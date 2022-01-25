PORTVILLE — Portville Central School has listed its honor rolls for the first marking period of the school year.
HIGH HONOR ROLL
Grade 12: Kylie Blessing, Kaitlyn Buckvich, Thomas Carls, Reanna Carrier, Lizzie Chapman, Aidan Cole, Lucas Cook, Allie DeFazio, Breanna DeYoe-Vanscoter, Kevin Eberth, Patrick Elliott, Erika Ensell, Matteson Fries, Brenton Gagliardo, Olivia Ganoung, Christian Gariepy, Nicholas Harmon, Courtney Hathaway, Harley Hathaway, Nikki Hepker, Drake Kavanagh, Sophie Kellogg, Zackary Kloss, Elijah Korsa, Samuel Korsa, Courtney Lyle, Dakota Mascho, Kyle Mathes, Arianna North, Megan Pagett, Ryan Perkins, Luke Petruzzi, Nathan Petryszak, Drake Piatt, Dalton Pilon, Abigail Pullins, Mallory Reynolds, Shaun Sanders, Thomas Scanlon, Gunner Schwabenbauer, Jordyn Sickels, Christopher Stebbins, Todd Stone, Madison Summers, Lydia Szymanski, Caroline Todd, Rachel Waddell, Caleb Watson, Mallory Welty, Mia Welty, Johnathan Whitney, Maxwell Yehl, Caydence Zalwsky, Caleigh Zollinger.
Grade 11: Ashley Agett, Mathew Bokman, Panya Cammeyer, Ciera Carapellatti, Taylor Chamberlain, Danni Chudy, Cole Faulkner, Leah Faulkner, Bryce Findlay, Adrianna Frederick, Malachi Galmer, Chloe Grandusky, Mickelle Green, Skylor Green, Luke Haberly, Benjamin Isaman, Zander Keim, Teagan Kosinski, Davin Lafler, Hailey Linn, Jillian Long, Danielle Lundfelt, Janet Marshall, Aiden Mikolajczyk, Mario Pascucci, Kinsey Prockton, Samantha Proctor, Bryan Randolph, Joseph Randolph, Kendyl Rogers, Scarlet Sorvillo, Jillian Stebbins, Joel Stives, Courtney Whippo, Leah Wyant, Sarah Youngs.
Grade 10: Emylee Bailey, Lillian Bentley, Thomas Buckvich, Kaylin Conklin, Olivia Cook, Jessica Daley, Olivia Dean, Avery DeFazio, Emilie Edick, Emma Elliott, William Everitt, Brock George, Ava Haynes, Zoey Hoak, Kaedon Holcomb, Madison Jobe, Meghan Lyle, Gwenyth Mitchell, Ethan Obergfell, Alex Payne, Zachary Perkins, Luke Petryszak, Madison Saltsman, Jacqueline Scanlon, Allison Smith, Shaela Spring, Andrew Steighner, Simon Szymanski, Jenna Wyant, Julia Wyant, Samuel Zeigler.
Grade 9: Gianna Aloi, Ava Andrews, Chase Armstrong, Miesha Brown, Cohen Burton, Ashley Carls, Abram Cook, Zya DeGolier, Adriana Ensell, Ian Faulkner, Owen Faulkner, Brielle Fidurko, Abigail Gardner, Brady German, Ryan Hepker, Arianna Hollowell, Natalie Isaman, Emma Keeley, Cayden Long, Caleb MacDonald, Riley Marble-Gasper, Alexandra Mitchell, Kendra Niver, Christopher Osgood, Natalie Reynolds, Hayden Sherlock, Ryliegh Stuck, Hanna Wysocki, Kaitlin Yowell, Logan Zeigler.
