West Valley Citizen Task Force to meet Wednesday

...A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT SOUTH CENTRAL
WYOMING...SOUTHEASTERN CATTARAUGUS...SOUTHWESTERN LIVINGSTON AND
ALLEGANY COUNTIES...
AT 1058 PM EDT, RADAR INDICATED STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED
ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR HOUGHTON TO NEAR CUBA TO NEAR ST.
BONAVENTURE. MOVEMENT WAS NORTHEAST AT 55 MPH.
WINDS IN EXCESS OF 35 MPH ARE POSSIBLE WITH THESE STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
OLEAN, DANSVILLE, WELLSVILLE, ALFRED, ALLEGANY, BELFAST, CUBA,
RUSHFORD, WESTON MILLS, ST. BONAVENTURE, HOUGHTON, WHITESVILLE,
CANEADEA, HINSDALE, FRIENDSHIP, SCIO, PIKE, BOLIVAR, ANDOVER AND
PORTVILLE.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 390 BETWEEN EXITS 4 AND 5.
INTERSTATE 86 BETWEEN EXITS 24 AND 33.
IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING.
TIME...MOT...LOC 0258Z 246DEG 47KT 4249 7821 4225 7832 4203 7853