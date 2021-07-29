Several area high school students were named to SUNY Jamestown Community College’s full-time student dean’s list during the 2020-21 academic year.

To be eligible, students must achieve a minimum GPA of 3.50 or better while enrolled in at least 12 degree hours.

Allegany: Julia Brennan, John Charles, Kailee Hagen, Autumn Johnson, Stephanie Karl, Alena Kopec, Kayla Krzanak, Cole Lechner, Elizabeth Long, Francis Opperman, Jacob Owen, Kelsey Riordan, Violet VanGuilder, Matthew Volz, Yuki Wada, Ryan Wisniewski, Anna Wolfgang, Violet VanGuilder

Angelica: Avery Grusendorf

Belfast: Emma Sullivan

Belmont: Elizabeth Bentley, Kayci Bigelow

Bolivar: Emma Murphy, Paige Taylor

Cuba: Claire Benham, Nathan-Michael Gabler, Hailey Kumpf, Desirae Minns, Hunter Williams

Ellicottville: Bryce Butler, Logan Fredrickson, Jenna Hadley, Sydney Saunders, Elsa Woodarek

Friendship: Bethany Gardner, Brittney Mascho

Gowanda: Zoey Kota, Rowan Mentley-Peters

Great Valley: Jalee Evans, Alex Hunt

Little Valley: Caleb Jennings

Olean: Caroline DeRose, Morgan Dowdell, Lauren Kielar, Zackery Krenzel, Justin Lin, Christine Martin, Claire Meyers, Collette Trudeau, Lindsey Veno, Gabrielle Waugaman

Portville: Regina Tkacik

Randolph: Paige Johnson, Caitlin Park, Aspen Hawkins

Salamanca: Sammi Lin, Summer Wilson

South Dayton: Makenzie Lawton

Wellsville: Aidan Hart, Timothy Jones, Lauren Staba, Walker Waldon, Carley Young

West Valley: Abigail Ploetz, Macy White

Numerous high school students were also named to the JCC part-time student dean’s list during the 2020-21 academic year. To be eligible, students must achieve a minimum GPA of 3.50 or better while enrolled in six to 11 degree credits.

Allegany: Nathan Andera, Alexander Arabatzis, Madison Baldwin, Connor Bates, Elizabeth Black, Jane Brairton, Jacob Brink, Daniel Casey, John Charles, Kirsten Comstock, Michael Davis, EmaLee Dedrick, Gianna DeRose, Kearstin Foster, Katie Furlong, Halley Glover, Nathaniel Goldsmith, Jayden Gustafson, Kailee Hagen, Donald Higgs, Morgan Horton, Mallory Jakubczyk, Nahzion James, Autumn Johnson, Braden Johnson, Hailey Jones, Stephanie Karl, Mayc Kelley, Kylee Kiener, Shay Lippert, Elizabeth Long, Jonah Macwilliams, Kinsey McAfee, Violet Nolder, Jacob Owen, Dylan Palmer, Brooke Pecorella, Devin Ralston, Kelsey Riordan, Andrew Rohrs, Lila Rollins, Elizabeth Ronolder, Ryan Shay, Llian Shoup, Emily Speckman, George Stevenson, Kevin Voegelin, Matthew Volz, Yuki Wada, Bradley Walton, Kate Warner, Allison Watkins, Damien Wolf, Anna Wolfgang, Katherine Yaworsky

Belmont: Elizabeth Bentley, Kayci Bigelow, Tristan Burnell, Tia Hale, Kohl Kozlowski, Cheyenne Layman, Zachary Lehman 

Bolivar: Raina Bowen, Aliyah Cole, Hudson Evingham, Brennen Gilliland, Madysen Johnson, Taylor Murphy, Paige Taylor, Dawsen Yates, Seth Yates

Bradford, Pa.: Anthony Addotta

Cattaraugus: Sydney Germain, Elizabeth Hines, Lexi Mikowicz, Samantha Mowry

Cuba: Jordan Alles, Jordan Beeman, Claire Benham, Sarah Elsigan, Allyson Hebert, Cole Herrick, Aaron Kumpf, Desirae Minns, Lauren Neu, Adrian Weaver

