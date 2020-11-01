Fishing for bonefish?

...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM EST
MONDAY...
* WHAT...LAKE EFFECT SNOW AND BLOWING SNOW. ADDITIONAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 3 TO 5 INCHES IN THE MOST PERSISTENT SNOWS.
WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH PRODUCING BLOWING AND DRIFTING
SNOW.
* WHERE...WYOMING, CHAUTAUQUA, CATTARAUGUS, AND SOUTHERN ERIE
COUNTIES. GREATEST ACCUMULATIONS ACROSS THE HIGHER TERRAIN.
* WHEN...UNTIL 7 AM EST MONDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY AND SNOW COVERED ROAD CONDITIONS.
AREAS OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PERIODS OF SNOW WILL RESULT IN SNOW COVERED ROADS AND LIMITED
VISIBILITIES. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
SUBMIT SNOW REPORTS THROUGH OUR WEBSITE OR SOCIAL MEDIA.
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