OLEAN — Jeffrey Andreano, principal, has announced the first-quarter honor rolls for Olean High School.
Students named to the high honor roll have maintained an average of 92% or above; students named to the honor roll have maintained an average of 85% to 91.9%.
HIGH HONOR ROLL
GRADE 8: Raeya Barboza, Anna Bates, Olivia Black, Adrian Bohdanowycz, Jabreyah Brown, Aaron Budaj, Mallory Carter, Finnian Caya, Miley Crawford, Aiden Curcio, Brynn Cygan, Ellowyn Davis, Connor Dowdell, Serenity Durphy, Lauren Dyal, Lily Eaton, Braelyn Eaton, Ava Finch, Courtney Gross, Kaylin Kratts, Caitlyn Lewis, Gina Mercer, Joseph Mest, Austin Miles, Samantha Morgan, Ava Moses, Leah Richardson, Mia Rivera, Mia Sibilio, Sage Smith, Grady Smucinski-O'Brien, Chloe Stitt, Shia Suzara, Taylor Teachman, Josiah Todd, Braylon Torres, Opal Truman, Ava West, Isabelle West, Calvin Williams, Dickson Yang.
GRADE 9: Michael Bader, Brenden Bailey, Ava Borer, Cavan Boutillette, James Burrows, Autumn Cassford, Abram Cook, Asher Cummings, Molly DeRose, Emma Edwards, Blake Foster, Jackson Gonzalez, Spencer Greenstein, Brandon Herbert, Sullivan Hoffman, Damon Hollowell, Thomas Kielar, Brennan Kielar, Blake Kinnaird, Jayden Marvin, Iraya Prosser, Alana Rowand, Sofia Rucinski, Aaron Samuel, Reece Schreiber, Bianca Simons, Evan Snyder, Zachary Trietley, Maxim Windus.
GRADE 10: Norra Anastasia, Riti Anumalasetty, Kashtian App, Sophie Bartman, Lexi Benjamin, Tyler Camp, Caroline Carter, Rubinder Chahal, Ethan Chen, Simon Clark, Olivia Cook, Hailey Covert, Aubrey Cowles, Alexis Coykendall, Emma Dodge, Andre Fratercangelo, Emily Gibbons, Grace Haynes, Ryan Isenberg, Sarah Jordan, Maya Kendrick, Lilli Khettry, Alexander Linderman, Jonathan Lynch, Makayla Magro, Dawson Mallery, Jalethyn Miller, Tyler Miller, Isaac Moses, Ethan Peace, Adelina Peer, Kollin Pellett, Lucas Peterson-Volz, Heartly Phipps, Alyxandre Prymak, Avianna Rauber, Payton Reynolds, Grace Ring, Helaina Rucinski, David Ruszkowski, Faith Schreiber, Rose Scordo, Aila Shoup, Allie Stayer, Mackenna Tobola, Lily Todd, Aaron Vincent, Ashley Zewe.
GRADE 11: Emma Anastasia, Christopher Bargy, Ava Bordonaro, Sophia Burt, Luke Carlson, Laci Deemer, Jack DeRose, Dylan DiRosa, Michelle Droney, Emily Duncan, Emma Dwaileebe, Jezerae Fayson, Malachi Galmer, Naomi Hill, Wilhelmina Jay-Edwards, Ariel Maine, Mackenzie Malloy, Garrett Meerdink, Jared Morgan, Chance Padlo, Dakoda Puccinelli, Lily Schena, Lena Smith, William Snyder, Mason Tanyi, Connor Valenti, Alexander Vogel, Andrea Walker, Emma Washington, Gavin Weseman, Hailee Zalwsky.
