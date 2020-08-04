Several area Cattaraugus and Allegany County high school students were named to the Jamestown Community College part-time student dean’s list during the 2019-20 academic year.

To be eligible for the student dean’s list, a student must achieve a minimum GPA of 3.50 during the semester while enrolled in at least 12 degree credits.

FALL 2019

Allegany — Madison Baldwin, Connor Bates, Mychal Berlinski, Jane Brairton, Julia Brennan, Thomas Callen, Josh Carter, Liam Coulter, Lior Crisafulli, Casey Curran, Taylor Davis, Grace Decapua, Jacob Dombeck, Kaleigh Donavon, Olivia Fitzgerald, Sofia Fortuna, Julianna Giannicchi, Emily Giardini, Daniel Graham, Dustyn Green, Jayden Gustafson, Tierney Hemphill, Morgan Horton, Braden Johnson, Mayc Kelley, Ryan Kellogg, Morgan King, Griffin Klice, Logan Klice, Alena Kopec, Kayla Krzanak, Chloee LaCroix, Cole Lechner, Shay Lippert, Elizabeth Long, Manual McClary, Molly McClelland, Kristen McMullen, Shane McMullen, Megan Neamon, Kimberly Nevin, Francis Opperman, Cameron Riordan, Liberty Rodgers, Lila Rollins, Talia Sanzo, Kathryn Schlepko, Zachary Sherman, Madison Smith, Juddson Spako, Emily Speckman, George Stevenson, Violet VanGuilder, Mallory Voegelin, Yuki Wada, Megan Williams, Ryan Wisniewski, Katherine Yaworsky, Colin Yorke, Allyson Youngs, Jordanne Youngs, Hannah Zink

Alma — Kaylee Middaugh

Andover — Hayleigh Niedermaier

Angelica — Taylor Prentice

Belmont — Michaela Edmister, Mehgan Force, Hailey Herring

Bolivar — Addison Cavanaugh, Catherine Farrell, Autumn Geist, Delainee Hodgson, Madysen Johnson, Margaret Schiralli, Isaac Scott, Victoria Stuck, Hannah Wiatrowski, Alissa Wright

Cattaraugus — Alexis Aldrich, Isabella Deliman, Haley Dorman, Olivia Goode, Makenna Hill, Lexi Mikowicz, Merry Milliman, Macy Pritchard, Xzavier Small, Craig Whalen, Marissa Wittrock

Conewango — Cheyenne Green, Corey Ellis, Sierra Shearer, Damien Smith, Payton Swanson

Cuba — Claire Benham, Caileigh Bump, Kameron Cayton, Alexander Cusumano, Nathan-Michael Gabler, Caden Larabee, Luke Miller, Desirae Minns, Kaden Moyer, Nathan Pinney, Christianna Reynolds

Delevan — Carol Pilling

East Otto — Alexis Shattuck

Ellicottville — Christian Hutchinson, Sydney Saunders, Adam Silvernail, Samantha Van Wicklin

Farmersville — McKenzie Martin

Fillmore — Brandon Klatt, Danielle Wolcott

Franklinville — Tawnie Bowers, Danielle Haskell

Friendship — Charis Ruxton, Maylynn Skinner

Gowanda — Chelton Bellinger, Jade Clabeaux, Kayla Forthman, Paige Gabel, Zoey Kota, Alyscia Le-Tran, Rowan Mentley-Peters, Lily Redeye

Great Valley — Abbey Dechane, Jalee Evans, Dairinn Finn, Alex Hunt, McKenna Kaleta, Madisyn Kilby, Liam Long, Audra Perkins

Hinsdale — Kayla Brooks, Ashley Chapman

Houghton — Daniel Colter

Great Valley — Megan Hartsell

Hinsdale — Jackson Howell

Limestone — Lillian Szuba, Alan Wildfire

Little Genesee — Jason Greeson

Little Valley — Morgan Brown, Madison Cannon, Gabriel Greene, Courteney Halterman, Renee Harvey, Sydney Hvizdzak, Conner Parmenter, Allison Ritchie, Ella Roslund, Courtney Sexton, Noah Steinbroner, Austin Winters

Olean — Brynn Ackerman, Mackenzi Adams, Raina Barboza, Lydia Brant, Ariyana Burrows, Jared Burton, John Carlson, Kaura Chahal, Zoey Clayson, Malachi Cleveland, Jason Copella, Isabelle Crosson, Kaden Cruz, Keon Cruz, Sara Cutler, Caroline DeRose, Sarah Eddy, Nathan Emery, Hayleigh Federowicz, Rylie Gumtow, Kailee Hagen, Trinity Halstead, Eric Havens, Marina Heister, Sydney Kellogg, Lauren Kielar, Zackery Krenzel, Michael Lambert, Justin Lin, Nicole Marra, Christine Martin, Isabella Martinelli, Claire Meyers, Marina Miketish, Bret Miles, Christian Myers, Alyssa Otero, Grace Parr, Paxton Retchless, Lucas Sakala, Rebecca Schneider, Andrew Sherburne, Adam Spencer, Amber Starr, Collette Trudeau, Kailyn Vanderhoef, Grace Ventura, Gabrielle Waugaman, Mackenzie Windus

