...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING...
THE AIR QUALITY ALERT ISSUED BY THE NEW YORK STATE DEPARTMENT OF
ENVIRONMENTAL CONSERVATION WILL EXPIRE AT 11 PM EDT FOR THE FOLLOWING
COUNTIES...
CATTARAUGUS...CHAUTAUQUA...WYOMING...ERIE...GENESEE...ORLEANS...
NIAGARA....
AIR QUALITY LEVELS IN OUTDOOR AIR ARE PREDICTED TO BE GREATER THAN
AN AIR QUALITY INDEX VALUE OF 100 FOR OZONE. THE AIR QUALITY
INDEX...OR AQI...WAS CREATED AS AN EASY WAY TO CORRELATE LEVELS OF
DIFFERENT POLLUTANTS TO ONE SCALE. THE HIGHER THE AQI VALUE, THE
GREATER THE HEALTH CONCERN.
WHEN POLLUTION LEVELS ARE ELEVATED...THE NEW YORK STATE DEPARTMENT
OF HEALTH RECOMMENDS THAT INDIVIDUALS CONSIDER LIMITING STRENUOUS
OUTDOOR PHYSICAL ACTIVITY TO REDUCE THE RISK OF ADVERSE HEALTH
EFFECTS. PEOPLE WHO MAY BE ESPECIALLY SENSITIVE TO THE EFFECTS OF
ELEVATED LEVELS OF POLLUTANTS INCLUDE THE VERY YOUNG AND THOSE WITH
PRE EXISTING RESPIRATORY PROBLEMS SUCH AS ASTHMA OR HEART DISEASE.
THOSE WITH SYMPTOMS SHOULD CONSIDER CONSULTING THEIR PERSONAL
PHYSICIAN.
FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE VISIT THE NEW YORK STATE
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION WEBSITE AT,
HTTPS://ON.NY.GOV/NYAQI, OR CALL THE AIR QUALITY HOTLINE AT
800-535-1345.