Grade 8: Samantha Bray, Aidan DeFazio, Ayana DeGolier, Ava Edwards, Madison Ford, Kaleb Foster, Madelyn Gardner, Sofia Glover, Zachary Green, Ali Haynes, Riley Horsley, Myleigh Jobe, Alexis Linn, Sarah Long, Ronald Maxson, Isabella Morales, Kaiden Nitsche, Emma Rhinehart, Mia Rhinehart, Claira Scott, Myra Sprout, Brayden Williams, Demetrious Young, Jake Zeigler.
Grade 7: Akira Bailey, Emily Bauer, Alexis Brink, Adam Brisbee, Nazara DeGolier, Josiah Dieteman, Grace Gariepy, Colin German, Aden Hillman, Addison Isaman, Adelaide Jeffers, Makyla Laing, Michael Latten, Lauren Lyle, Kambria MacDonald, Maleah Morris, Carli Nothem, Samantha O'Brien, Alana Petersen, Mackenzie Randolph, Garrett Reynolds, Lindsey Reynolds, Aiden Richardson, Peyton Rogers, Mitchem Smith, Catence Taylor, William Taylor, Victor Vena, Laney Vincent, Ella Warters, Dylan Wenke, Shane Witter, Ella Zeigler, Alycia Zink.
HONOR ROLL
Grade 12: Gabriel Breazeale, Zachary Buckner, Nathan Carpenter, Chalee Conklin, Brandon Cornelius, Jared George, Christofer Hryb, Madison Lampack, Gage Lisek, Michael Long, Keaton Merchel, Everett Mix, Grant Sharp, Briana Shields, Ryan Stillman, Shawna Wilcox, Merrick Witherell, Abbagayle Wolsky, Kyrell Yowell.
Grade 11: Lucas Austin, Zayne Bartholomew, Ana Beyth, Kelsey Bradford, Michael Cole, Maddison Collins, Alisha Dickerson, Renee Kintner, Drew Langdon, Kent Little, Natalie Maurer, Journey Miller, Aiden Rinker, Lucas Scanlon, Emily Scull, William Smith, Samantha Steadman, Tori Unverdorben, Myha Wilson, Hannah Young, Caiden Zollinger.
Grade 10: Skye Anderson-Lunn, Olivia Artlip, Gracie Carter, Lylian DeArmitt, Hailey Edwards, Michael Fahnestock, Mattison Foster, Aryanna Hatch, Nikalaus Manroe, Molly Marshall, Kyle North, Steven Pettit, Isabelle Phearsdorf, Kaiden Scanlon, Dayton Shaw, Milena Stone, Sickle Van, Drake Wiedemann, Lucious Young, Konner Zajicek.
Grade 9: David Brown, Hali Brundage, Maliegha Burgess, Braedon Carter, Henry Chamberlain, Breanna Cole, Dakota Collins, Emily Collins, Brock Gagliardo, Emmalie Gehm, Taylor Griffin, Anna Keeley, Carley Latten, Isabel Laurich, Lacey Licht, Gabriella Maiolo, Mindy Maurer, Mia McVinney, Mekhi Muhyee, Trevor Mullin, Gabriel Ordway, Adecyn Page, Magdalene Tarr, Peyton Young, Ciera Zenner.
Grade 8: Madison Baldwin, Ellie Billings, Ryan Burke, Dylan Chudy, Landon Dowd, Madison Faulkner, Isabella George, Jaclyn Karnuth, Ty Kosinski, Julia Layton, Kiyah Mohr, Gabriella Phearsdorf, Emma Pinney, Blake Randolph, Alexa Schoonover, Skielyn Spencer, Buskirk Van, Paul Vos, Adelyn Walker, Tyler Williams, Hailee Wray.
Grade 7: Autumn Baker, Bradlee Brainard, Caleb Burgess, Lucas Edwards, Trent Jadlowski, Zionea Johnson, Parker Keim, Aliana Livingston, Olivia North, Megan Phearsdorf, Alexandra Reed, Nehemiah Ruiz, Emily Schmidt, Brayden Strade, Lyla Tarr, Parker Torrey, Antoinette Travis.