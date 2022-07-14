ALLEGANY — Fourth quarter high honor and honor rolls for students in grades six to 12 at Allegany-Limestone Middle and High School were announced by Principal Kimberly Moore.
A total of 69% of the student body is on the Honor Roll this marking period. Students named to the Merit Honor Roll have all course grades at a minimum of 92% or higher. Students achieving High Honor Roll have maintained an average of 92% or above. Those on the Honor Roll average 85% or above.
HIGH HONOR WITH MERITGrade 6:
Jax Amore, Josephine Hastings, Melody Hayes, Theodore Higgs, Kennedy Honeck, Ella Jennings, Sushanth Kondur, Samuel Mathanakaran, Bryn Oldham, James Otto, Gabriella Perry, Carter Ransom, Carly Reed, Gracelyn Stout Peters, Samantha Vecchio, Kai Warner, Benjamin Wilcox.
Grade 7:
Cait Conroy, Lyla Giardini, Wyatt Grader, Mya Hayes, June Hilmey, Molly John, Kendall Lemon, Abigail Middaugh, Ethan Stein.
Grade 8:
Carley Barrey, Isaac Brauer, Julia DeRose, Serena Frederick, Makenzie Goldsmith, Ian Higgs, Madison Honeck, Madison Kahm, Catherine Karl, Amelia McCarthy, Madelyn Price-Costa, Kaleb Reed, Mackenzie Rhodes, Emira Sawaya, Ashley Shay, Alexis Wojewoda-Ko.
Grade 9:
Addison Fisher, Addison Gabler, Alivia Grader, Stephanie Kopec, Tatymn Lindell, Abigail Peck, Daniel Parsons, Ipshita Patra, Isabel Rodgers.
Grade 10:
Gracie Amore, Lilly Coulter, Katherine Crawford, Megan Fisher, Michael Frederick, Mia Giannicchi, Olivia Graham, Zachary Hagle, Alexa Henderson, Amelia Herzog, Xavier Hilmey, Emma Jankowski, Evan Johnson, Sughosh Kondur, Andrew Opperman, Alaina Quattrone, Jaelyn Wojewoda-Ko.
Grade 11:
Isabella Baldwin, Maximilian Berlinski, Madison Callen, Payton Fortuna, Aiden Gardiner, Hayden Kolb, Kyrin LaBella, Jian’ai Missel, Lilianna Peters, Michaella Rhodes, Eric Spring, Ellie Strade.
Grade 12:
John Charles, Madalyn Colburn, Gianna DeRose, Katie Furlong, Halley Glover, Nathaniel Goldsmith, Nathaniel Harrington, Hailey Jones, Stephanie Karl, Jacob Owen, Maris Parmelee, Elizabeth Ronolder, Alec Silluzio, Kevin Voegelin, Matthew Volz, Bradley Walton, Allison Watkins.
HIGH HONORGrade 6:
Gavin Abrams, Brendan Ball, Olivia Bialaszewski, Cooper Billings, Ryan Callen, Asana Clancy, Collin Coleman, Aliyah Conner, Braeden Cowburn, Leora Dreher, Elexa Duggan, Paige Ellison, Ava Filjones, Landon Gergel, Lisa Hill, Mialyn Hite, Isaac Holliday, Virginia Jastrzab, Mason Jones, Allisyn Kellogg, Kenna MacArthur, Rabecca Miller, Amaya Milliner, Daeton Owen, Gregory Peck, Sawyer Prince, Ava Rzepka, Bailey Schultz, Liam See, Aubrianna St. Clair, Marianna Steiner, Olivia Wagner, Lakeyn Washington, Madison Wolf.
Grade 7:
Madison Bartholomew, Donovan Booker, Zoey Bush, Aidan Coulter, Abigail Crawford, Brooke Dombek, Isaiah Fisher, Bryce Kelly, Ember Kirkpatrick, Kacyn Leacock, Luke Mascioni, Ella Oldham, Michael Questa, Colton Reska, Summer Rhow, Bradley Silvers, Monica Sorokes, Brandon Ullman, Nolan Wilczewski, Faith Zalwsky.
Grade 8:
Aidan Adams, Sierra Bish, Christina Booker, George Brairton, Isaac Englund, Mariah Evans, Shaila Feneran, Carleigh Grubbs, Ronin Haseley, Mickey Hastings, Noah Hatch, Landon Hayes, Anaya Mickens, Carter Misener, Loren Moshier, Sienna Nagel, Gian Parry, Liera Porter, Adrianna Prince, Cadence Shoup, Angel Stromecki, John Thomas, Bryce Thornton, Bethany Wilcox, Cooper Wilczewski.
Grade 9:
Abbigail Aderman, Vincent Amore, Lauryn Ball, Kymber Benjamin, Felicia Callahan, Maddyson Cowburn, Nicole Feneran, Isabella Fogle, Lily George, Elizabeth Giardini, Luke Griffin, Caitlyn Kellogg, Maddax King, Vincent LaBella, Caelyn Parry, Zander Parsons, Kathryn Penird, Collin Silluzio, Caleb Strade, Moira Walsh, Caleb Wedge, Kennadi Wenrich.
