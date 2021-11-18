PORTVILLE — Portville Central School has listed its honor rolls for the first marking period of the school year.
HIGH HONOR ROLL
GRADE 12: Kendall Artlip, Jaelyn Bennett, Kylie Blessing, Gabriel Breazeale, Kaitlyn Buckvich, Thomas Carls, Nathan Carpenter, Reanna Carrier, Lizzie Chapman, Aidan Cole, Lucas Cook, Brandon Cornelius, Allie DeFazio, Breanna DeYoe-Vanscoter, Kevin Eberth, Patrick Elliott, Erika Ensell, Matteson Fries, Brenton Gagliardo, Olivia Ganoung, Christian Gariepy, Nicholas Harmon, Courtney Hathaway, Harley Hathaway, Nikki Hepker, Christofer Hryb, Drake Kavanagh, Sophie Kellogg, Griffin Kinnaird, Zackary Kloss, Elijah Korsa, Samuel Korsa, Gage Lisek, Courtney Lyle, Dakota Mascho, Kyle Mathes, Arianna North, Megan Pagett, Ryan Perkins, Luke Petruzzi, Nathan Petryszak, Drake Piatt, Dalton Pilon, Mallory Reynolds, Shaun Sanders, Thomas Scanlon, Grant Sharp, Jordyn Sickels, Christopher Stebbins, Todd Stone, Madison Summers, Lydia Szymanski, Caroline Todd, Rachel Waddell, Caleb Watson, Mallory Welty, Mia Welty, Johnathan Whitney, Caydence Zalwsky, Caleigh Zollinger
GRADE 11: Ashley Agett, Mathew Bokman, Kelsey Bradford, Panya Cammeyer, Taylor Chamberlain, Danni Chudy, Michael Cole, Cole Faulkner, Leah Faulkner, Bryce Findlay, Adrianna Frederick, Chloe Grandusky, Mickelle Green, Luke Haberly, Benjamin Isaman, Zander Keim, Teagan Kosinski, Davin Lafler, Jillian Long, Danielle Lundfelt, Janet Marshall, Mario Pascucci, Kinsey Prockton, Samantha Proctor, Kendyl Rogers, Scarlet Sorvillo, Jillian Stebbins, Joel Stives, Courtney Whippo, Leah Wyant, Sarah Youngs
GRADE 10: Skye Anderson-Lunn, Olivia Artlip, Emylee Bailey, Lillian Bentley, Thomas Buckvich, Kaylin Conklin, Olivia Cook, Jessica Daley, Olivia Dean, Avery DeFazio, Emilie Edick, Emma Elliott, William Everitt, Brock George, Ava Haynes, Zoey Hoak, Kaedon Holcomb, Madison Jobe, Meghan Lyle, Nikalaus Manroe, Gwenyth Mitchell, Kyle North, Ethan Obergfell, Daylin Payne, Zachary Perkins, Luke Petryszak, Madison Saltsman, Jacqueline Scanlon, Dayton Shaw, Allison Smith, Shaela Spring, Andrew Steighner, Milena Stone, Landon Strade, Simon Szymanski, Troy Van Sickle, Jenna Wyant, Julia Wyant, Lucious Young, Konner Zajicek, Samuel Zeigler
GRADE 9: Gianna Aloi, Ava Andrews, Miesha Brown, Cohen Burton, Ashley Carls, Emily Collins, Abram Cook, Zya DeGolier, Izayah Edmund, Adriana Ensell, Ian Faulkner, Owen Faulkner, Brielle Fidurko, Trevin Fruehauf, Abigail Gardner, Brady German, Arianna Hollowell, Natalie Isaman, Emma Keeley, Cayden Long, Caleb MacDonald, Riley Marble-Gasper, Alexandra Mitchell, Kendra Niver, Christopher Osgood, Adecyn Page, Natalie Reynolds, Hayden Sherlock, Hanna Wysocki, Kaitlin Yowell, Logan Zeigler