Delevan: Zachary Holmes, McGuire Insley, William Miller

East Otto: Saidy Bolya

Eldred, Pa.: Grace Ward

Ellicottville: Jenna Hadley, Sydney Saunders, Adam Silvernail, Elsa Woodarek

Franklinville: Kaylee Brennan, Makaelynn Graves, Cayden Hatch, Tarryn Herman, Margaret McAuley, Mia Pavone, Olivia Payne

Friendship: Pehyton Moore, Madison Sisson

Gowanda: Kaylee Baird, Kayla Forthman, Ashton Francis, Lindsey Gabel, Michele Jackson, Preston Niemeyer, John Ondus, Hayley Stang, Abigail Valone, Noah Vogtli

Great Valley: Dairinn Finn, Cole Hedlund, Alex Hunt, Erin Quinn, Clayton Rowland

Hinsdale: Maura Frazier

Limestone: Bryn Bennett, Nathaniel Harrington

Little Genesee: Kaitlyn Graves

Little Valley: Morgan Brown, Elijah George, Jordan Henry, Nicholas Savidge, Haleigh Smith, Noah Steinbroner, Megan Tomsick

Machias: Delaney Pfeiffer

Olean: Brynn Ackerman, Aaron Aiello, Kiley Anastasia, Ellison Ash-West, Alexander Blehar, Lydia Brant, Jason Brooks, Mark Brown, Ariyana Burrows, Aiden Butler, Zoe Capozzi, Mary Carll, Kaura Chahal, Zoey Clayson, Jason Copella, Kaden Cruz, Keon Cruz, Makenna Cummings, JohnPaul Cygan, Madison Davenport, Giovanni DiCerbo, Morgan Dowdell, Adele Dwaileebe, Nathan Emery, Hayleigh Federowicz, Jolyn Gibbons, Stella Gonzalez, Rylie Gumtow, Marina Heister, John Henzel, Stephen Hoffman, Safia Javed, Madison Jones, Larissa Kirtz, Lillie Malone, Albert Martin, Isabella Martinelli, Kamdyn McClain, Maggie McClelland, Claire Meyers, Bret Miles, Maryam Mirza, Christian Myers, Hannah Nelson, Maggie O'Connell, Makenna Oconnell, Alyssa Otero, Grace Parr, Gail Patton, Jack Peterson, Samuel Renaud, Paxton Retchless, Byron Ring, Lucas Sakala, Ruth Scordo, Andrew Sherburne, Adam Spencer, Madeline Straub, Sara Thomas, Alexis Trietley, Hannah Vanderhoef, Grace Ventura, Gabrielle Waugaman, Katherine Weber, Maxwell Wolfe

Otto: Calysta Harvey

Randolph: Ashton Bushey, Ashley Crouse, Samantha English, Bayleigh Frink, Tenela Hadley, Aspen Hawkins, Ryan Inkley, Lavani Johnson, Paige Johnson, Luke Pagett, Caitlin Park, Alice Robinson, Alexis Shellenbarger, Ethan Shields, Sydney Sluga, Sydney Smith, Lucy VanRensselaer, Miranda Waterman, Hailey Wright

Rushford: Aleixa Swimline

Salamanca: Mya Abrams, Alicia Fiske, Lydia Halla, Harley Hoag, Victoria Provorse, Jillian Rea, Kelsea Tomczak, Tre Turner, Kendell Valvo, Summer Wilson

Scio: Randi Greenman

Shinglehouse, Pa.: Jason Greeson, Ryan Greeson

South Dayton: Sarah Crouse, Kaytlin Jimmerson, Christopher King, Margaret King, Katlyn Lawton, Madilyn Mitchell, Haley Pillard, Hailey Rivera, Savannah Steves, Cassidy Vincent, Owen Ward

Wellsville: Shailynn Childs, Aidan Hart, Alexa Hill, Jacob Riggs, Lauren Staba, Carley Young

West Valley: Olivia Pitillo

Whitesville: Holly Coppini

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