...A LINE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL AFFECT WESTERN
WYOMING... NORTHWESTERN
CATTARAUGUS...ERIE...NIAGARA...ORLEANS...CHAUTAUQUA... NORTHWESTERN
MONROE AND GENESEE COUNTIES...
AT 911 PM EDT, RADAR INDICATED STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED
ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR LOCKPORT TO NEAR DERBY TO NEAR
RIPLEY. MOVEMENT WAS NORTHEAST AT 55 MPH.
WINDS IN EXCESS OF 40 MPH ARE POSSIBLE WITH THESE SHOWERS AND STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BUFFALO, CHEEKTOWAGA, NIAGARA FALLS, WEST SENECA, NORTH TONAWANDA,
JAMESTOWN, CLARENCE, LOCKPORT, LACKAWANNA, BATAVIA, KENMORE, DEPEW,
AMHERST, TONAWANDA, DUNKIRK, FREDONIA, LANCASTER, HAMBURG, EAST
AURORA AND MEDINA.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 90 BETWEEN EXITS 61 AND 48.
INTERSTATE 86 BETWEEN EXITS 4 AND 20.
IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING.
HEAVY RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY CAUSE
PONDING ON AREA ROADWAYS.
TIME...MOT...LOC 0109Z 246DEG 49KT 4322 7879 4272 7903 4211 7998