BELFAST — Belfast Central School has announced the fourth-quarter high honor roll.
Grade 5: Landen Blocho, Wyatt Weaver, Madison Yackeren
Grade 6: Emalee Carman, William Guilford, Finn Heaney, Tate Jenkins
Grade 7: Catherine Calanni, Liberty Clarke, Sadie Estabrook, Allyson Hazelton, Jenna Hill, Dillion Kelley, Natalee Lindo, Autumn Morey, Danika Scott, Hannah Southwick, Sophie Zillgitt
Grade 8: Allison Banas, Jacob Borden, Carley Burrows, Cassondra Guilford, Owen Heaney, Micaylah Mages, Abigail Sullivan, Christopher Weaver
Grade 9: Trevor Clark, Chelsea Goldsmith, Stiven Lopez Avila, Isabelle Male, Luke Morey, Harley Proctor, Canaan Sullivan
Grade 10: Alicia Borden, Jaiden Enders, Brianna Fields, Matthew Weaver
Grade 11: Taela Bisig, Shannon Durrigan, Nicholas Ellison, Kylie Francis, Tia Hale, Aidan Heaney, Isaac Hull, Christian Lingenfelter, Kelsi Morton, Emma Sullivan, Cierra Wallace
Grade 12: Andrew Blocho, Caleb Caiazza, Elisa Cartwright, Sarah Lindo, Rachel Marsh, Adelaide Sullivan