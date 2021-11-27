BELFAST — Belfast Central School has announced its honor rolls for the first-quarter marking period. Students named summa cum laude attained an average of 95% or greater, magna cum laude attained 90% to 94.99% and cum laude attained 85% to 89.99% averages.
Summa Cum LaudeGRADE 5 — Jackson Barney.
GRADE 7 — Benjamin Cater, Bayleigh Tallman, Tye Willard, Madison Yackeren.
GRADE 8 — William Guilford.
GRADE 9 — Jenna Hill, Natalee Lindo, Danika Scott, Sophie Zillgitt.
GRADE 10 — Jacob Borden, Carley Burrows, Mary Hamer, Owen Heaney, Abigail Sullivan, Christopher Weaver.
GRADE 11 — Anna Drozdowski, Justin Hill, Isabelle Male, Canaan Sullivan.
GRADE 12 — Alicia Borden, Jaiden Enders, Max Miller, Matthew Weaver.
Magna Cum LaudeGRADE 5 — Owen Armison, Ethan Chamberlain, Bradan Foster.
GRADE 6 — Gabriella Ammons, Ella Austin, Avery Enders, Isabelle Guilford, Sarah Hazelton.
GRADE 7 — Afton Hamer, Nadia Incognito, Josilyn Kirch, Grant Preston, Wyatt Weaver.
GRADE 8 — Emalee Carman, Logan Estabrook, Finn Heaney, Rhianna Hoover, Rachel Merriam.
GRADE 9 — Ava Aronson, Catherine Calanni, Sadie Estabrook, Jaizelyn Marcello, Carissa Mura, Hannah Southwick, Kayliegh Wojcik, Morgan Yackeren.
GRADE 10 — Matthew Cater, Cassondra Guilford, Micaylah Mages, Damien Rinker.
GRADE 11 — Tykota Burnell, Zane Cartwright, Trevor Clark, Gabrielle Costa, Chelsea Goldsmith, Gavin Kenyon, Stiven Avila Lopez, Brianna Morton, Harley Proctor, Carter Stout.
GRADE 12 — Brianna Fields, Brooke Middaugh, Colton Morgan.
Cum LaudeGRADE 5 — Caylin Burrows, McKylie Elliott, Lydia McDonald, Bradley Middaugh, Savannah Miller, Conan Tallman.
GRADE 6 — Onalee Aronson, Violet Edwards, Khloe Jenkins, Karlianne Jones, Kristopher McLaughlin, Anthony Snyder, Madeline White, Raelynn Wilson.
GRADE 7 — Derek Calanni, Johnathan Male, Noah Miller, Emma Moultrup, Lilly Peet, Sophia Rehler, Kaylee Sortore, Jackson Southwick.
GRADE 8 — Cory Cobb, Addisyn Ely, Alexa Ely, Izabella Lindo, Abigail Morton, Mariah Patton, Lucy Simzer.
GRADE 9 — Alexander McLaughlin, Ellyonah Wright.
GRADE 10 — Audrey Cole, Sean Mahon, Kyle McCumiskey, Jackson Stout.
GRADE 11 — Daemon Cobb.
GRADE 12 — Ethan Babbitt, Jacob Buchholz, Jillian Hamer, Christianna Hansgen, Cayla Mura.