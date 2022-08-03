OLEAN — Many area high school students were named to SUNY Jamestown Community College’s full-time student dean’s list during the 2021-22 academic year.
To be eligible, students must achieve a grade point of average of 3.50 or better while enrolled in at least 12 degree credits.
FALL 2021
Allegany: John Charles, Angelina LoIacono, Andrew Maguire, Kinsey McAfee, Brooke Pecorella, Ellie Strade
Bolivar: Sebastian Pope
Cuba: Rachel Dyche
East Otto: Amelie Metzger
Ellicottville: Elsa Woodarek
Franklinville: Delaney Pfeiffer
Friendship: Mason Parks
Gowanda: Preston Niemeyer
Great Valley: Jocelyn Wyatt
Hinsdale: Christy Childs, Isaac Howell
Little Genesee: Breanna Militello
Little Valley: Jordan Henry
Olean: Macie Demick, Morgan Dowdell, Stella Gonzalez, Madison Jones, Maryam Mirza, Madeline Straub, Sara Thomas, Alexis Trietley, Kendall TuckeR
Perrysburg: Chase Cooper
Portville: Courtney Lyle
Randolph: Lauren Beacom, Mathurin Griffith, Corinne Inkley, Reagan Lewis, Lilly McDonald, Preston Odell, Luke Pagett, Caitlin Park, Kyra Pence, Tailyn Shields, Katelyn Storer
Salamanca: Alicia Fiske
Scio: Benjamin Weimer
Wellsville: Quinn Rahr, Brooklyn Stisser
West Valley: Ethan Frank, Carly Neumann
SPRING 2022
Allegany: Ian Palmer, Brooke Pecorella
Hinsdale: Isaac Howell, Kylee Leonard
Olean: Maryam Mirza
Perrysburg: Chase Cooper
Randolph: Mathurin Griffith, Tailyn Shields
MANY AREA students taking JCC classes were also on the part-time student dean's list.
FALL 2021
Allegany: Alexander Arabatzis, Bella Baldwin, Darian Baxter-Dugan, Maximilian Berlinski, Elizabeth Black, Henry Brairton, Jacob Brink, Karly Bruton, Jordan Buffamante, Madison Callen, Megan Collins, Mackenzie Cowburn, Katelyn Curran, Gianna DeRose, Payton Fortuna, Kearstin Foster, Katie Furlong, Aiden Gardiner, Halley Glover, Nathaniel Goldsmith, Tyler Griffin, Gialine Haid, Cassandra Jaquith, Hailey Jones, Stephanie Karl, Kylee Kiener, Adelyn Kolb, Kyrin Labella, Jianai Missel, Angelina Napoleon, Jacob Owen, Dylan Palmer, Gabriella Rhodes, Michaella Rhodes, Katherine Riley, Kelsey Riordan, Elizabeth Ronolder, Llian Shoup, Andee Smith, Eric Spring, Elizabeth Stayer, Matthew Volz, Bradley Walton, Kate Warner, Anna Wolfgang.
Almond: John Matteson
Andover: Cormac Brown, Rylie Bryan, Addison Morgan
Belfast: Jacob Buchholz, Christianna Hansgen
Black Creek: Deborah Periannan
Bolivar: Raina Bowen, Lacie Bulkley, Landon Danaher, Paityn Johnston, Kaylee Keiser, Gauge Robinson, Jianna Scott, Elizabeth Shingler.
