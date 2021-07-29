Several area high school students were named to SUNY Jamestown Community College’s full-time student dean’s list during the 2020-21 academic year.
To be eligible, students must achieve a minimum GPA of 3.50 or better while enrolled in at least 12 degree hours.
Allegany: Julia Brennan, John Charles, Kailee Hagen, Autumn Johnson, Stephanie Karl, Alena Kopec, Kayla Krzanak, Cole Lechner, Elizabeth Long, Francis Opperman, Jacob Owen, Kelsey Riordan, Violet VanGuilder, Matthew Volz, Yuki Wada, Ryan Wisniewski, Anna Wolfgang, Violet VanGuilder
Angelica: Avery Grusendorf
Belfast: Emma Sullivan
Belmont: Elizabeth Bentley, Kayci Bigelow
Bolivar: Emma Murphy, Paige Taylor
Cuba: Claire Benham, Nathan-Michael Gabler, Hailey Kumpf, Desirae Minns, Hunter Williams
Ellicottville: Bryce Butler, Logan Fredrickson, Jenna Hadley, Sydney Saunders, Elsa Woodarek
Friendship: Bethany Gardner, Brittney Mascho
Gowanda: Zoey Kota, Rowan Mentley-Peters
Great Valley: Jalee Evans, Alex Hunt
Little Valley: Caleb Jennings
Olean: Caroline DeRose, Morgan Dowdell, Lauren Kielar, Zackery Krenzel, Justin Lin, Christine Martin, Claire Meyers, Collette Trudeau, Lindsey Veno, Gabrielle Waugaman
Portville: Regina Tkacik
Randolph: Paige Johnson, Caitlin Park, Aspen Hawkins
Salamanca: Sammi Lin, Summer Wilson
South Dayton: Makenzie Lawton
Wellsville: Aidan Hart, Timothy Jones, Lauren Staba, Walker Waldon, Carley Young
West Valley: Abigail Ploetz, Macy White
Numerous high school students were also named to the JCC part-time student dean’s list during the 2020-21 academic year. To be eligible, students must achieve a minimum GPA of 3.50 or better while enrolled in six to 11 degree credits.
Allegany: Nathan Andera, Alexander Arabatzis, Madison Baldwin, Connor Bates, Elizabeth Black, Jane Brairton, Jacob Brink, Daniel Casey, John Charles, Kirsten Comstock, Michael Davis, EmaLee Dedrick, Gianna DeRose, Kearstin Foster, Katie Furlong, Halley Glover, Nathaniel Goldsmith, Jayden Gustafson, Kailee Hagen, Donald Higgs, Morgan Horton, Mallory Jakubczyk, Nahzion James, Autumn Johnson, Braden Johnson, Hailey Jones, Stephanie Karl, Mayc Kelley, Kylee Kiener, Shay Lippert, Elizabeth Long, Jonah Macwilliams, Kinsey McAfee, Violet Nolder, Jacob Owen, Dylan Palmer, Brooke Pecorella, Devin Ralston, Kelsey Riordan, Andrew Rohrs, Lila Rollins, Elizabeth Ronolder, Ryan Shay, Llian Shoup, Emily Speckman, George Stevenson, Kevin Voegelin, Matthew Volz, Yuki Wada, Bradley Walton, Kate Warner, Allison Watkins, Damien Wolf, Anna Wolfgang, Katherine Yaworsky
Belmont: Elizabeth Bentley, Kayci Bigelow, Tristan Burnell, Tia Hale, Kohl Kozlowski, Cheyenne Layman, Zachary Lehman
Bolivar: Raina Bowen, Aliyah Cole, Hudson Evingham, Brennen Gilliland, Madysen Johnson, Taylor Murphy, Paige Taylor, Dawsen Yates, Seth Yates
Bradford, Pa.: Anthony Addotta
