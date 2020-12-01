CATTARAUGUS — Cattaraugus-Little Valley Middle School has announced the first-quarter honor rolls.
HIGH HONOR ROLL
Eighth Grade — Kadie Benzel, Bernice Butcher, Bailey Cannon, Alexander Crowell, Carter Harvey, James Hines, Walker Janora, Donald Kuhaneck, Mackenzie Marek, Brooklyn Orefice, Andrew Ratzel, Benjamin Seiflein, Joshua Tackentien, Breanna Unruh, Seth Whited, Zoe Whitmore
Seventh Grade — Rebekah Butcher, Brice Corbin, Brecklan Dundas, Bransen Gabel, Andrew Howard, Hunter Kehr, Kierra Knobloch, Isabella McCheskey, Grady Merrill, Alexander Pietras, Mona-Katrice Williams
Sixth Grade — Jacob Gassman, David Janora, Carly Preston, Riley Preston, Madelyn Shattuck, Andrew Tate, Emma West
Fifth Grade — Kayden McCune, Jack Merrill, Cyrus Priest, Madison Rogan, Kendyl Russell
HONOR ROLL
Eighth Grade — Mason Brewer, Hannah Dorman, Trevin Fruehauf, Emma Gassman, McKenzie Harvey, Donovan Kendrick, Conner Mowry, Loftin Roblee, Jacquelynn Sherlock, Justin Sills, Aiden Szata, Makayla Zimmer
Seventh Grade — Emma Barnes, Payton Bradley, Carly Crawford, Dominic Gradler, Damaris Lillie, Johannah Luce, Jack Morgenstern, Baylee Ratzel, Evan Spink, Summer VanCuren, Wyatt Visnesky, Dylan Wentz, Emma Williams, Carson Winsor, Amelia Wolf, Owen Wright
Sixth Grade — Grace Arnold, James Glow, Bryson Hill, Miranda Hines, Lauryn Liberatore, Brady Preston, Dakota Timblin, Quincey Whitmore, Nathaniel Winters, Trenton Wulf
Fifth Grade — Caleb Aguiar, Eric Behnke, Carlos Carballo, Alexis Eyring, Hannah Hill, Alexis Irwin, Mason Jones, Attalia Lillie, Madelynn Meyer, Marshall Roblee, Shane Ullman, Mason Wolfe-Widrig
MERIT ROLL
Eighth Grade — April DeMers, Matthew Dorn, Blaze Gebauer-Allen, Adryanah Manges, Maria Meacham, Trent Oatman, Ryan Wick
Seventh Grade — Quinn Janora, Tracker LeClerc, Devan Otto, Derek Pritchard, Kylie Unruh
Sixth Grade — Anna Dorn, Jasmine Harman, Luke Mormile, Caroline Smith, Rachel Snyder, Blayk Taylor, Brayden Whited, Alivia Williams
Fifth Grade — Jaelyn Clendening, Aiden Dreaver, Jessa Luce, Braylynn Orth, Rebekah Risley, Maddisyn Schoonmaker, Elijah Schrantz, Edward Terhune, Trejeir Williams, Lilyana Winder, Makayla Wolfe-Widrig, Hannah Woodin, Mia Zyber