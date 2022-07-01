CATTARAUGUS — The Cattaraugus-Little Valley High School and Middle School have announced the fourth-quarter honor rolls for the 2021-22 school year.
HIGH HONOR ROLL
Grade 12: Aliza Baker, Layla Baker, Nicholas Connors, Kolton Deliman, Kyra Frentz, Audrey Gassman, Gabriel Greene, Emilie Hjorth, Kaylee Marek, Alexandra Minnekine, Jillian Mitchell, Kara Navarre, Victoria Pearl, Clara Thompson, John Visnesky, Grace Zalwsky.
Grade 11: Aidan Calkins, Logan Crowell, Marley Dundas, Acadia LeClerc, Jameson Marshall, Hunter McInerney, Jocelyn Mentley, Caitlin O’Neill, Onalee Osgood, Trinity Perkins, Natalee Reed, Donald Seamon, Olivia Seiflein, Benjamin Vella, Katherine Winsor.
Grade 10: Brynn Gabel, Lilly Goodman, Norah Hibit, Brenna Mentley, Francesca Mormile, Derek Opferbeck, Madison Washy-Singer, Adeline Wright.
Grade 9: Alexander Crowell, Carter Harvey, Donovan Kendrick, Zoe Whitmore.
Grade 8: Payton Bradley, Rebekah Butcher, Brice Corbin, Brecklan Dundas, Devyn Emmons, Bransen Gabel, Dominic Gradler, Andrew Howard, Lillian Kenyon, Kierra Knobloch, Hadleigh Krug, Destiny Langehennig, Tracker LeClerc, Damaris Lillie, Johannah Luce, Isabella McCheskey, Grady Merrill, Jack Morgenstern, Devan Otto, Alexander Pietras, Dannielle Snyder, Kylie Unruh, Allison — Blair Weishaupt, Emma Williams, Amelia Wolf.
Grade 7: Grace Arnold, Anna Dorn, Jacob Gassman, Kiera Hess, Miranda Hines, David Janora, Luke Mormile, Carly Preston, Riley Preston, Madelyn Shattuck, Caroline Smith, Micah Tackentien, Andrew Tate, Emma West, Quincey Whitmore, Trenton Wulf.
Grade 6: Caleb Aguiar, Alison Antholzner, Alexis Irwin, Leland Langehennig, Cyrus Priest, Kendyl Russell, Aren Zugger.
Grade 5: Alexis Aguiar, Mackenzi Barber, Everly Bradley, Anthony Delgado, Aubree Gentner, Sophia Mesch, Cayla Otto, Madeline Pietras, Nathan Schallert, Feliks Shawl, Aaron Wade.
HONOR ROLL
Grade 12: Lucas Barber, Kessia Belec, Kodi Colton, Hailie Covell, Clayton Frentz, Ryan Harper, Cruise Hastings, Seth Howland, Destynee Ly, Sarah Maguda, Amelie Metzger, Gaige Osgood, Sara Pilon, Leonie Ruel, Wyatt Taylor, Lucas Wig, Amara Williams.
Grade 11: Joshua Atkins, Kaitlin Crawford, Kenneth Eckhart, Caleb Frentz, Madison Frentz, Jordan Henderson, Aiden Hoover, Chloe Imhoff, Kora Sentz, Paul Tackentien, Anthony Visciano.
Grade 10: Tia Helgager, Savannah Hollenbaugh, Evelyn Janora, Holly Kuntz, Loren Maguda, Destiny McCracken, Shawnee Szyper, Madalyn West, Camden Young.
Grade 9: Nurdiana Al-Ishak, Bailey Cannon, April DeMers, Hannah Dorman, Saje Eschborn, James Hines, Desiree Hollenbaugh, Walker Janora, Mackenzie Marek, Trent Oatman, Brooklyn Orefice, Donald (D.J.) Szata, Joshua Tackentien, Breanna Unruh, Seth Whited.
Grade 8: Emma Barnes, Allie Corcoran, Carly Crawford, Heidi Fiegl, Hunter Kehr, Joel Mitchell, Evan Spink, Dylan Swanson, Noah Ulinger, Izabella Williams, Owen Wright.
