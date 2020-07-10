ALLEGANY — Administrators with the Allegany-Limestone High School have announced the scholarship winners with the class of 2020.
Administrators offered their gratitude to all in the community who made the scholarships possible for the graduates.
Class Scholarships:
• Academic Booster Club Awards: Madison Smith, Ronald Jakubczyk, Shilpa Thandla, Mikayla King, Nicole Marra, Kaitlyn Higby, Allyson Youngs, Molly McClelland, Mychal Berlinski, Chloee LaCroix, Griffin Klice, Sean Campbell, Shane McMullan, Gustave Napoleon and Jordanne Youngs.
• ACS Alumni Scholarship: Ronald Jakubczyk, Nicole Marra, Madison Smith.
• Allegany American Legion (Sons of) Charles Harbel Squadron #892: Emily Giardini, Ronald Jakubczyk, Mikayla King and Madison Smith.
• Allegany-Limestone Teachers’ Association: Emily Giardini, Logan Klice, Liberty Rodgers.
• Allegany American Legion: Legionaire/Auxiliary Scholarship: Timothy Jedrosko, Ryan Kellogg, Logan Klice, David Parris and Alyssa Spring.
• Allegany American Legion: Richard Straub Memorial Trade School or Apprentice Award: Sean Campbell and Tierney Hemphill.
• Allegany Memorial PTA: David Parris.
• Allegany Public Library Memorial Association Fund: Shane McMullen.
• Allegany American Legion Riders Charles Harbel Post 892 Military Enlistment Award: Orion Snowberger.
• Bernadette D. Bernie Taylor Memorial Scholarship: Olivia Fitzgerald.
• Big 30 Academic: Madison Smith.
• Captain Timothy Hassett Scholarship–Enchanted Mountains Lodge 252: Dylan Booker.
• Carl Wenzel Memorial Award: Nicole Marra and Alan Wildfire.
• Chipmonk Community Hall Scholarship: Logan Klice and Madison Smith.
• Class of 1972 Academic Award in Memory of Thomas Feneran: Dustyn Green and Katelynn Miller.
• Class of 1981 Scholarship: Thomas Callen.
• Class of 2020 Covid-19 Impact Scholarship: Grace DeCapua and Kaitlyn Higby.
• Clem and Ida Martiny Scholarship: Taylor Davis.
• Daniel McCarthy Scholarship: Madison King.
• Donald Wolf Memorial Award: Daniel Stayer.
• Dorothy T. Karl Scholarship: Emily Giardini.
• Dr. Jeff Miller Memorial Scholarship: Ronald Jakubczyk.
• Dr. Rudy Burt Scholarship: Manual McClary.
• Dustin Jae Fleming Memorial Award for Creative Arts: Maura Vossler.
• Francis D. Pezzimenti Memorial Scholarship: Kyle Colburn, Mikayla King, Sofia Fortuna, Emmy Li, Chloee LaCroix, Shilpa Thandla, Ronald Jakubczyk, Madison Smith, Julianna Giannicchi and Tierney Hemphill.
• Frank A. Martin 111 Memorial Scholarship: Taylor Davis and Tierney Hemphill.
• Frederick G. Grace Memorial Scholarship Award: Morgan King.
• Gregory D. Spring Perseverance Scholarship: Sean Campbell, Sarah Eddy, Shane McMullen, Casey Curran and Alyssa Spring.
• James Zwald Memorial Spanish Language Award: Kimberly Nevin.
• Jamestown Business College: Academic Progress Award: Katelynn Miller.
• Jamestown Business College: Entrepreneurship Award: Kyle Griffin.
• Jamestown Credit Union Chapter: Emmy Li and Madison Smith.
• Jamestown Community College -The workforce Scholarship: Jonah Meacham.
• Jamestown Community College Student of the Year: Allyson Youngs.
• Jason S. Snider Memorial Art Award: Abbey Gardiner.