GRADE 8: Samantha Bray, Aidan DeFazio, Ayana DeGolier, Landon Dowd, Ava Edwards, Madison Ford, Kaleb Foster, Madelyn Gardner, Sofia Glover, Zachary Green, Ali Haynes, Riley Horsley, Myleigh Jobe, Alexis Linn, Sarah Long, Ronald Maxson, Isabella Morales, Kaiden Nitsche, Emma Pinney, Emma Rhinehart, Mia Rhinehart, Claira Scott, Myra Sprout, Adelyn Walker, Brayden Williams, Tyler Williams, Demetrious Young, Jake Zeigler
GRADE 7: Akira Bailey, Emily Bauer, Alexis Brink, Adam Brisbee, Nazara DeGolier, Lucas Edwards, Grace Gariepy, Colin German, Aden Hillman, Addison Isaman, Adelaide Jeffers, Makyla Laing, Michael Latten, Lauren Lyle, Kambria MacDonald, Maleah Morris, Carli Nothem, Samantha O'Brien, Alana Petersen, Mackenzie Randolph, Garrett Reynolds, Lindsey Reynolds, Aiden Richardson, Peyton Rogers, Mitchem Smith, Catence Taylor, William Taylor, Victor Vena, Laney Vincent, Ella Warters, Shane Witter, Ella Zeigler, Alycia Zink
HONOR ROLL
GRADE 12: Conner Brisky, Zachary Buckner, Chalee Conklin, Baylee Denning, Jared George, Michael Long, Keaton Merchel, Everett Mix, Abigail Pullins, Gunner Schwabenbauer, Briana Shields, Ryan Stillman, Shawna Wilcox, Merrick Witherell, Abbagayle Wolsky, Maxwell Yehl, Kyrell Yowell
GRADE 11: Lucas Austin, Zayne Bartholomew, Ana Beyth, Drew Brink, Nathaniel Chamberlain, Maddison Collins, Alisha Dickerson, Skylor Green, Mia Guo, Renee Kintner, Drew Langdon, Hailey Linn, Kent Little, Natalie Maurer, Aiden Mikolajczyk, Journey Miller, Annaelise Painter, Bryan Randolph, Joseph Randolph, Aiden Rinker, Lucas Scanlon, Emily Scull, Adriana Skillman, William Smith, Samantha Steadman, Tori Unverdorben, Myha Wilson
GRADE 10: Hailey Babb, Gracie Carter, Zeth Chapel, Allyson Davenport, Lylian DeArmitt, Hailey Edwards, Michael Fahnestock, Mattison Foster, Taryn Fruehauf, Joseph Funden, Delaney Grandusky, Steven Hahn, Mackenzie Harmon, Aryanna Hatch, Emily Jordan, Molly Marshall, Emily Miller, Keaton Noller, Karsen Padlo, Steven Pettit, Isabelle Phearsdorf, Kaiden Scanlon, Emily Schultz-Cone, Ryan Swartwout, Drake Wiedemann
Grade 9: Chase Armstrong, David Brown, Hali Brundage, Maliegha Burgess, Braedon Carter, Henry Chamberlain, Breanna Cole, Dakota Collins, Stephen DePoty, Brock Gagliardo, Emmalie Gehm, Ryan Hepker, Anna Keeley, Cole Keesler, Carley Latten, Isabel Laurich, Lacey Licht, Gabriella Maiolo, Mindy Maurer, Mekhi Muhyee, Jerrik Sickels, Ryliegh Stuck, Magdalene Tarr, Aiden Weimer, Evan Wenke, Peyton Young, Ciera Zenner
GRADE 8: Madison Baldwin, Colton Beaver, Ellie Billings, Ryan Burke, Dylan Chudy, Isabella George, Jaclyn Karnuth, Ty Kosinski, Julia Layton, Ashlyn Miller, Kiyah Mohr, Gabriella Phearsdorf, Alexa Schoonover, Clementine Sorvillo, Skielyn Spencer, Daniel Van Buskirk, Paul Vos, Hailee Wray
GRADE 7: Bradlee Brainard, Caleb Burgess, Peyton Carter, Josiah Dieteman, Ethan Harmon, Sabre Herne, Trent Jadlowski, Parker Keim, Aliana Livingston, Gracelyn Maiolo, Ethan Miller, Olivia North, Alexandra Reed, Nehemiah Ruiz, Emily Schmidt, Brayden Strade, Lyla Tarr, Parker Torrey, Dylan Wenke