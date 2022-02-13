OLEAN — Jeffrey Andreano, principal at Olean High School, has announced the honor rolls for grades eight through 12 for the second quarter.
Students named to the high honor roll have maintained an average of 92% or above. Students named to the honor roll have maintained an average of 85%-91%.
HIGH HONOR ROLL
Grade 8: Raeya Barboza, Anna Bates, Olivia Black, Adrian Bohdanowycz, Jabreyah Brown, Aaron Budaj, Finnian Caya, Audriana Clemons, Miley Crawford, Brynn Cygan, Ellowyn Davis, Connor Dowdell, Serenity Durphy, Lauren Dyal, Lily Eaton, Braelyn Eaton, Ava Finch, Caidence Hutchison, Kaylin Kratts, Caitlyn Lewis, Gina Mercer, Austin Miles, Samantha Morgan, Ava Moses, Isabelle Redding, Leah Richardson, Brady Riehle, Mia Rivera, Mia Sibilio, Grady Smucinski-O'Brien, Chloe Stitt, Taylor Teachman, Josiah Todd, Braylon Torres, Opal Truman, Ava West, Isabelle West, Dickson Yang
Grade 9: Michael Bader, Brenden Bailey, Courtney Bargy, Ava Borer, Cavan Boutillette, James Burrows, Autumn Cassford, Willow Chase, Abram Cook, Asher Cummings, Molly DeRose, Emma Edwards, Noah Gallo, Jackson Gonzalez, Spencer Greenstein, Sullivan Hoffman, Damon Hollowell, Blake Kinnaird, Rhyannon Luper-Orcutt, Jayden Marvin, Iraya Prosser, Sofia Rucinski, Aaron Samuel, Reece Schreiber, Ammar Shaikh, Bianca Simons, Evan Snyder, Zachary Trietley, Maxim Windus
Grade 10: Norra Anastasia, Riti Anumalasetty, Kashtian App, Sophie Bartman, Tyler Camp, Caroline Carter, Rubinder Chahal, Ethan Chen, Olivia Cook, Aubrey Cowles, William Crosson, Andre Fratercangelo, Emily Gibbons, Grace Haynes, Lilli Khettry, Alexander Linderman, Makayla Magro, Jalethyn Miller, Isaac Moses, Ethan Peace, Adelina Peer, Lucas Peterson-Volz, Heartly Phipps, Avianna Rauber, Payton Reynolds, Grace Ring, Helaina Rucinski, David Ruszkowski, Faith Schreiber, Rose Scordo, Aila Shoup, Allie Stayer, Mackenna Tobola, Lily Todd, Ashley Zewe
Grade 11: Emma Anastasia, Luke Carlson, Laci Deemer, Dylan DiRosa, Michelle Droney, Emma Dwaileebe, Naomi Hill, Wilhelmina Jay-Edwards, Ariel Maine, Chance Padlo, John Perkins, Dakoda Puccinelli, Lily Schena, Lena Smith, William Snyder, Mason Tanyi, Alexander Vogel, Kyra Vroman, Emma Washington, Gavin Weseman, Hailee Zalwsky
Grade 12: Aaron Aiello, Kiley Anastasia, Xaiver Attwell, Emma Buckley, Savannah Coker, Erin Cortez, Makenna Cummings, Joshua Dalton, Madison Davenport, Lily Deemer, Morgan Dowdell, Adele Dwaileebe, Jolyn Gibbons, Stella Gonzalez, Madalynn Graves, Arissa Hamed, John Henzel, Chloe Hirt, Stephen Hoffman, Nahzion James, Safia Javed, Madison Jones, Chloe Kimball, Damon Liguori, Kamdyn McClain, Anna Mest, Hannah Miko, Maryam Mirza, Delaynie