Grade 10:
Molly Berlinski, Robert Casey, Sean Conroy, Jesse Decker, Thomas DePuy, Samuel Eaton, Kevin Edwards-Hardy, Connor Ellison, Tullah Hasselberg, Ryan Lechner, Zakary Linza, Jeremiah Moore, Joshua Nolder, Paige Pecorella, Hannah Peters, Erin Sheehy, Aubrey Stout Peters, Addison Thornton.
Grade 11:
Henry Brairton, Karly Bruton, Ashlyn Collins, Alicia Crimmins, Katelyn Curran, Emily Ensell, Ahren Faller, Andrew Giardini, Connor Goudie, Tyler Griffin, Gialine Haid, Jacob Herbert, Cassandra Jaquith, Francesca Klice, Lindsey Kolb, Dylan Loiacono, Andrew Maguire, Marthinus Marais, Sydney McClelland, Angelina Napoleon, Sara Neal, Ian Palmer, Jacob Parris, Kaitlyn Sharbaugh, Allison Sherman, Andee Smith, Gabrielle Wiltse, Benjamin Wolfe.
Grade 12:
Alexander Arabatzis, Elizabeth Black, Jacob Brink, Daniel Casey, Louis Friedhaber, Matthew Giardini, Sidney Gleason, Donald Higgs, Colton Jacoby, Kylee Kiener, Hudson Kwiatkowski, Chance LaCroix, Joshua Lea, Emily Lippert, Jenna Margeson, Joshua Meacham, Kamar Milliner, Brooke Pecorella, Alexis Peters, Jack Peterson, Gabriella Rhodes, Kelsey Riordan, Madeline Straub, Alyssa Studley, Anna Wolfgang.
HONOR ROLLGrade 6:
Kayden Allshouse, Jeremy Baxter Dugan, Kaden Benner, Nash Brady, Garrison Gomez, Lilley Hemphill, Karisa Higley, Colin Kahm, Cooper McCarthy, Bradan McNamara, Ruby Moore, Douglas Mosher, Faith Nickerson, Caden Nupp, Jillian Riley, Maya Rodgers, Ianna Schoonover, Jacob Thomas, Juniper Wedlock, Austyn West.
Grade 7:
Teagan Benjamin, Molly Clayson, Abigail Covert, Conner Crowley, Owen Fries, Caramarie Giannicchi, Avery Gonzalez, Ryleigh Jones, Malerie Keith, Kayden Matasich, Sarah Mishra, Heather Nephew, Hailey Nickerson, Hailey Scott, Lila Sheehy, Lilly Shumway, Garrett Smith, Peyton Truman, Braeley Ullman.
Grade 8:
Caiden Ackley, Lincoln Bartholomew, Sophie Campbell, Logan Dempsey, Nikolas Ehrensberger, Joseph Gilray, Courtney Henderson, Noah Kiel, Chloe Maynard, Emmaleigh Nothem-Orcutt, Molly Olkosky, Glen Quigley, Kailey Truman, Brayden Walton.
Grade 9:
Chloe Baker, Saylynn Bish, Thomas Buffamante, Amara Chaffee, Jack Filjones, Collin Forrest, Charles Forrester, Taylor Foster, Sofia Gomez, Angel Haynoski, Mason Herbert, Alyssa Karl, Grace Ketchner, Leah Kiel, Carson Kwiatkowski, Conner MacArthur, Johan Marais, Kael Matasich, Matthew McCarthy, Kamil Milliner, Leah O’Dell, Meekah Osby, Laney Rollins, Brady Straub, Haylee Voorhees, Stephen Wiltse.
Grade 10:
Tyler Babb, Jenna Billings, Anna DeRose, Trinity DiStrola, Emma Hagen, Carlee Jacoby, Aubrey Luce, Rayleah Magara, Molly McCarthy, Ryleigh Peterson, Luis Ramirez, Andrew Riordan, Tyler Slocum, Nathan Wolfe.
Grade 11:
Mason Baire, Darian Baxter Dugan, Allie Boser, Trystan Buck, Jordan Buffamante, Kiley Cameron, Alexander Carl, Sarah Carter, Megan Collins, Allayna Comstock, Jack Conroy, Anthony DeCapua, Andrew Forrest, Katie Forrester, Matthew Gilman, Zachary Luce, Rileigh Martin, Hunter Miles, Landon Page, Olivia Paterniti, Izabella Provorse, Chase Ralston, Matthew Rohrabacher, Nichalos Shoup, Elizabeth Stayer, Austin Stout Peters, Cameron Tanner, Gavin Truman, Jillian Walsh.
Grade 12: Jacob Brockel, Kohl Carpenter, Mackenzie Cowburn, Damin Crowley, EmaLee Dedrick, Nolan Donavon, Elliott Fisher, Mason Fisher, Kearstin Foster, Mariyah Jackson, Mallory Jakubczyk, Matthew Kellogg, Adelyn Kolb, Gavin Kwiatkowski, Jack Langdon, Angelina Loiacono, Jenna Louser, Jailynn Magara, Kinsey McAfee, Lynzee Nolder, Jack Quattrone, Kelsey Shea, Carter Strawcutter, Sydney Ulasewicz, Kate Warner, Triston Watson.