Caneadea: Gabrielle Marong
Cassadaga: Payton Allessi, Aystyn Barrett, Sarah Elder
Cattaraugus: Hailie Covell, Marley Dundas, Jameson Marshall, Jocelyn Mentley, Carson Reger, Olivia Seiflein, Kora Sentz
Ceres: Jessica Majot
Cuba: Jessica Dyche, Madison Jefferies, Alaric Magnani, Gavin Magnani, Everett Mix, Caprice Spoor, Elysa Tylor
Delevan: Alyssa Boldt, Amelia Maul, Lauren Murray
East Otto: Caitlin O'Neill
Ellicottville: Maddox Bush, Antonia Epps, Caleb Johnson, Samuel Schwartz
Farmersville Station: Jayson Dietz
Fillmore: Hayden Freeman, Haley Hall, Brooklyn Long, Samantha Simmons
Franklinville: Jaelyn Benjamin, Dominic Breton, Sarah Courtney, Margaret McAuley, Olivia Payne, McKenzie Schuyler, Anna Slavinski.
Friendship: Brianna Brewer, Jarrett Campbell, Kendra Gleason, Jaedyn Shields, Anastasia Sortore
Gowanda: Kaylee Baird, Aurora Bartlett, Malarie Carroll, Logan Forthman, Jada Geiger, Noah Geiger, Michele Jackson, Julia Jefferlone, Madison Luder, Cameron Nagel, John Ondus, Noah Vogtli, Marcus Williams
Great Valley: Katrina Dechane, Rylee Grant, Faith Long, Aiden Privitera
Hinsdale: Kylee Leonard, Benson McCumiskey.
Kill Buck: Lita Conklin
Limestone: Nathaniel Harrington, Kaitlyn Sharbaugh
Little Genesee: Braelin Bentley
Little Valley: Grace Kenyon, Onalee Osgood, Harper Smith, Lucas Wig, Alysa Williams, Grace Zalwsky
Machias: Emma Steffenhagen
Mansfield: Ignacio De Orbe.
Olean: Aaron Aiello, Emma Anastasia, Kiley Anastasia, Ava Bordonaro, Ryan Boysha, Sophia Burt, Ashlyn Collins, Makenna Cummings, Madison Davenport, Laci Deemer, Michelle Droney, Adele Dwaileebe, Emma Dwaileebe, Jezerae Fayson, Jolyn Gibbons, John Henzel, Naomi Hill, Kenya Jackson, Safia Javed, Wilhelmina Jay-Edwards, MacKenzie Malloy, Makenna O'Connell, Chance Padlo, Makenna Pancio, Tanvi Patro, Jack Peterson, Ethan Rehler, Byron Ring, Lily Schena, Rose Scordo, Ruth Scordo, Jayde Smith, William Snyder, Hannah Vanderhoef, Jacob Williams, Maxwell Wolfe.
Perrysburg: Benjamin Krajewski, Samuel Latimore, Logan Lukonaitis, Starla Smith
Portville: Caleigh Zollinger
Randolph: Amanda Adams, Tyra Clark, Clayton Crouse, Riley Eaton, Kassidy Graham, Jaiden Huntington, Paige Johnson, Rileigh Lynn-Haskell, Owen Nelson, Riley Palmer, McKenna Park, Alice Robinson, Alaina Rosengren, Kyle Senn, Torrey Smith, Juliana Syracuse, Lucy Vanrensselaer, Renee Waterman, Madeline Woodfield
Salamanca: Lukas Allen, Faith Brown, Logan Crowell, Harley Ficek, Lydia Halla, Sierra Haynoski, Andy Herrick, Lauren Hill, Aliyah Lee, Makenzie Oakes, Alyssa Perkins, Kendell Valvo.
Shinglehouse, Pa.: Ryan Greeson
South Dayton: Christopher King, Margaret King, Allyson Morey, GraceAnn Rebmann, Cassidy Vincent
Wellsville: Jeremiah Havens, Ellie Labenne, Spencer Mattison, Alexander Perkins, Zayne Sturdevant, Hannah Sturm
West Clarksville: Kayli Giardini
Whitesville: Justin Waters
Yorkshire: Layla Boyer, Chloe McCutcheon.
