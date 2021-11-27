OLEAN — Cattaraugus Allegany BOCES recently announced its Career and Technical Education high honor and honor rolls for students for the first quarter from the CTE Center in Olean.
HIGH HONOR ROLLAnimal Science — Damion Brown-Morin, Hinsdale; Danni Chudy, Portville; Jazmyan Clark, Hinsdale; Kagome Cleveland, Allegany/Limestone; Rylee Ehrensberger, Allegany/Limestone; Emily Ensell, Allegany/Limestone; Adrianna Frederick, Portville; Kaleigh Greeley, Hinsdale; Emma Hall, Allegany/Limestone; Steven Hayman, Hinsdale; Chloe Kimball, Olean; Jared Morgan, Olean; Hannah Nelson, Olean; Alexis Peters, Allegany/Limestone; Madelyn Sakala, Olean; Adriana Skillman, Portville; Sarah Tuttle, Hinsdale; Hannah, Woodard, Olean.
Audio Visual Production — Quintin Allen, Olean; Kilee Bearfield, Olean; Allie Boser, Allegany/Limestone; Kadyn Cassidy, Hinsdale; Chloe Gilliland, Olean; Cruise Hastings, Cattaraugus/Little Valley; Ehren Heary, Olean; Kent Little, Portville; Noah Randall, Hinsdale; Jace Sullivan, Olean; Dominic Wright, Allegany/Limestone; Landen Wyant, Hinsdale.
Automotive Technology — Ellison Ash-West, Olean; Ethan Kayes, Olean; Ryan Perkins, Portville; Thomas Stayer, Hinsdale.
Collision Repair and Auto Body Technology —Maddison Collins, Portville; Aaron Fitzimmons, Adult; Braden Layton, Hinsdale.
Cosmetology — Noah Easterly, Hinsdale; Madison Ferry, Olean; Mickelle Green, Portville; Hannah Raineri, Adult; Scarlet Sorvillo, Portville; Kylee St. Clair; Allegany/Limestone; Rain Stives, Adult; Cameron Tanner, Allegany/Limestone; Kyah Williams, Olean.
Criminal Justice — Christopher Cassford, Olean; Dylan Dirosa, Olean; Tyler Fortuna, Hinsdale; Sierra Goodwill, Olean; Myka Grayson, Olean; Jenna Margeson, Allegany/Limestone; Shaun Sanders, Portville; Emily St. Clair, Olean; Christopher Stebbins, Portville; Noah Wilkinson, Olean; Roy Wilson, Jr., Olean.
Culinary Arts — Christopher Hryb, Portville; Skylor Green, Portville; Hunter Miles, Allegany/Limestone; Maris Parmelee, Allegany/Limestone; Lilianna Peters, Allegany/Limestone; Benjamin Wolfe, Allegany/Limestone; Sarah Youngs, Portville.
Media Communications Technology — Marissa Adams, Hinsdale; Samantha Balcerzak, Allegany/Limestone; Alicia Crimmins, Allegany/Limestone.
Medical Assisting — Breanna DeYoe-Vanscoter, Portville; Joshua Lea, Allegany/Limestone; Jaden Sands, Hinsdale; Jordyn Sickels, Portville.
New Vision Educational Careers — Emalee Dedrick, Allegany/Limestone; Kearstin Foster, Allegany/Limestone; Ellie LaBenne, Wellsville; Kinsey McAfee, Allegany/Limestone; Margaret McAuley, Franklinville; Alexander Perkins, Wellsville; Hannah Sturm, Wellsville; Kendall Tucker, Hinsdale; Caleigh Zollinger, Portville.
New Vision Health Professions — John Charles, Allegany/Limestone; Christy Childs, Hinsdale; Morgan Dowdell, Olean; Stella Gonzalez, Olean; Madison Jones, Olean; Courtney Lyle, Portville; Amelie Metzger, Cattaraugus/Little Valley; Maryam Mirza, Olean; Brooke Pecorella, Allegany/Limestone; Delaney Pfeiffer, Franklinville; Madeline Straub, Allegany/Limestone; Sara Thomas, Olean; Alexis Trietley, Olean; Elsa Woodarek, Ellicottville; Jocelyn Wyatt, Ellicottville.
