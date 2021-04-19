BELFAST — Belfast Central School has announced its honor rolls for the second quarter. Students on the high honor roll attained an average of 93%, while students on the honor roll attained an 85-92% average.
HONOR ROLLGrade 5: Onalee Aronson, Colt Cobb, Carson Foster, Isabelle Guilford, Karlianne Jones, Anthony Snyder, Madeline White, Raelynn Wilson
Grade 6: Landen Blocho, Afton Hamer, Josilyn Kirch, Grant Preston, Bayleigh Tallman, Emerson Weaver, Tye Willard, Madison Yackeren
Grade 7: Cylie Burrows, Bryce Conley, Alexa Ely, Logan Estabrook, Rachel Merriam, Heather Padden, Lucy Simzer
Grade 8: Ava Aronson, Sadie Estabrook, Madison Hall, Natalee Lindo, Carissa Mura, Julie Sortore, Hannah Southwick, Kayliegh Wojcik, Ellyonah Wright, Morgan Yackeren
Grade 9: Jacob Borden, Matthew Cater, Audrey Cole, Cassondra Guilford, Tristan Jenkins, Micaylah Mages, Sean Mahon, Jackson Stout, Christopher Weaver
Grade 10: Tykota Burnell, Zane Cartwright, Trevor Clark, Gabrielle Costa, Chelsea Goldsmith, Brianna Morton, Harley Proctor, Carter Stout
Grade 11: Kendra Giboo, Christianna Hansgen, Max Miller, Colton Morgan, Cayla Mura
Grade 12: Taela Bisig, Steven Buchholz, Jason Drozdowski, Kayl Francis, Isaac Hull, Christian Lopez, Lillian Mahon, Camden Smith, Stephen Struckmann
HIGH HONOR ROLLGrade 5: Sarah Hazelton
Grade 7: Emalee Carman, William Guilford
Grade 8: Catherine Calanni, Allyson Hazelton, Jenna Hill, Dillion Kelley, Jaizelyn Marcello, Danika Scott, Sophie Zillgitt
Grade 9: Carley Burrows, Mary Hamer, Owen Heaney, Damien Rinker, Abigail Sullivan
Grade 10: Anna Drozdowski, Justin Hill, Stiven Lopez, Isabelle Male, Canaan Sullivan
Grade 11: Alicia Borden, Jaiden Enders, Matthew Weaver
Grade 12: Nicholas Ellison, Kylie Francis, Christopher Fuller, Tia Hale, Samantha Havens, Aidan Heaney, Christian Lingenfelter, Kelsi Morton, Emma Sullivan, Cierra Wallace