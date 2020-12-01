...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM EST
WEDNESDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 7 TO 13 INCHES
ALONG THE CHAUTAUQUA RIDGE, BOSTON HILLS, AND ACROSS HIGHER
TERRAIN WITH 2 TO 4 INCHES OF ACCUMULATION ALONG INTERSTATE 90
AND THE IMMEDIATE LAKESHORE. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH
WILL PRODUCE SOME BLOWING AND DRIFTING SNOW.
* WHERE...CHAUTAUQUA, CATTARAUGUS, AND SOUTHERN ERIE COUNTIES.
* WHEN...UNTIL 1 PM EST WEDNESDAY. HEAVIEST SNOW WILL OCCUR
THROUGH EARLY WEDNESDAY MORNING.
* IMPACTS...THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING
COMMUTE AND THE MORNING COMMUTE ON WEDNESDAY. ROADS WILL BE
SNOW COVERED AND VERY SLIPPERY. VISIBILITY WILL BE POOR AT
TIMES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
WIDESPREAD ACCUMULATING SNOW WILL CREATE DANGEROUS TRAVEL
CONDITIONS.
SUBMIT SNOW REPORTS THROUGH OUR WEBSITE OR SOCIAL MEDIA.
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