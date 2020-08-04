Several area Cattaraugus and Allegany County high school students were named to the Jamestown Community College part-time student dean’s list during the 2019-20 academic year.
To be eligible for the student dean’s list, a student must achieve a minimum GPA of 3.50 during the semester while enrolled in at least 12 degree credits.
FALL 2019
Allegany — Madison Baldwin, Connor Bates, Mychal Berlinski, Jane Brairton, Julia Brennan, Thomas Callen, Josh Carter, Liam Coulter, Lior Crisafulli, Casey Curran, Taylor Davis, Grace Decapua, Jacob Dombeck, Kaleigh Donavon, Olivia Fitzgerald, Sofia Fortuna, Julianna Giannicchi, Emily Giardini, Daniel Graham, Dustyn Green, Jayden Gustafson, Tierney Hemphill, Morgan Horton, Braden Johnson, Mayc Kelley, Ryan Kellogg, Morgan King, Griffin Klice, Logan Klice, Alena Kopec, Kayla Krzanak, Chloee LaCroix, Cole Lechner, Shay Lippert, Elizabeth Long, Manual McClary, Molly McClelland, Kristen McMullen, Shane McMullen, Megan Neamon, Kimberly Nevin, Francis Opperman, Cameron Riordan, Liberty Rodgers, Lila Rollins, Talia Sanzo, Kathryn Schlepko, Zachary Sherman, Madison Smith, Juddson Spako, Emily Speckman, George Stevenson, Violet VanGuilder, Mallory Voegelin, Yuki Wada, Megan Williams, Ryan Wisniewski, Katherine Yaworsky, Colin Yorke, Allyson Youngs, Jordanne Youngs, Hannah Zink
Alma — Kaylee Middaugh
Andover — Hayleigh Niedermaier
Angelica — Taylor Prentice
Belmont — Michaela Edmister, Mehgan Force, Hailey Herring
Bolivar — Addison Cavanaugh, Catherine Farrell, Autumn Geist, Delainee Hodgson, Madysen Johnson, Margaret Schiralli, Isaac Scott, Victoria Stuck, Hannah Wiatrowski, Alissa Wright
Cattaraugus — Alexis Aldrich, Isabella Deliman, Haley Dorman, Olivia Goode, Makenna Hill, Lexi Mikowicz, Merry Milliman, Macy Pritchard, Xzavier Small, Craig Whalen, Marissa Wittrock
Conewango — Cheyenne Green, Corey Ellis, Sierra Shearer, Damien Smith, Payton Swanson
Cuba — Claire Benham, Caileigh Bump, Kameron Cayton, Alexander Cusumano, Nathan-Michael Gabler, Caden Larabee, Luke Miller, Desirae Minns, Kaden Moyer, Nathan Pinney, Christianna Reynolds
Delevan — Carol Pilling
East Otto — Alexis Shattuck
Ellicottville — Christian Hutchinson, Sydney Saunders, Adam Silvernail, Samantha Van Wicklin
Farmersville — McKenzie Martin
Fillmore — Brandon Klatt, Danielle Wolcott
Franklinville — Tawnie Bowers, Danielle Haskell
Friendship — Charis Ruxton, Maylynn Skinner
Gowanda — Chelton Bellinger, Jade Clabeaux, Kayla Forthman, Paige Gabel, Zoey Kota, Alyscia Le-Tran, Rowan Mentley-Peters, Lily Redeye
Great Valley — Abbey Dechane, Jalee Evans, Dairinn Finn, Alex Hunt, McKenna Kaleta, Madisyn Kilby, Liam Long, Audra Perkins
Hinsdale — Kayla Brooks, Ashley Chapman
Houghton — Daniel Colter
Great Valley — Megan Hartsell
Hinsdale — Jackson Howell
Limestone — Lillian Szuba, Alan Wildfire
Little Genesee — Jason Greeson
Little Valley — Morgan Brown, Madison Cannon, Gabriel Greene, Courteney Halterman, Renee Harvey, Sydney Hvizdzak, Conner Parmenter, Allison Ritchie, Ella Roslund, Courtney Sexton, Noah Steinbroner, Austin Winters
Olean — Brynn Ackerman, Mackenzi Adams, Raina Barboza, Lydia Brant, Ariyana Burrows, Jared Burton, John Carlson, Kaura Chahal, Zoey Clayson, Malachi Cleveland, Jason Copella, Isabelle Crosson, Kaden Cruz, Keon Cruz, Sara Cutler, Caroline DeRose, Sarah Eddy, Nathan Emery, Hayleigh Federowicz, Rylie Gumtow, Kailee Hagen, Trinity Halstead, Eric Havens, Marina Heister, Sydney Kellogg, Lauren Kielar, Zackery Krenzel, Michael Lambert, Justin Lin, Nicole Marra, Christine Martin, Isabella Martinelli, Claire Meyers, Marina Miketish, Bret Miles, Christian Myers, Alyssa Otero, Grace Parr, Paxton Retchless, Lucas Sakala, Rebecca Schneider, Andrew Sherburne, Adam Spencer, Amber Starr, Collette Trudeau, Kailyn Vanderhoef, Grace Ventura, Gabrielle Waugaman, Mackenzie Windus
