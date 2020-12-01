OLEAN — The Community Services Board of Cattaraugus County will meet at 10 a.m. Friday at the Cattaraugus County Office Building by way of video conferencing.

The public may listen to the board meeting by joining the meeting online at:  https://cattcounty.webex.com/cattcounty/j.php?MTID=m240c189912fec3ef6f7a7c91ebfd8c9

Call (646) 992-2010, with access code 173 868 7540, to listen via phone.

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