• John J. Murphy Family Scholarship: Tierney Hemphill and Shilpa Thandla.
• Jonathon Teuscher Award: Olivia Fitzgerald.
• Joseph and Cecily Higgins Scholarship: Emmy Li.
• Joseph D. Thropp Memorial Award: Ryan Dixon.
• Kothari Family Fund Health Care Scholarship: Molly McClelland.
• Laurie Anzivine Memorial Scholarship Fund: Juddson Spako.
• Limestone Union Free Alumni Scholarship: Anna Burroughs.
• Louis W. Enswoth Charitable Foundation Trust Scholarship: Taylor Davis and Liberty Rodgers.
• Michael A. Vossler Memorial Award: Gia Giardini, John Giardini and Madison King.
• Michele Foss Batholomew: Abbey Gardiner, Chloee LaCroix and Alyssa Spring.
• Mohammed and Sakeena Iqbal Health Care Award: Benjamin Giardini and Mikayla King.
• New York Credit Union Association: Emmy Li and Madison Smith.
• Nicolas G. Pendl Memorial Scholarship: Morgan King and Cameron Riordan.
• Odis Barber Memorial Scholarship: Dylan Booker and Michael Wolfgang.
• Olean Area Federal Credit Union Scholarship: Emmy Li and Madison Smith.
• Olean Teachers’ and Postal Federal Credit Union: Mallory Voegelin.
• Outstanding Allegany-Limestone student at Olean CTE Center: Katelynn Miller.
• Patricia McCarthy Scholarship: Emmy Li.
• Robert and Marjorie Schaumleffel Rotary Scholarship: Mikayla King.
• Ryan Aderman Memorial Scholarship: Griffin Klice.
• Scott Stevenson Award: Manual McClary (chorus), Kimberly Nevin (band.)
• Sugra & Yahya Khairullah Award for Academic Excellence & Service: Mikayla King.
• The Reva “Ma” DeArmitt: Abbey Gardiner.
• Thomas W. Conklin Sr. Memorial Scholarship: Olivia Fitzgerald.
• Triple “C” Award: Mikayla King, Emmy Li and Shilpa Thandla.
• United BOCES Teachers Association: Samuel Giardini and Cameron Riordan.
• Virginia Stauffer Scholarships: Sean Campbell, Tierney Hemphill, Emmy Li, Madison Smith and Alyssa Spring.
• Wayne Krieger Memorial Scholarship: Dylan Booker.
• NYS Award of Academic Excellence: Emmy Li, Madison Smith and Shilpa Thandla.
Class Awards
• Presidential Award for Educational Excellence: Mychal Berlinski, Sean Campbell, Kyle Colburn, Liam Coulter, Casey Curran, Taylor Davis, Grace DeCapua, Kaleigh Donavon, Sarah Eddy, Nicholas Ensell, Olivia Fitzgerald, Sofia Fortuna, Abbey Gardiner, Benjamin Giardini, Emily Giardini, Daniel Graham, Tierney Hemphill, Kaitlyn Higby, Ronald Jakubczyk, Ryan Kellogg, Mikayla King, Morgan King, Griffin Klice, Logan Klice, Trevor Kohn, Chloee LaCroix, Emmy Li, Nicole Marra, Manual McClary, Molly McClelland, Shane McMullen, Gustave Napoleon, Megan Neamon, Kimberly Nevin, David Parris, Cameron Riordan, Liberty Rodgers, Margaret Ronolder, Madison Smith, Orion Snowberger, Alyssa Spring, Shilpa Thandla, Mallory Voegelin, Alan Wildfire, Megan Williams, Michael Wolfgang, Allyson Youngs, Jordanne Youngs and Hannah Zink.
• Presidential Award for Educational Achievement: Dylan Booker, Anna Burroughs, Thomas Callen, Nyaella Clapp, Dustyn Green, Kyle Griffin, John Giardini, Cierra James, Madison King, Juddson Spako and Bradley Wynn.