas Beetow, Zachary Belter, Garrett Boldt, Hayley Susan Borrelli, Lorrenzo Burnside, Ilando Capolino, Michael Carbaugh, Zayba Noor Chauhdry, Alexander Chura, Dwight M. Coleman, Grace Coley, Madeline R. Conklin, Christopher Crino, Savannah N. Damon, Grant Davis, Katelyn A. Dentinger, William F. Devine, Hallie Domes, Caroline J. Fitzsimmons, Kaylyn M. Foody, John K. Fox, Leah Elizabeth Gale, Chloe Marie George, Hannah Sophia Gonsiorek, Emerson Graham, David Nelson Greig III, Thomas Grilli, Benjamin Halleck, Ivana Janssen, Alexander Jodush, Asianae Johnson, Malaunah Alexandria Jones, Marisol Woods Jones, George E. Kalletta, Alexis King, Megan Katherine Latas, Olivia Lattimer, Hunter Tobin Lauber, Jason F. Le Mere, Kyle K. Lofton, Lindsey Michelle Lytle, Peter Joseph Marra, Kurt Martone, Kyra Margaret-Mary McGoey, Hayley Margaret Helen McIntyre, Renyah Mickens, Margaret Madeline Miller, Hayden S. Miller, Chezell A. Montgomery, Jayda Muniz, Bryce William Murphy, Elena Newfrock, Brian Ozuna, Marlee J. Passuite, Caroline Arlene Paterno, Thomas Podulka, Alyssa Ramarge, Michael Robert Rappa, Alexis Johanna Redden, Taylor M. Roberts, Amberlee Rae Robertson, Kevin Patrick Ryan, Mary Margaret Sabatelle, Dillon M. Salluzzo, Gabriella Ella Savarino, Anastasia Smith, Kurt R. Stitzel II, Noah E. Stuve, Alexa Rae Suttera, Selena Marie Vazquez, Anthony T. Vezina, Alison C. Wilkowski and Molly Williams.