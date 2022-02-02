JAMESTOWN — The following students from Jamestown Community College were placed on the Dean’s List for academic excellence during the fall 2021 semester.

To be eligible for the Dean’s List, a student must achieve a minimum GPA of 3.50 during the semester while enrolled in at least 12 degree credits. To be eligible for the Part-time Dean’s List, a student must achieve a minimum GPA of 3.50 or better in 6-11 degree hours.

Full-time students

Allegany: Nicholas Ensell, Breeanna Finefrock, Cierra James, Mayc Kelley, Trevor Kohn, Emily Monroe, Violet Nolder, Ryan Shay, Nicholas Zampogna

Andover: Makayla Whitesell

Belfast: Jason Drozdowski, Mackenzie Hurd

Black Creek: Dennis Myers, Kerigan Pierce

Bolivar: Madysen Johnson, Ashlin Zilker

Bradford, PA: Parker Geist, Ashton Himes, Taylor Komidar

Ceres: Lauren Keim

Conewango Valley: Corey Ellis, Benjamin Marsh, Payton Swanson

Cuba: Brooklyn Auman, Nikolas Berardi, Kohl Budaj, Kameron Cayton, Renee Cook, Aaron George, Allyson Hebert, Desirae Minns, Mikayla Moshier, Kristina Reed, Melissa Shedrick

Delevan: Madyson Clayton, John Quarles

Duke Center, PA: Patrick Taylor

Ellicottville: Jenna Hadley

Franklinville: Joseph Harter, Sadie Hood, Nolan Palmatier, Emily Poole, Tavi Riling, Daniel Standish

Freedom: Peter Cooney

Friendship: Irena McWilliams, Sadie Vanguilder

Great Valley: Cameron Lendvay

Hinsdale: David Deckman, Juliana Dulski, Kailey Rowland

Limestone: Payton Fiske

Little Valley: Madison Cannon, Kayla Lukasiewicz-O’Brien, Noah Steinbroner

Machias: Rachael Empie, Joshua Goris

Olean: Sierra Abdo, Chasnie Beers, Kiersten Brandt, Joseph Cunha, JohnPaul Cygan, Maria DeCerbo, Phuc Duong, Dakota Forcier, Caleb Foster, Anna Gilbert, Florence Gray, Richard Johnson, Andrew LaBorde, Dylan Main, Isabella Martinelli, Katelyn McVinney, Tyler Noga, Delaney Pettit, Alexis Reska, Chris Russell, Gabrielle Schulze, Derek Scott, Damien Smith, Genevieve Smith, Andrew Stephan, Joseph Terhune, Kailyn Vanderhoef, Gage Weatherell, Macy White

Perrysburg: Chase Cooper, Beth Stang

Portville: Kaedence Ault, Karli Jobe, Dakota Lewis, Shannon Rocheleau, Henry Schauer

Randolph: Marcus Evans, Patricia Keller, Claire Lewis, Brynn Pagett, Mason Pennington, Jill Roberts

Richburg: Hailey Stout

Salamanca: Tyrone Bowen-Collateta, Maeghan Collins, Alexis Grapes, Jordan Grinols, Amy Mikulski, Rhayne Smith, Summer Wilson

Shinglehouse, PA: Sarah Stickles

South Dayton: Danielle Bennett, Sarah Crouse, Isabella Moya

Wellsville: Amanda Brownell, James Dunne, Joshua Winans

West Clarksville: Macy Jones

West Valley: Leah Seltzer

Part-time students

Allegany: Lynzie Bishop, Jamie Higley, Dylan Palmer, Kimberly Phetteplace, Sharon Tom

Alma: Kristina Metlak

Angelica: Tracy Jones

Bolivar: Amanda Updyke, Clinton Welburn

Bradford, PA: Monica Callahan, Lindsay Grandinetti, Kaylee Lineman, Kaitlin Sedon, Lindsey Wind

Cattaraugus: Madison Avery, Renee Funke

Conewango Valley: Anthony Wolff

Cuba: Karolina Belcer, Morgen Clark, Alyssa Crosby, Leah Weber

Delevan: Sabrina Herbert, Ellsa Kless

Duke Center, PA: Katherine Abrams

East Otto: Colin Wentz

Eldred, PA: Mackenzie Crowe

Ellicottville: Ryan Malanowski, Tarah Scharf

Farmersville Station: Mariah Wetzler

Fillmore: Tara Austin

Franklinville: Elizabeth Harter, Lynette Jimerson

Hinsdale: Carrie Chapman

Limestone: Ashleigh White

Little Valley: Kaley McCracken

Olean: Alyssa Blossom, Ryanne Cousins, Kaitlynn Ensell, Kristin Fulkrod, Abigail Hill, Jaclyn Hitchcock, Jocelyn Huselstein, Ezelea Isaacs, Megan Jennings, Korry Keis, Madisyn Ketchner, My Vy Lam, Rita Malone, Allison Robinson, Taneasha Schaeper

Portville: Tiffany Bowers, Kayla Patterson

Randolph: Riley Basile-Benson, Ethan Chadwick, Meaghan Clark, Kathleen Mueller, Christopher Reding

Rixford, PA: Jennifer Minard

Salamanca: Leaudra Hackett, Adam Haseley, Angela Kennedy, Shawna Miller

Scio: Paige Lounsberry, Ashlynn Scotchmer

South Dayton: Gabrielle Blair

Wellsville: Jennifer Finch, Cortney Long

Whitesville: Sara Kuhn

(Contact City Editor Bob Clark at bclark@oleantimesherald.com. Follow him on Twitter, @OTHBob)

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