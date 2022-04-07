OLEAN — Olean Intermediate Middle School announced the honor and merit rolls for the third marking period of the 2021-22 school year.
Honor Roll
6th Grade — Allison Anastasia, Noah Anderson, Liam Austin, Elizabeht Bailey, Cara Barry, Jourdin Battle, Haylie Bednarski, Kinley Belleisle, Colby Booth, Mackenzzie Brisson, Brandon Burnett, Damien Button, Emmet Caya, Bailynn Dewitt, Vena DiCerbo, Rachael Dulmus, May Eaton, Dylan Ellison, Ariana Finch, Sebastian Greene, Owen Gustason, Brianna Hawkes, Chloe Herrmann, Evelyn Jeffery, Leea Kopp, Sophia LaBorde, Kya Maine, Hailey Manning, Velocity Menichino, Madison Morehouse, Courtney Obergfell, Thomas Parker, Gehrig Perry, Guruvar Prasad, Zynah Rafi, Hannah Riehle, Isaiah Sayers, Kayla Shaffer, Delaney Shay, Isabella Soldo, Calvin Spring, Sydney Stitt, Elizabeth Talbot, Alvia Tidd, Brooklyn Torres, Lillian Tulwits, Joseph Tyra, Kaylee VanDamme, Layla VanDamme, Cheyenne Washington, Bode Whitcomb, Nicole Yang
7th Grade — Emma Adamski, Zakira Allen, Emma Anderson, Lokesh Anumalasetty, Daniel Armijo, Nicholas Bader, Cameron Bartman, Mia Bean, Ryan Blazejewski, Sanaa Booker, Declan Boutillette, Lylah Butler, Noah Cartmill, Sierra Cassford, Simran Chahal, Lina Chauhdry, Lucius Clark, Addison Crosson, Lorenzo Downing III, Camren Driscoll, Jonas Easley, Colby Gibbons, Shaina Gould, Alexis Guglielmi, Jack Harris, Alaina Hirliman, Audrey Hoffman, Terrell James, Landon Johnson, Alexander Jones, Gabrielle Jones, Seamus Leslie, Diyanah Manar, Raine Maynard, Theodore McClellan, Megan Morgan, Anna Murphy, Jadyn Ours, Toryn Pierce, Angelina Qiu, Marcus Sevinsky-Farrington, Hooreya Shaikh, Colin Simons, Natalie Snyder, Evan Tingley, Emma Veno, Aydin Warner, Jensen Winans, Ethan Woodring
Merit Roll
6th Grade — Shayne Andhor, Giana Baglione, Tobias Beeson, Trevor Bliss, Zack Briggs, Fabian Burgos Colon, Sydney Clark, Derek Conner, Blake Cook, Oliver Curcio, William Disdier-Pendones, Riley Dorson, Trey Ellis, Aiden Farr, Kayden Fie, Jacoby Flake, Clark George V, Johanna Hadley, Matthew Hearst, Raelynn Howard, Eliana Margeson, Wyatt Menter, Jaxson Miller, Kamden Neely, Madden Olson, Aryana Perry, Jack Pfeiffer, Natalee Scull, London Sequerth, Ryan Shoup, Owen Sizemore, Kody Skiver, Isabella Smielecki, Tyler Sullivan, Nathaniel Unverdorben, Chloe Wilson, Christopher Yocum Jr.
7th Grade — Camden Crum, Samirah Dyal, Anthony Funaro V, Connor Hogle, Kendyll Holly, Crystal Kuhn, Lory Kuhn, Amaressa Lynch, Rylen Maynard, Lucian McPhee, Carly O’Connor, Cecelia Rafi, Liam Ruggles, Joshua Slawson Jr., Nikole Wilson