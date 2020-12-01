CATTARAUGUS — Cattaraugus-Little Valley Middle School has announced the first-quarter honor rolls.

HIGH HONOR ROLL

Eighth Grade — Kadie Benzel, Bernice Butcher, Bailey Cannon, Alexander Crowell, Carter Harvey, James Hines, Walker Janora, Donald Kuhaneck, Mackenzie Marek, Brooklyn Orefice, Andrew Ratzel, Benjamin Seiflein, Joshua Tackentien, Breanna Unruh, Seth Whited, Zoe Whitmore

Seventh Grade — Rebekah Butcher, Brice Corbin, Brecklan Dundas, Bransen Gabel, Andrew Howard, Hunter Kehr, Kierra Knobloch, Isabella McCheskey, Grady Merrill, Alexander Pietras, Mona-Katrice Williams

Sixth Grade — Jacob Gassman, David Janora, Carly Preston, Riley Preston, Madelyn Shattuck, Andrew Tate, Emma West

Fifth Grade — Kayden McCune, Jack Merrill, Cyrus Priest, Madison Rogan, Kendyl Russell

HONOR ROLL

Eighth Grade — Mason Brewer, Hannah Dorman, Trevin Fruehauf, Emma Gassman, McKenzie Harvey, Donovan Kendrick, Conner Mowry, Loftin Roblee, Jacquelynn Sherlock, Justin Sills, Aiden Szata, Makayla Zimmer

Seventh Grade — Emma Barnes, Payton Bradley, Carly Crawford, Dominic Gradler, Damaris Lillie, Johannah Luce, Jack Morgenstern, Baylee Ratzel, Evan Spink, Summer VanCuren, Wyatt Visnesky, Dylan Wentz, Emma Williams, Carson Winsor, Amelia Wolf, Owen Wright

Sixth Grade — Grace Arnold, James Glow, Bryson Hill, Miranda Hines, Lauryn Liberatore, Brady Preston, Dakota Timblin, Quincey Whitmore, Nathaniel Winters, Trenton Wulf

Fifth Grade — Caleb Aguiar, Eric Behnke, Carlos Carballo, Alexis Eyring, Hannah Hill, Alexis Irwin, Mason Jones, Attalia Lillie, Madelynn Meyer, Marshall Roblee, Shane Ullman, Mason Wolfe-Widrig

MERIT ROLL

Eighth Grade — April DeMers, Matthew Dorn, Blaze Gebauer-Allen, Adryanah Manges, Maria Meacham, Trent Oatman, Ryan Wick

Seventh Grade — Quinn Janora, Tracker LeClerc, Devan Otto, Derek Pritchard, Kylie Unruh

Sixth Grade — Anna Dorn, Jasmine Harman, Luke Mormile, Caroline Smith, Rachel Snyder, Blayk Taylor, Brayden Whited, Alivia Williams

Fifth Grade — Jaelyn Clendening, Aiden Dreaver, Jessa Luce, Braylynn Orth, Rebekah Risley, Maddisyn Schoonmaker, Elijah Schrantz, Edward Terhune, Trejeir Williams, Lilyana Winder, Makayla Wolfe-Widrig, Hannah Woodin, Mia Zyber

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