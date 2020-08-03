Several area Cattaraugus and Allegany County high school students were named to the Jamestown Community College part-time student dean’s list during the 2019-20 academic year.

To be eligible for the full-time student dean’s list, a student must achieve a minimum GPA of 3.50 during the semester while enrolled in at least 12 degree credits.

FALL 2019

Allegany — Abbey Gardiner, Benjamin Giardini, Kaitlyn Higby, Ronald Jakubczyk, Mikayla King, Emmy Li, Alyssa Spring, Shilpa Thandla

Ashville — Carson Heimburg, Collin Petry

Belfast — Alexandra Howe

Bolivar — Kaylee McDowell, Fiona Pope

Cuba — Sarah Cole, Bailey Rouse, Averi Saulter, Grace Stolberg

Ellicottville — Allison Calarco

Forestville — Sadie Fadale

Gowanda — Christian Cook, Tatum Stitzel

Great Valley — Megan Hartsell

Hinsdale — Jackson Howell

Mansfield — Adrian De Orbe

Olean — Brookelinn Garey, Madelyn Hoffman, Daniel Klein, Aarika Mattys, Arhum Rabbani, Gabrielle Schulze, Jillian Stevens

Perrysburg — Ethan Fort, Nicole Whalen

Randolph — Loganne Bushey, Tyler Hind, Claire Lewis, Brynn Pagett, Elisabeth Root, Jillian Stahley

Salamanca — Emma Fiske, Simon Lin

Shinglehouse, Pa. — Skylar DeBoer

Sinclarville — Isabel Bailey, Hailey Dahl, Sophia Ekstrom, Meghan Lebaron

South Dayton — Jared Nobles

Steamburg — Nizhoni Kennedy

SPRING 2020

Olean — Kaura Chahal, Jason Copella, Kaden Cruz, Caroline DeRose, Hayleigh Federowicz, Brookelinn Garey, Marina Heister, Madelyn Hoffman, Kiran Khettry, Lauren Kielar, Daniel Klein, Justin Lin, Christine Martin, Claire Meyers, Arhum Rabbani, Gabrielle Schulze, Jillian Stevens

Sinclairville — Isabel Bailey, Chloe Ekstrom

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