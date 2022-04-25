OLEAN — Cattaraugus Allegany BOCES recently announced its Career and Technical Education High Honor and Honor Roll students for the third quarter from the CTE Center in Olean.
High Honor RollAnimal Science — Emily Ensell, Allegany/Limestone; Jared Morgan, Olean.
Audio Visual Production — Quintin Allen, Olean; Kilee Bearfield, Olean; Allie Boser, Allegany/Limestone; Ethan Burdick, Olean; Kadyn Cassidy, Hinsdale; Jaimee Chastain, Olean; Malachi Galmer, Portville; Chloe Gilliland, Olean; Cruise Hastings, Cattaraugus/Little Valley; Courtney Hathaway, Portville; Kent Little, Portville; Rileigh Martin, Allegany/Limestone; Xander Pascucci, Hinsdale; Noah Randall, Hinsdale; Alec Silluzio, Allegany/Limestone; Jace Sullivan, Olean; Dominic Wright, Allegany/Limestone.
Cosmetology — Noah Easterly, Hinsdale; Madison Ferry, Olean; Katie Forrester, Allegany/Limestone; Shea Giardini, Adult; Kylee St. Clair, Allegany/Limestone; Cameron Tanner, Allegany/Limestone; Kenzington Wesley, Hinsdale.
Criminal Justice — Christopher Cassford, Olean; Dylan Dirosa, Olean; Aiden Dobson, Olean; Myka Grayson, Olean; Izabella Provorse, Allegany/Limestone; Dusty Ray, Olean; Shaun Sanders, Portville; Emily St. Clair, Olean; Christopher Stebbins, Portville; Noah Wilkinson, Olean.
Culinary Arts — Patrick Elliott, Portville; Madalynn Graves, Olean; Skylor Green, Portville; Christopher Grimmer, Olean; Christopher Hryb, Portville; Maris Parmelee, Allegany/Limestone; Lilianna Peters, Allegany/Limestone; Benjamin Wolfe, Allegany/Limestone; Sarah Youngs, Portville.
Early Childhood Education and Human Services — Haley Best, Hinsdale; Kelsey Bradford, Portville; Taylor Chamberlain, Portville; Danielle Lundfelt, Portville; Roxanne Padlo, Olean.
Media Communications Technology — Marissa Adams, Hinsdale; Zachary Buckner, Portville; Alicia Crimmins, Allegany/Limestone; Erika Ensell, Portville; Iris Shreve, Olean; Triston Watson, Allegany/Limestone.
Medical Assisting — Bryanne Cowles, Olean; Breanna DeYoe-Vanscoter, Portville; Alisha Dickerson, Portville; Hailey Feneran, Allegany/Limestone; Keanna King-Rogers, Olean; Joshua Lea, Allegany/Limestone; Abigail Pullins, Portville; Jaden Sands, Hinsdale; Conner Scutt, Portville.
New Vision Educational Careers –Ellie LaBenne, Wellsville; Margaret McAuley, Franklinville; Hannah Sturm, Wellsville; Caleigh Zollinger, Portville.
New Vision Health Professions — John Charles, Allegany/Limestone; Christy Childs, Hinsdale; Morgan Dowdell, Olean; Stella Gonzalez, Olean; Madison Jones, Olean; Courtney Lyle, Portville; Amelie Metzger, Cattaraugus/Little Valley; Maryam Mirza, Olean; Brooke Pecorella, Allegany/Limestone; Delaney Pfeiffer, Franklinville; Madeline Straub, Allegany/Limestone; Sara Thomas, Olean; Alexis Trietley, Olean; Elsa Woodarek, Ellicottville; Jocelyn Wyatt, Ellicottville.
Product Design and Manufacturing — Christopher Bargy, Olean; Leah Faulkner, Portville; Cayden Hatch, Franklinville; Benjamin Isaman, Portville; Parker Keenan, Hinsdale; Gavin Kwiatkowski, Allegany/Limestone; Jordan Rodgers-Bonnell, Olean; Charles Smith, Adult; Paul Tackentien, Cattaraugus/Little Valley; Noah Trudeau, Olean; Kevin Voegelin, Allegany/Limestone.
Honor RollAnimal Science — Xaiver Attwell, Olean; Danni Chudy, Portville; Kagome Cleveland, Allegany/Limestone; Rylee Ehrensberger, Allegany/Limestone; Adrianna Frederick, Portville; Steven Hayman, Hinsdale; Chloe Kimball, Olean; Hannah Nelson, Olean; Alexis Peters, Allegany/Limestone; Madelyn Sakala, Olean; Adriana Skillman, Portville; Sarah Tuttle, Hinsdale; Hannah Woodard, Olean.
Audio Visual Production — Felicia DeGolier, Allegany/Limestone; Caelyn Mett, Olean; Kaiden Scott, Olean; Landen Wyant, Hinsdale.
Automotive Technology — Dominick Aderman, Allegany/Limestone; Ellison Ash-West, Olean; Trystan Buck, Allegany/Limestone; Mason Deming, Allegany/Limestone; Aedon Gelder, Olean; Drew Johnson, Olean; Mason Mills, Hinsdale; Ryan Perkins, Portville; Connor Proctor, Olean; George Schreiber, Olean; Austin Stout Peters, Allegany/Limestone; Maddox Windus, Olean.
Collision Repair and Auto Body Technology — Maddison Collins, Portville; Harley Hathaway, Portville.
Cosmetology — Isabelle Bailey, Allegany/Limestone; Quinn Bishop, Allegany/Limestone; Mariyah Jackson, Allegany/Limestone; Abigail Pease, Olean; Jestene Shugars, Olean; Scarlet Sorvillo, Portville.
Criminal Justice — Tyler Fortuna, Hinsdale; Brock George, Olean; Sierra Goodwill, Olean; Janelle Havers, Olean; Jenna Margeson, Allegany/Limestone; Justin Richardson, Olean; Samantha Steadman, Portville; Roy Wilson, Jr.
Culinary Arts — Renee Brown, Olean; Hunter Miles, Allegany/Limestone; Dalton Pilon, Portville.
Early Childhood Education and Human Services — Sara Neal, Allegany/Limestone; Allie Shoup, Olean; Tori Unverdorben, Portville; Myha Wilson, Portville.
Media Communications Technology — Anthony Bates, Allegany/Limestone; Joshua Gardner, Olean; Gracie Hasselberg, Allegany/Limestone; Codi Hatch, Portville; Lauren Ralston, Allegany/Limestone; Alex Redeye, Allegany/Limestone; Abbagayle Wolsky, Portville.
Medical Assisting — Briana Shields, Portville; Jordyn Sickels, Portville; Kieran Tait, Olean.
New Vision Educational Careers — Emalee Dedrick, Allegany/Limestone; Kearstin Foster, Allegany/Limestone; Kinsey McAfee, Allegany/Limestone; Alexander Perkins, Wellsville; Kendall Tucker, Hinsdale.
Product Design and Manufacturing — Andrew Klos, RISE Academy; Gage Lisek, Portville; Brandon Skinner, Allegany/Limestone; Dakota Wilber, Olean.
Welding and Metal Fabrication — Jared George, Portville; Zander Keim, Portville; Gunner Schwabenbauer, Portville; William Smith, Portville.