Product Design and Manufacturing — Christopher Bargy, Olean; Leah Faulkner, Portville; Cayden Hatch, Franklinville; Benjamin Isaman, Portville; Parker Keenan, Hinsdale; Gavin Kwiatkowski, Allegany/Limestone; Gage Lisek, Portville; Jordan Rodgers-Bonnell, Olean; Brandon Skinner, Allegany/Limestone; Paul Tackentien, Cattaraugus/Little Valley; Noah Trudeau, Olean; Kevin Voegelin, Allegany/Limestone.
HONOR ROLLAnimal Science — Landen Amore, Allegany/Limestone; Xaiver Attwell, Olean; Zachary Byrne, Olean; Ashley Doxey, Olean; Landon Page, Allegany/Limestone; Dominic Smith, Allegany/Limestone.
Audio Visual Production — Ethan Burdick, Olean; Jaimee Chastain, Olean; Allayna Comstock, Allegany/Limestone; Felicia DeGolier, Allegany/Limestone; Prince Foster, Olean; Malachi Galmer, Olean; Courtney Hathaway, Portville; Jacob Herbert, Allegany/Limestone; Chloe Hirt, Olean; Rileigh Martin, Allegany/Limestone; Caelyn Mett, Olean; Xander Pascucci, Hinsdale; Kaiden Scott, Olean.
Automotive Technology — Dominick Aderman, Allegany/Limestone; Jaelyn Bennett, Portville; Trystan Buck, Allegany/Limestone; Gaven Darcy, Hinsdale; Mason Deming, Allegany/Limestone; Drew Johnson, Olean; Devin Kayes, Olean; Adam Larrabee, Hinsdale; George Schreiber, Olean; Austin Stout Peters, Allegany/Limestone; Maddox Windus, Olean.
Collision Repair and Auto Body Technology — Christopher Austin, Portville; Harley Hathaway, Portville.
Cosmetology — Isabelle Bailey, Allegany/Limestone; Quinn Bishop, Allegany/Limestone; Kaitlynn Clune, Adult; Katie Forrester, Allegany/Limestone; Mariyah Jackson, Allegany/Limestone; Kenzington Wesley, Hinsdale.
Criminal Justice — Aiden Dobson, Olean; Matthew Gilman, Allegany/Limestone; Janelle Havers, Olean; Griffin Kinnaird, Portville; Izabella Provorse, Allegany/Limestone; Dusty Ray, Olean; Justin Richardson, Olean; Samantha Steadman, Portville.
Culinary Arts — Renee Brown, Olean; Patrick Elliott, Portville; Madalynn Graves, Olean; Mia Guo, Portville; Dalton Pilon, Portville.
Early Childhood Education and Human Services — Kelsey Bradford, Portville; Taylor Chamberlain, Portville; Kaylee Dann, Olean; Danielle Lundfelt, Portville; Sara Neal, Allegany/Limestone; Roxanne Padlo, Olean; Jaedyn Riehle, Olean; Allie Shoup, Olean; Tori Unverdorben, Portville; Myha Wilson, Portville.
Media Communications Technology — Anthony Bates, Allegany/Limestone; Alana Beeson, Olean; Zachary Buckner, Portville; Ariyana Burrows, Olean; MacKenzie Cowburn, Allegany/Limestone; Erika Ensell, Portville; Maria Fox, Olean; Destany Hough, Olean; Dylan Miller, Hinsdale; Lauren Ralston, Allegany/Limestone; Alex Redeye, Allegany/Limestone.
Medical Assisting — Bryanne Cowles, Olean; Alisha Dickerson, Portville; Jemini Fayson, Olean; Kaidence Kinnaird, Portville; Abigail Pullins, Portville; Tori Safford, Franklinville; Briana Shields, Portville.
Product Design and Manufacturing — Charles Smith, Adult; Dakota Wilber, Olean.
Welding and Metal Fabrication — Zander Keim, Portville; Adam Yehl, Hinsdale.