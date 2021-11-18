BOLIVAR — Bolivar-Richburg Central School has announced its honor rolls for the first marking period of the school year.
HIGH HONOR ROLL
GRADE 12: Braelin Bentley, Damien Billings, Raina Bowen, Andrew Crawford, Landon Danaher, Kayli Giardini, Kaitlyn Graves, Ryan Greeson, Bradley Johnson, Paityn Johnston, Wyatt Karnuth, LLoyd Kinnicutt, Camdyn MacDonell, Phillip MacDonell, Jessica Majot, Breanna Militello, Matthew Mitchell, Austin Parker, Sebastian Pope, Gauge Robinson, Jianna Scott, Elizabeth Shingler, Madison Sisson, Owen Vennard, Ithilien Weekley
GRADE 11: David Baldwin, Madison Carney, Guinevere Coats, Nahia Etxebeste, McKinlee Harris, Ethan Jones, Benjamin Kisel, Hailey Mannix, Noah Martin, Haley Mascho, Mary Pascale, Evan Pinney, Aidan Prentice, Trent Sibble, Jaeger Turybury, Ian Unfus, Hunter Walp, Allison Zilker,
GRADE 10: Caden Allen, Trey Buchholz, Cayden Gaines, Caden Giardini, Lillie Griswold, Natasha Metz, Zachary Mitchell, Kori Thomas, Madeline Thornton, Nebula Wilson-Smith
GRADE 9: Landon Barkley, Sommer Beckwith, Jordan Boldt, Jasper Burdick, Andrew Cox, Carmen Crowley, Maddox Davison, Aaliyah DeGroff, Celia DePriter, Daniel Fowler, Haley Gaines, Raegan Giardini, Caleb Greeson, Addison Hackett, Kaylee Lebrecht, Tavyn MacDonell, Samuel Martin, Hannah Mascho, Charles Militello, Teegan Sibble, Eleanor Smith, Willow Worth
GRADE 8: Allyson Appleby, Karson Baker, Tyler Bryant, Hailey Copenhaver, Lyla Fanton, Adalyn Griswold, Brayden Johnson, Starlyn Kisel, Danika Loucks, Camryn Mesler, Azkadellia Mitchell, Emma Sisson, Brennan Thomas, Jayna Thomas, Adam Torrey, Owen Unfus, Jamie Lee Werner, Rylee Whiting, Braden Zilker
GRADE 7: Dylan Abdo, Addison Amidon, Travis Bell, Kelcy Bryant, Ren Button, Wendy Dannheim, Alyssa Fisk, Arlianna Gaston, Lindsey Greeson, Christian Higby, Elizabeth Learn, William Lundy, Sarah Safford, Carson Smith, Tytan Smith, Madyson Stanton, Emily Tingley, Madalynn Woodworth,
GRADE 6: Jesse Bell, Brandan Blake, Anthony DeGroff, West DePriter, Lawson Fanton, Delaney Loucks, Connor Margeson, Kade McCann, Gunnar Messing, James Pettit III, Mason Thompson, Elizabeth Torrey, Eden VanNatter, Julian Weekley, Kylee Whiting, Bentley Youngs, Maya Zilker,
HONOR ROLL
GRADE 12: Karrie Bish, Darien Champlin, Chase Cook, Brayden Ellis, Lillian Johnson, Logan Pforter, Jarrod Polk, Dennis Rhodes, Emma Stout, Hunter Stuck, Saralyn Szucs, Kadin Tompkins
GRADE 11: Malayna Ayers, Dylan Crawford, Maddox Day, Ryder Easton, Emma Farrell, Katey Fowler, Kyla Gayton, Madigan Harris, Corey Livingston, Natalie McDowell, Connor Sisson, Benjamin Waltenburgh
GRADE 10: David Abdo, Madelyn Baldwin, Anthony Densmore, Anthony Donoghue Jr, Reiss Gaines, Kenna Garden, Roman Johnston, Brian Learn, Gabrielle Mitchell, Alexandria Parker, Jerrit Pastor, Sarah Perkins, Kayley Putnam-Bacon, Aydin Sisson, TiaJo Stone-Walters, Emily Usselman, Brena Walp
GRADE 9: Nadia Baldwin, Sadie Burdick, Joey Danaher, Genecis Easton, Jaelyn Kinnicutt
GRADE 8: Maleya Ayers, Jacoda Carpenter, Alexis Copenhaver, Ashlynn DeGroff, Miranda Jandrew, Ryleigh Kemp, Alexander Lebrecht, Kingston Loucks, Gary McDowell, Chevy Morrison, Blake Scroggie, Kaci Smallwood, Alaina Stout, Elizabeth Wight
GRADE 7: Mason Baldwin, Izik Bowen, Kelsey Chapman, Abagayle Dickerson, Sydney Faulkner, Sierra Hall, Paige Ingalls, Lily Jones, Annabel Kinnicutt, Britany Louser, Ma'Kenzie Mathews, Trevor Whitsell
GRADE 6: Logan Englehardt, Lucas Fanton, Anna-Grace Giffen, Savannah Howard, Wyatt Jones, Kaitlyn Lutes, Emily Perry, Hunter Sisson, Arawyn Steinwandt