Grade 7: Skyla Barber, Jasmine Harman, Mya Hurd, Danikah Irish, Aiden Kapsiak, Peyton Kendrick, Tayla Kuhaneck, Jasmine Laskey, Lauryn Liberatore, Jossalyn Little, Kyler Manning, Brady Preston, Jaelyn Snyder, Rachel Snyder, Blayk Taylor, Nathaniel Winters.
Grade 6: Eric Behnke, Theron Crawford, Alexis Eyring, Dylan Fiegl, Josie Harvey, Hannah Hill, Byron Langworthy, Attalia Lillie, Isaac Luce, Jessa Luce, Kayden McCune, Jack Merrill, Madelynn Meyer, Carter Nichols, Landin Nichols, Nicholas Perkins, Rebekah Risley, Madison Rogan, Riley Vosburgh, Lilyana Winder, Makayla Wolfe-Widrig, Hannah Woodin.
Grade 5: James Antonio, Scott Barber, Jacob Bradley, Bradyn Brown, Macie Cannon, Gwyneth Emborsky, Gerald Gassman, Bentley Graves, Kennedy Hahn, Samuel Janora, Trenton Johnson, Leah Lincoln, Jameson Ludwig, Mallorie Miller, Laci Orefice, Wyatt Simonick, Kennedy Stein, Gabriel Tackentien, Madelyn Williams.
MERIT ROLL
Grade 12: Lana Bieber, Palmer Eaton, Kaylee Fuchs, Dakota Gebauer-Allen, Ella Golley, Haley Hahn, Joshua Halterman, Christian Hines, Mitchell Horn, Jillian McCormick, Joseph Moore, Louis Seward, Alec Siperek, Nicholas Thalheimer, Qwynn VanCise, Matthew Young.
Grade 11: Zachary Beenau, Autumn Brumagin, Rebecca Covell, Brien Funke, Jacob Holman, Kent Janora, Autumn Kuntz, Midnight London, Dominic Martinez, Mackenzie Rogan, Cali Schneider, Jonathan Shattuck, Madison Spink, Raiden Terhune.
Grade 10: Michael Brewer, Harmony Dalton, Riley Gebauer-Allen, Gabbryel Liskow, Jocelyn Ly, Ty Peterson, Christian Pilon, Morgan Rosario, Layne Taylor, Timothy Wolf, Brayden Young.
Grade 9: Kadie Benzel, Mason Brewer, Bernice Butcher, Alexander Cooper, Cassidy Crawford, Allie Erhart, Noah Fuller, Emma Gassman, Blaze Gebauer-Allen, McKenzie Harvey, Elli Locicero, Savana Morrison, Benjamin Seiflein, Justin Sills, Madisyn Winship, Makayla Zimmer.
Grade 8: Dakari Adams, Candice Brown, Caprice Bryant, Carter Frentz, Mckenna Hickin, Jesse Horrigan, Quinn Janora, Madison Jaskier, Derek Pritchard, Brianna Scott, Wyatt Visnesky, Mona-Katrice Williams, Carson Winsor, Donald Wright Jr.
Grade 7: Tucker Barrick, Ny-Quon Boswell, Nolan Emborsky, James Glow, Sierralynn Jackson, Luke Mazurczyk, Zhara Morrison, Trevor Priest, Thomas Terhune, Dakota Timblin, Brayden Whited.
Grade 6: Abigail Barnes, Mylen Borgheiinck, Jaelyn Clendening, Ethan Domblewski, Aiden Dreaver, Mikalah Moroge, Braylynn Orth, Cadence Perkins, Braxton Rubin, Maddisyn Schoonmaker, Braydon Shoup, Abby Terhune, August Terhune, Edward Terhune, Eli Whited, Mason Wolfe-Widrig.
Grade 5: Riley Callahan, Zoe Cintron, Noa Eschborn, Jazper First, Kyrah Glow, Colton Hilliard, Erynn McConnell, Brayden Pagels, Michael Phillips, Amaya Scott, Evan Snyder, Jonathen Strickland, Laura Tackentien, Myrissa Timblin.