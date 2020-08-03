Several area Cattaraugus and Allegany County high school students were named to the Jamestown Community College part-time student dean’s list during the 2019-20 academic year.
To be eligible for the full-time student dean’s list, a student must achieve a minimum GPA of 3.50 during the semester while enrolled in at least 12 degree credits.
FALL 2019
Allegany — Abbey Gardiner, Benjamin Giardini, Kaitlyn Higby, Ronald Jakubczyk, Mikayla King, Emmy Li, Alyssa Spring, Shilpa Thandla
Ashville — Carson Heimburg, Collin Petry
Belfast — Alexandra Howe
Bolivar — Kaylee McDowell, Fiona Pope
Cuba — Sarah Cole, Bailey Rouse, Averi Saulter, Grace Stolberg
Ellicottville — Allison Calarco
Forestville — Sadie Fadale
Gowanda — Christian Cook, Tatum Stitzel
Great Valley — Megan Hartsell
Hinsdale — Jackson Howell
Mansfield — Adrian De Orbe
Olean — Brookelinn Garey, Madelyn Hoffman, Daniel Klein, Aarika Mattys, Arhum Rabbani, Gabrielle Schulze, Jillian Stevens
Perrysburg — Ethan Fort, Nicole Whalen
Randolph — Loganne Bushey, Tyler Hind, Claire Lewis, Brynn Pagett, Elisabeth Root, Jillian Stahley
Salamanca — Emma Fiske, Simon Lin
Shinglehouse, Pa. — Skylar DeBoer
Sinclarville — Isabel Bailey, Hailey Dahl, Sophia Ekstrom, Meghan Lebaron
South Dayton — Jared Nobles
Steamburg — Nizhoni Kennedy
SPRING 2020
Olean — Kaura Chahal, Jason Copella, Kaden Cruz, Caroline DeRose, Hayleigh Federowicz, Brookelinn Garey, Marina Heister, Madelyn Hoffman, Kiran Khettry, Lauren Kielar, Daniel Klein, Justin Lin, Christine Martin, Claire Meyers, Arhum Rabbani, Gabrielle Schulze, Jillian Stevens
Sinclairville — Isabel Bailey, Chloe Ekstrom