JAMESTOWN — Many area high school students were named to SUNY Jamestown Community College’s full-time student dean’s list during the 2022-23 academic year.
Fall 2022
- Allegany — Katelyn Curran, Aiden Gardiner, Michaella Rhodes, Ellie Strade, Leah Wyant
- Andover — Gracieanne Gaylord, Taegen MacCrea
- Angelica — Sophia Gugino, Lauren Haggstrom
- Bolivar — Haley Mascho
- Cattaraugus — Eve Adams, Maverick Adams
- Cuba — Brianna Green, Aidan Kerswill
- Delevan — Mackenzie Slisz
- Ellicottville — Jacob Ballard, Katie Krotz
- Fillmore — Annika Wiltsey
- Franklinville — Jaelyn Benjamin-Wilson, Jayla Frank, Kyra Gonzalez, Jayme Newberry
- Gowanda — Logan Forthman, Julia Jefferlone
- Great Valley — Katrina DeChane, Faith Long, Yahir Velazquez-Garcia
- Hinsdale — Fransisca Childs
- Little Genesee — Brynne Adams
- Machias — Marissa Rose
- Olean — Ava Bordonaro, Ashlyn Collins, Michelle Droney, Emma Dwaileebe, Naomi Hill, Lena Smith, Andrea Walker
- Perrysburg — Chase Cooper
- Portville — Samantha Proctor
- Randolph — Amanda Adams, Yseuldt Balcom, Jaclynn Flood, Mathurin Griffith, Ethan Johnson, Hannah Lecceardone, Kendell O'Neill, Kyra Pence, Alanna Sluga, Katelyn Storer
- Salamanca — Harley Brown, Addison McCord
- Wellsville — Cali Thomas, Ashley Whitney
- West Valley — Benjamin Fisher, Kasper Heitman
- Whitesville — Gabriella Hall
Spring 2023
- Allegany — Aila Shoup, Leah Wyant
- Ellicottville — Katie Krotz
- Portville — Samantha Proctor
- Randolph — Amanda Adams, Allison Burdick, Jaclynn Flood, Mason Garman, Kyra Pence, Alanna Sluga, Torrey Smith