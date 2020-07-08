BELMONT — Cornell Cooperative Extension of Allegany County’s Agriculture Program will host a Zoom presentation on no-till gardening, led by Allegany County’s Master Gardener, Steven Jakobe.

The 30-minute program is set for 4 p.m. July 14.

Jakobe will cover the premise of no-till gardening and its benefits. There will be an opportunity for questions after the presentation has finished.

Preregistration is required and there is no fee for the program. Contact Jeremy Baier (585) 268-7644 ext. 14, or by email jtb273@cornell.edu for details in order to attend.

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