CLARION, Pa. — Local students graduated from Clarion University of Pennsylvania in May.
From Little Valley, N.Y., Andie Hill, earned a bachelor of science degree in liberal studies: athletic training concentration, summa cum laude.
From Bradford, Makayla Belser earned a bachelor of science degree early childhood/special education, summa cum laude; Danielle Brown, earned a bachelor's degree in nursing, magna cum laude; Amanda Droney earned a bachelor's degree in mathematics, magna cum laude; and Olivia Keltz, bachelor's degree in business management, summa cum laude.