SPRING 2022
Allegany: Bella Baldwin, Maximilian Berlinski, Henry Brairton, Karly Bruton, Madison Callen, John Charles, Jack Conroy, Katelyn Curran, Ahren Faller, Kearstin Foster, Katie Furlong, Aiden Gardiner, Andrew Giardini, Gialine Haid, Cassandra Jaquith, Kylee Kiener, Francesca Klice, Hayden Kolb, Lindsey Kolb, Chance Lacroix, Emily Lippert, Angelina LoIacono, Zachary Luce, Marthinus Marais, Kinsey McAfee, Angelina Napoleon, Michaella Rhodes, Allison Sherman, Llian Shoup, Eric Spring, Elizabeth Stayer, Ellie Strade, Shane Sworts, Sydney Ulasewicz, Benjamin Wolfe.
Bolivar: Raina Bowen, Paityn Johnston, Gauge Robinson, Elizabeth Shingler, Hunter Stuck
Cattaraugus: Amaya Smith
Ceres: Jessica Majot
Cuba: Rachel Dyche, Ella Jaffe, Mackenzie Keiser, Caprice Spoor
Ellicottville: Antonia Epps, Elsa Woodarek
Franklinville: Margaret McAuley, Delaney Pfeiffer
Gowanda: Alexia Harvey, Kaitlyn Hastie, Alaina Kaczmarczyk, Malorie McComber, Noah Vogtli
Great Valley: Katrina Dechane, Faith Long, Aiden Privitera, Jocelyn Wyatt
Hinsdale: Christy Childs, Fransisca Childs, Thomas Scanlon
Kill Buck: Grace Hodara
Limestone: Kaitlyn Sharbaugh
Little Genesee: Breanna Militello
Little Valley: Ella Golley, Jordan Henry, Grace Kenyon, Jillian Mitchell, Amara Williams
Machias: Emma Steffenhagen
Mansfeild: Ignacio De Orbe
Olean: Emma Anastasia, Luke Carlson, Ashlyn Collins, Madison Davenport, Giovanni DiCerbo, Morgan Dowdell, Michelle Droney, Adele Dwaileebe, Emma Dwaileebe, Jolyn Gibbons, Stella Gonzalez, Connor Goudie, Lydia Hammer, Stephen Hoffman, Safia Javed, Madison Jones, Calla Katcher, Lilli Khettry, Lillie Malone, Carson Martinelli, Makenna Oconnell, Chance Padlo, Ishana Ramlall, Lily Schena, Ruth Scordo, Lena Smith, William Snyder, Madeline Straub, Sara Thomas, Alexis Trietley, Kendall Tucker, Andrea Walker, Katherine Weber
Perrysburg: Molly Westlake, Darwin Westlund
Portville: Courtney Lyle, Caleigh Zollinger
Randolph: Amanda Adams, Rylee Barron, Lauren Beacom, Alana Chadwick, McKenzie Crosson, Clayton Crouse, Samantha English, Aspen Hawkins, Jaiden Huntington, Corinne Inkley, Paige Johnson, Rileigh Lynn-Haskell, Lilly McDonald, Owen Nelson, Preston Odell, Luke Pagett, Riley Palmer, Caitlin Park, McKenna Park, Caleb Peelman, Kyra Pence, Alice Robinson, Torrey Smith, Katelyn Storer, Juliana Syracuse, Lucy Vanrensselaer, Madeline Woodfield
Salamanca: Adam Blakesslee, Harley Brown, Mariah Downey, Harley Ficek, Alicia Fiske, Lydia Halla, Sierra Haynoski, Andy Herrick, Makenzie Oakes, Kendell Valvo
Scio: Benjamin Weimer
Shinglehouse: Ryan Greeson
South Dayton: Margaret King, Allyson Morey, GraceAnn Rebmann
Steamburg: Alaina Bunker
Wellsville: Lily Babbitt, Quinn Rahr, Brooklyn Stisser
West Clarksville: Kayli Giardini
West Valley: Carly Neumann
Whitesville: Zoey Lee.