Moore, Aoife Ni She, Makenna O'Connell, Ethan O'Dell, Makenna Pancio, Megan Pockalny, Francis Pyrkos III, Byron Ring, Cameryn Roulo, Ruth Scordo, Llian Shoup, Kristen Slaugenhaupt, Kyle Slaugenhaupt, Jayde Smith, Jacob Spears, Emily St. Clair, Dylan Tanyi, Aidan Taylor, Sara Thomas, Alexis Trietley, Noah Trudeau, Corie Van Deusen-Farwell, Hannah Vanderhoef, Katherine Weber, Eliana Whitford, Jacob Williams, Maxwell Wolfe
HONOR ROLL
Grade 8: Owen App, Nicholas Austin, Lauren Blazejewski, Nathanial Boryszewski, Mallory Carter, Ashanti Caton, Caine DeGolier, Oasis Dwaileebe, Carson Friends, Courtney Gross, Victoria Harris, Larson Hawkes, Tawny-Michelle Hein, Domonick Hirliman, Aubree Hund, Nolan Liguori, Ayden McCoy, Joseph Mest, Parker Morgan, Jourdan Morris, Gabriel Myers, Tanish Patro, Maverick Plants, Mariah Prosser, Mykel Rivera, Brayden Ruggles, Sage Smith, John Vosburg, Calvin Williams
Grade 9: Izabella Ayala, Jasmine Baglione, Noah Blair, Jaeda Clark, Annalisse Easton, Blake Foster, Brody Frame, Alyssa Gaylor, Leah Gould, Chloe Hall, Carmen Hasper, Thomas Kielar, Brennan Kielar, Kadyn Malloy, Manoah Miketish, Ava Moran, Alexander Myers, Levi Otero, Malcolm Pierce, Alana Rowand, Caedyn Tingley, Jillian Williams
Grade 10: Lexi Benjamin, Makenna Britt, Kai Bundgaard, Preston Conner, Hailey Covert, Alexis Coykendall, Tyler Cross, Trevor Crouch, Draven Cummings, Keegan Evans, Danny Havers, Ryan Isenberg, Nicholas Jones, Sarah Jordan, Maya Kendrick, Noah Kinnaird, Elliott Lothridge, Jonathan Lynch, Dawson Mallery, DaShon Martin, Autumn Milks, Cadence Miller, Tyler Miller, Gabreall Milligan, Ryan Osborne, Jacob Ours, Ethan Pfeffer, Alyxandre Prymak, Ava Smith, Kennlee Spears, Elise Trudeau, Shawn VanBrunt, Aaron Vincent, Cal Vogtli, Andreas Williams
Grade 11: Quintin Allen, Cade Anastasia, Logan Baer, Thomas Bates, Ava Bordonaro, Drew Brokaw, Lucas Brushingham, Sophia Burt, Maximilian Butler, Brooke Capito, Zachary Clayson, Madisyn Cleveland, Mercedes Colbert, Jack DeRose, Alyvia Ehman, Jezerae Fayson, Randall Hall II, Shayla Harrington, Janelle-Ryan Havers, Wyatt Hewitt, Trevor Johnston, Joshua Knight, Olivia Kratts, Mackenzie Malloy, Jared Morgan, George Schreiber, Kaiden Scott, James Stitt, Connor Valenti, Andrea Walker, Megan West, Leah Williams, Jacob Williams
Grade 12: Ryan Boysha Jr., Jada Braley, Renee Brown, Jeffrey Brush, Ethan Burdick, Ariyana Burrows, Zachary Byrne, Christopher Cassford, Ashley Doxey, Madison Ferry, Maria Fox, Chloe Gilliland, Olivia Graham, Myka Grayson, Christopher Halsey, Kenya Jackson, Ethan Kayes, Collin Lyons, Albert Martin, Carson Martinelli, Hannah Nelson, Roxanne Padlo, Tanvi Patro, Ella Scanlon, Ethan Smucinski-O'Brien, Rhiannon Taylor, Joshua Terhune, Maddox Windus