Otto: Calysta Harvey
Perrysburg — Chase Cooper, Kylie Lauer, Olivia Pawlak, Beth Stang, Lyric Westlund
Randolph — Makena Adams, Allison Ames, Cody Atkins, Noah Barber, Riley Basile-Benson, Harley Bruyere, Bayleigh Frink, Aunalee Godfrey, Tyler Hadley, Lavani Johnson, Evan Kish, Ronan McDonald, Sarah Ploetz, Alexis Shellenbarger, Ethan Shields, Gage VanRensselaer, Joshua Walters, Miranda Waterman, Hannah Wheeler
Rushford — Meredith Grasso
Salamanca — Dennis Cogley, Kaihalla George, Sammi Lin, Lauren Lowe, Holly McGonigle, Jordan Ray, John Snyder
Scio — Jacob D'Arcy
South Dayton — James Keller, Olivia Towne, Jocelyn Tyma
Steamburg — Emma George
Wellsville — Analiese Babbitt, Sarah Carlton, Loralai Crawford, Keara Ludu, Griffin Majewski, Josie Nolan, Renee Schoonover, Jesse Slocum
West Valley — Abigail Ploetz
SPRING 2020
Allegany — Nathan Andera, Madison Baldwin, Connor Bates, Jane Brairton, Julia Brennan, Thomas Callen, Sean Campbell, Josh Carter, Kirsten Comstock, Julianna Giannicchi, Benjamin Giardini, Dustyn Green, Kaitlyn Higby, Morgan Horton, Autumn Johnson, Braden Johnson, Mayc Kelley, Mikayla King, Logan Klice, Alena Kopec, Kayla Krzanak, Emmy Li, Elizabeth Long, Molly McClelland, Kristen McMullen, Violet Nolder, Dylan Palmer, Cameron Riordan, Liberty Rodgers, Andrew Rohrs, Lila Rollins, Talia Sanzo, Kathryn Schlepko, Madison Smith, Alyssa Spring, Shilpa Thandla, Violet VanGuilder, Yuki Wada, Ryan Wisniewski, Katherine Yaworsky, Allyson Youngs, Ryann Zink
Andover — Emily Wahl, Makayla Whitesell
Belfast — Alexandra Howe
Bolivar — Kaylee McDowell, Gabrielle Pasquale
Cattaraugus — Alexis Aldrich, Sydney Preston, Emma Rupp, Xzavier Small
Cuba — Alexander Cusumano, Nathan-Michael Gabler, Bailey Rouse, Averi Saulter, Grace Stolberg
East Otto — Samantha Benzel, Jordan Kenyon
Ellicottville — Allison Calarco
Franklinville — Tawnie Bowers, Danielle Haskell
Friendship — Charis Ruxton
Gowanda — Tyee Nagel, Tatum Stitzel
Great Valley — Brooke Eddy, Megan Hartsell, McKenna Kaleta
Hinsdale — Ashley Chapman, Makayla Perez-Morales, Keegan Rowland, Paige Tomljenovich
Little Valley — Miranda Bernardi, Sydney Hvizdzak
Olean — Brynn Ackerman, Cole Anastasia, Raina Barboza, Olivia Bean, Cait Butler, John Carlson, Zoey Clayson, Isabelle Crosson, Keon Cruz, Robert Dempsey, Nathan Emery, Kaitlynn Ensell, Kailee Hagen, Chloeann Halladay, Sydney Kellogg, Madison Kirby, Kayla Knight, Mariko Kobayashi, Michael Lambert, Maxwell Linderman, Joseph Magro, Elisamaria Martel, Isabella Martinelli, Aarika Mattys, Christian Myers, Alexander Peterson, Paxton Retchless, Lucas Sakala, Rebecca Schneider, Andrew Sherburne, Collette Trudeau, Kailyn Vanderhoef, Grace Ventura, Mackenzie Windus, Lucas Wood
Perrysburg — Ethan Fort, Lyric Westlund
Randolph — Makena Adams, Allison Ames, Ashton Bushey, Loganne Bushey, Tyler Hadley, Aspen Hawkins, Kira Lewis, Jason Ploetz, Elisabeth Root, Matthew Schultz, Ethan Shields
Salamanca — Dennis Cogley, Maeghan Collins, Emma Fiske
Shinglehouse, Pa. — Skylar DeBoer
South Dayton — Jared Nobles, Olivia Towne, Jocelyn Tyma
Steamburg — Nizhoni Kennedy
Wellsville — Analiese Babbitt, Renee Schoonover
West Valley — Chloe Chai, Morgan Drake