Cattaraugus: Sydney Germain, Elizabeth Hines, Lexi Mikowicz, Samantha Mowry
Cuba: Jordan Alles, Jordan Beeman, Claire Benham, Sarah Elsigan, Allyson Hebert, Cole Herrick, Aaron Kumpf, Desirae Minns, Lauren Neu, Adrian Weaver
Delevan: Zachary Holmes, McGuire Insley, William Miller
East Otto: Saidy Bolya
Eldred, Pa.: Grace Ward
Ellicottville: Jenna Hadley, Sydney Saunders, Adam Silvernail, Elsa Woodarek
Franklinville: Kaylee Brennan, Makaelynn Graves, Cayden Hatch, Tarryn Herman, Margaret McAuley, Mia Pavone, Olivia Payne
Friendship: Pehyton Moore, Madison Sisson
Gowanda: Kaylee Baird, Kayla Forthman, Ashton Francis, Lindsey Gabel, Michele Jackson, Preston Niemeyer, John Ondus, Hayley Stang, Abigail Valone, Noah Vogtli
Great Valley: Dairinn Finn, Cole Hedlund, Alex Hunt, Erin Quinn, Clayton Rowland
Hinsdale: Maura Frazier
Limestone: Bryn Bennett, Nathaniel Harrington
Little Genesee: Kaitlyn Graves
Little Valley: Morgan Brown, Elijah George, Jordan Henry, Nicholas Savidge, Haleigh Smith, Noah Steinbroner, Megan Tomsick
Machias: Delaney Pfeiffer
Olean: Brynn Ackerman, Aaron Aiello, Kiley Anastasia, Ellison Ash-West, Alexander Blehar, Lydia Brant, Jason Brooks, Mark Brown, Ariyana Burrows, Aiden Butler, Zoe Capozzi, Mary Carll, Kaura Chahal, Zoey Clayson, Jason Copella, Kaden Cruz, Keon Cruz, Makenna Cummings, JohnPaul Cygan, Madison Davenport, Giovanni DiCerbo, Morgan Dowdell, Adele Dwaileebe, Nathan Emery, Hayleigh Federowicz, Jolyn Gibbons, Stella Gonzalez, Rylie Gumtow, Marina Heister, John Henzel, Stephen Hoffman, Safia Javed, Madison Jones, Larissa Kirtz, Lillie Malone, Albert Martin, Isabella Martinelli, Kamdyn McClain, Maggie McClelland, Claire Meyers, Bret Miles, Maryam Mirza, Christian Myers, Hannah Nelson, Maggie O'Connell, Makenna Oconnell, Alyssa Otero, Grace Parr, Gail Patton, Jack Peterson, Samuel Renaud, Paxton Retchless, Byron Ring, Lucas Sakala, Ruth Scordo, Andrew Sherburne, Adam Spencer, Madeline Straub, Sara Thomas, Alexis Trietley, Hannah Vanderhoef, Grace Ventura, Gabrielle Waugaman, Katherine Weber, Maxwell Wolfe
Otto: Calysta Harvey
Randolph: Ashton Bushey, Ashley Crouse, Samantha English, Bayleigh Frink, Tenela Hadley, Aspen Hawkins, Ryan Inkley, Lavani Johnson, Paige Johnson, Luke Pagett, Caitlin Park, Alice Robinson, Alexis Shellenbarger, Ethan Shields, Sydney Sluga, Sydney Smith, Lucy VanRensselaer, Miranda Waterman, Hailey Wright
Rushford: Aleixa Swimline
Salamanca: Mya Abrams, Alicia Fiske, Lydia Halla, Harley Hoag, Victoria Provorse, Jillian Rea, Kelsea Tomczak, Tre Turner, Kendell Valvo, Summer Wilson
Scio: Randi Greenman
Shinglehouse, Pa.: Jason Greeson, Ryan Greeson
South Dayton: Sarah Crouse, Kaytlin Jimmerson, Christopher King, Margaret King, Katlyn Lawton, Madilyn Mitchell, Haley Pillard, Hailey Rivera, Savannah Steves, Cassidy Vincent, Owen Ward
Wellsville: Shailynn Childs, Aidan Hart, Alexa Hill, Jacob Riggs, Lauren Staba, Carley Young
West Valley: Olivia Pitillo
Whitesville: Holly Coppini