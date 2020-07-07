BELFAST — Belfast Central School has announced the fourth-quarter high honor roll.

Grade 5: Landen Blocho, Wyatt Weaver, Madison Yackeren

Grade 6: Emalee Carman, William Guilford, Finn Heaney, Tate Jenkins

Grade 7: Catherine Calanni, Liberty Clarke, Sadie Estabrook, Allyson Hazelton, Jenna Hill, Dillion Kelley, Natalee Lindo, Autumn Morey, Danika Scott, Hannah Southwick, Sophie Zillgitt

Grade 8: Allison Banas, Jacob Borden, Carley Burrows, Cassondra Guilford, Owen Heaney, Micaylah Mages, Abigail Sullivan, Christopher Weaver

Grade 9: Trevor Clark, Chelsea Goldsmith, Stiven Lopez Avila, Isabelle Male, Luke Morey, Harley Proctor, Canaan Sullivan

Grade 10: Alicia Borden, Jaiden Enders, Brianna Fields, Matthew Weaver

Grade 11: Taela Bisig, Shannon Durrigan, Nicholas Ellison, Kylie Francis, Tia Hale, Aidan Heaney, Isaac Hull, Christian Lingenfelter, Kelsi Morton, Emma Sullivan, Cierra Wallace

Grade 12: Andrew Blocho, Caleb Caiazza, Elisa Cartwright, Sarah Lindo, Rachel Marsh, Adelaide Sullivan

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