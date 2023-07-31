JAMESTOWN — Many area high school students were named to SUNY Jamestown Community College’s full-time student dean’s list during the 2022-23 academic year.

Fall 2022

  • Allegany — Katelyn Curran, Aiden Gardiner, Michaella Rhodes, Ellie Strade, Leah Wyant
  • Andover — Gracieanne Gaylord, Taegen MacCrea
  • Angelica — Sophia Gugino, Lauren Haggstrom
  • Bolivar — Haley Mascho
  • Cattaraugus — Eve Adams, Maverick Adams
  • Cuba — Brianna Green, Aidan Kerswill
  • Delevan — Mackenzie Slisz
  • Ellicottville — Jacob Ballard, Katie Krotz
  • Fillmore — Annika Wiltsey
  • Franklinville — Jaelyn Benjamin-Wilson, Jayla Frank, Kyra Gonzalez, Jayme Newberry
  • Gowanda — Logan Forthman, Julia Jefferlone
  • Great Valley — Katrina DeChane, Faith Long, Yahir Velazquez-Garcia
  • Hinsdale — Fransisca Childs
  • Little Genesee — Brynne Adams
  • Machias — Marissa Rose
  • Olean — Ava Bordonaro, Ashlyn Collins, Michelle Droney, Emma Dwaileebe, Naomi Hill, Lena Smith, Andrea Walker
  • Perrysburg — Chase Cooper
  • Portville — Samantha Proctor
  • Randolph — Amanda Adams, Yseuldt Balcom, Jaclynn Flood, Mathurin Griffith, Ethan Johnson, Hannah Lecceardone, Kendell O'Neill, Kyra Pence, Alanna Sluga, Katelyn Storer
  • Salamanca — Harley Brown, Addison McCord
  • Wellsville — Cali Thomas, Ashley Whitney
  • West Valley — Benjamin Fisher, Kasper Heitman
  • Whitesville — Gabriella Hall

Spring 2023

  • Allegany — Aila Shoup, Leah Wyant
  • Ellicottville — Katie Krotz
  • Portville — Samantha Proctor
  • Randolph — Amanda Adams, Allison Burdick, Jaclynn Flood, Mason Garman, Kyra Pence, Alanna Sluga, Torrey Smith

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