GRADE 12: Aaron Aiello, Kiley Anastasia, Ellison Ash-West, Xaiver Attwell, Alana Beeson, Seth Bellamy, Emma Buckley, Ethan Burdick, Ariyana Burrows, Christopher Cassford, Savannah Coker, Erin Cortez, Makenna Cummings, Joshua Dalton, Madison Davenport, Morgan Dowdell, Adele Dwaileebe, Madison Ferry, Jolyn Gibbons, Stella Gonzalez, Olivia Graham, Myka Grayson, Arissa Hamed, John Henzel, Chloe Hirt, Stephen Hoffman, Kenya Jackson, Nahzion James, Safia Javed, Madison Jones, Ethan Kayes, Devin Kayes, Chloe Kimball, Albert Martin, Carson Martinelli, Kamdyn McClain, Anna Mest, Hannah Miko, Maryam Mirza, Delaynie Moore, Hannah Nelson, Aoife Ni She, Makenna O'Connell, Ethan O'Dell, Makenna Pancio, Megan Pockalny, Francis Pyrkos III, Byron Ring, Jordan Rodgers-Bonnell, Cameryn Roulo, Ruth Scordo, Llian Shoup, Kristen Slaugenhaupt, Jayde Smith, Ethan Smucinski-O'Brien, Jacob Spears, Emily St. Clair, Jace Sullivan, Dylan Tanyi, Aidan Taylor, Sara Thomas, Alexis Trietley, Noah Trudeau, Corie Van Deusen-Farwell, Hannah Vanderhoef, Katherine Weber, Eliana Whitford, Jacob Williams, Maddox Windus, Maxwell Wolfe.
HONOR ROLL
GRADE 8: Owen App, Natalie Bellamy, Audriana Clemons, Torrin Colley, Caine DeGolier, Oasis Dwaileebe, Xander Gaylor, Victoria Harris, Larson Hawkes, Aubree Hund, Caidence Hutchison, Ayden McCoy, Parker Morgan, Jourdan Morris, Tanish Patro, Stormie Peters, Maverick Plants, Isabelle Redding, Brady Riehle, Mykel Rivera, Brayden Ruggles, Lakisha Slawson, John Vosburg, Avianna Washington, Ali Zabad.
GRADE 9: Izabella Ayala, Courtney Bargy, Willow Chase, Annalisse Easton, Noah Gallo, Alyssa Gaylor, Leah Gould, Chloe Hall, Carmen Hasper, Aaron Lewis, Rhyannon Luper-Orcutt, Kadyn Malloy, Abriana Maull, Hannah McAdam, Manoah Miketish, Ava Moran, Alexander Myers, Malcom Pierce, Ammar Shaikh, Gideon Tarr, Zaiden Thach, Scarlett Turner, Ethan Washington, Jillian Williams.
GRADE 10: Briar Anderson, Makenna Britt, Kai Bundgaard, Amy Campbell, Preston Conner, Tyler Cross, William Crosson, Draven Cummings, Keegan Evans, Danny Havers, Andreus Jackson, Gaaron Jones, Nicholas Jones, Elliott Lothridge, DaShon Martin, Autumn Milks, Cadence Miller, Marah Morehouse, Emma Oliphant, Ryan Osborne, Jacob Ours, Ethan Pfeffer, Ava Smith, Kennlee Spears, Elise Trudeau, Shawn VanBrunt, Cal Vogtli, Andreas Williams.
GRADE 11: Cade Anastasia, Logan Baer, Thomas Bates, Drew Brokaw, Lucas Brushingham, Maximilian Butler, Zachary Clayson, Madisyn Cleveland, Mercedes Colbert, Bryanne Cowles, Ashlyn Flood, Samantha Gould, Maddox Guay, Randall Hall II, Shayla Harrington, Janelle-Ryan Havers, Madison Herner, Trevor Johnston, Keanna King-Rogers, Olivia Kratts, Nathaniel Martinelli, A'marie McKenney, Angelina Mesiarik, John Perkins, Teagan Pounds, Ishana Ramlall, George Schreiber, Kaiden Scott, Casandra Spiller, Kyra Vroman, Dakota Wilber, Leah Williams, Jacob Williams.
GRADE 12: Gavin Bagliere, Christian Barta, Alexander Blehar, Renee Brown, Jeffrey Brush, Zachary Byrne, Jim Chastain, Lily Deemer, Giovanni DiCerbo, Ashley Doxey, Maria Fox, Chloe Gilliland, Sierra Goodwill, Madalynn Graves, Christopher Halsey, Destany Hough, Quintin Humbert, Calla Katcher, Daniel Kivari, Damon Liguori, Collin Lyons, Lillie Malone, Nya Martinelli, Caelyn Mett, Roxanne Padlo, Leigha Peterson, Dusty Ray, Ella Scanlon, Devin Singh, Kyle Slaugenhaupt, Rhiannon Taylor, Joshua Terhune, Elliott Wilber, Noah Wilkinson, Kyah Williams, Roy Wilson Jr.