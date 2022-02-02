JAMESTOWN — The following students from Jamestown Community College were placed on the Dean’s List for academic excellence during the fall 2021 semester.
To be eligible for the Dean’s List, a student must achieve a minimum GPA of 3.50 during the semester while enrolled in at least 12 degree credits. To be eligible for the Part-time Dean’s List, a student must achieve a minimum GPA of 3.50 or better in 6-11 degree hours.
Full-time students
Allegany: Nicholas Ensell, Breeanna Finefrock, Cierra James, Mayc Kelley, Trevor Kohn, Emily Monroe, Violet Nolder, Ryan Shay, Nicholas Zampogna
Andover: Makayla Whitesell
Belfast: Jason Drozdowski, Mackenzie Hurd
Black Creek: Dennis Myers, Kerigan Pierce
Bolivar: Madysen Johnson, Ashlin Zilker
Bradford, PA: Parker Geist, Ashton Himes, Taylor Komidar
Ceres: Lauren Keim
Conewango Valley: Corey Ellis, Benjamin Marsh, Payton Swanson
Cuba: Brooklyn Auman, Nikolas Berardi, Kohl Budaj, Kameron Cayton, Renee Cook, Aaron George, Allyson Hebert, Desirae Minns, Mikayla Moshier, Kristina Reed, Melissa Shedrick
Delevan: Madyson Clayton, John Quarles
Duke Center, PA: Patrick Taylor
Ellicottville: Jenna Hadley
Franklinville: Joseph Harter, Sadie Hood, Nolan Palmatier, Emily Poole, Tavi Riling, Daniel Standish
Freedom: Peter Cooney
Friendship: Irena McWilliams, Sadie Vanguilder
Great Valley: Cameron Lendvay
Hinsdale: David Deckman, Juliana Dulski, Kailey Rowland
Limestone: Payton Fiske
Little Valley: Madison Cannon, Kayla Lukasiewicz-O’Brien, Noah Steinbroner
Machias: Rachael Empie, Joshua Goris
Olean: Sierra Abdo, Chasnie Beers, Kiersten Brandt, Joseph Cunha, JohnPaul Cygan, Maria DeCerbo, Phuc Duong, Dakota Forcier, Caleb Foster, Anna Gilbert, Florence Gray, Richard Johnson, Andrew LaBorde, Dylan Main, Isabella Martinelli, Katelyn McVinney, Tyler Noga, Delaney Pettit, Alexis Reska, Chris Russell, Gabrielle Schulze, Derek Scott, Damien Smith, Genevieve Smith, Andrew Stephan, Joseph Terhune, Kailyn Vanderhoef, Gage Weatherell, Macy White
Perrysburg: Chase Cooper, Beth Stang
Portville: Kaedence Ault, Karli Jobe, Dakota Lewis, Shannon Rocheleau, Henry Schauer
Randolph: Marcus Evans, Patricia Keller, Claire Lewis, Brynn Pagett, Mason Pennington, Jill Roberts
Richburg: Hailey Stout
Salamanca: Tyrone Bowen-Collateta, Maeghan Collins, Alexis Grapes, Jordan Grinols, Amy Mikulski, Rhayne Smith, Summer Wilson
Shinglehouse, PA: Sarah Stickles
South Dayton: Danielle Bennett, Sarah Crouse, Isabella Moya
Wellsville: Amanda Brownell, James Dunne, Joshua Winans
West Clarksville: Macy Jones
West Valley: Leah Seltzer
Part-time students
Allegany: Lynzie Bishop, Jamie Higley, Dylan Palmer, Kimberly Phetteplace, Sharon Tom
Alma: Kristina Metlak
Angelica: Tracy Jones
Bolivar: Amanda Updyke, Clinton Welburn
Bradford, PA: Monica Callahan, Lindsay Grandinetti, Kaylee Lineman, Kaitlin Sedon, Lindsey Wind
Cattaraugus: Madison Avery, Renee Funke
Conewango Valley: Anthony Wolff
Cuba: Karolina Belcer, Morgen Clark, Alyssa Crosby, Leah Weber
Delevan: Sabrina Herbert, Ellsa Kless
Duke Center, PA: Katherine Abrams
East Otto: Colin Wentz
Eldred, PA: Mackenzie Crowe
Ellicottville: Ryan Malanowski, Tarah Scharf
Farmersville Station: Mariah Wetzler
Fillmore: Tara Austin
Franklinville: Elizabeth Harter, Lynette Jimerson
Hinsdale: Carrie Chapman
Limestone: Ashleigh White
Little Valley: Kaley McCracken
Olean: Alyssa Blossom, Ryanne Cousins, Kaitlynn Ensell, Kristin Fulkrod, Abigail Hill, Jaclyn Hitchcock, Jocelyn Huselstein, Ezelea Isaacs, Megan Jennings, Korry Keis, Madisyn Ketchner, My Vy Lam, Rita Malone, Allison Robinson, Taneasha Schaeper
Portville: Tiffany Bowers, Kayla Patterson
Randolph: Riley Basile-Benson, Ethan Chadwick, Meaghan Clark, Kathleen Mueller, Christopher Reding
Rixford, PA: Jennifer Minard
Salamanca: Leaudra Hackett, Adam Haseley, Angela Kennedy, Shawna Miller
Scio: Paige Lounsberry, Ashlynn Scotchmer
South Dayton: Gabrielle Blair
Wellsville: Jennifer Finch, Cortney Long
Whitesville: Sara Kuhn