Otto: Calysta Harvey

Perrysburg — Chase Cooper, Kylie Lauer, Olivia Pawlak, Beth Stang, Lyric Westlund

Randolph — Makena Adams, Allison Ames, Cody Atkins, Noah Barber, Riley Basile-Benson, Harley Bruyere, Bayleigh Frink, Aunalee Godfrey, Tyler Hadley, Lavani Johnson, Evan Kish, Ronan McDonald, Sarah Ploetz, Alexis Shellenbarger, Ethan Shields, Gage VanRensselaer, Joshua Walters, Miranda Waterman, Hannah Wheeler

Rushford — Meredith Grasso

Salamanca — Dennis Cogley, Kaihalla George, Sammi Lin, Lauren Lowe, Holly McGonigle, Jordan Ray, John Snyder

Scio — Jacob D'Arcy

South Dayton — James Keller, Olivia Towne, Jocelyn Tyma

Steamburg — Emma George

Wellsville — Analiese Babbitt, Sarah Carlton, Loralai Crawford, Keara Ludu, Griffin Majewski, Josie Nolan, Renee Schoonover, Jesse Slocum

West Valley — Abigail Ploetz

SPRING 2020

Allegany — Nathan Andera, Madison Baldwin, Connor Bates, Jane Brairton, Julia Brennan, Thomas Callen, Sean Campbell, Josh Carter, Kirsten Comstock, Julianna Giannicchi, Benjamin Giardini, Dustyn Green, Kaitlyn Higby, Morgan Horton, Autumn Johnson, Braden Johnson, Mayc Kelley, Mikayla King, Logan Klice, Alena Kopec, Kayla Krzanak, Emmy Li, Elizabeth Long, Molly McClelland, Kristen McMullen, Violet Nolder, Dylan Palmer, Cameron Riordan, Liberty Rodgers, Andrew Rohrs, Lila Rollins, Talia Sanzo, Kathryn Schlepko, Madison Smith, Alyssa Spring, Shilpa Thandla, Violet VanGuilder, Yuki Wada, Ryan Wisniewski, Katherine Yaworsky, Allyson Youngs, Ryann Zink

Andover — Emily Wahl, Makayla Whitesell

Belfast — Alexandra Howe

Bolivar — Kaylee McDowell, Gabrielle Pasquale

Cattaraugus — Alexis Aldrich, Sydney Preston, Emma Rupp, Xzavier Small

Cuba — Alexander Cusumano, Nathan-Michael Gabler, Bailey Rouse, Averi Saulter, Grace Stolberg

East Otto — Samantha Benzel, Jordan Kenyon

Ellicottville — Allison Calarco

Franklinville — Tawnie Bowers, Danielle Haskell

Friendship — Charis Ruxton

Gowanda — Tyee Nagel, Tatum Stitzel

Great Valley — Brooke Eddy, Megan Hartsell, McKenna Kaleta

Hinsdale — Ashley Chapman, Makayla Perez-Morales, Keegan Rowland, Paige Tomljenovich

Little Valley — Miranda Bernardi, Sydney Hvizdzak

Olean — Brynn Ackerman, Cole Anastasia, Raina Barboza, Olivia Bean, Cait Butler, John Carlson, Zoey Clayson, Isabelle Crosson, Keon Cruz, Robert Dempsey, Nathan Emery, Kaitlynn Ensell, Kailee Hagen, Chloeann Halladay, Sydney Kellogg, Madison Kirby, Kayla Knight, Mariko Kobayashi, Michael Lambert, Maxwell Linderman, Joseph Magro, Elisamaria Martel, Isabella Martinelli, Aarika Mattys, Christian Myers, Alexander Peterson, Paxton Retchless, Lucas Sakala, Rebecca Schneider, Andrew Sherburne, Collette Trudeau, Kailyn Vanderhoef, Grace Ventura, Mackenzie Windus, Lucas Wood

Perrysburg — Ethan Fort, Lyric Westlund

Randolph — Makena Adams, Allison Ames, Ashton Bushey, Loganne Bushey, Tyler Hadley, Aspen Hawkins, Kira Lewis, Jason Ploetz, Elisabeth Root, Matthew Schultz, Ethan Shields

Salamanca — Dennis Cogley, Maeghan Collins, Emma Fiske

Shinglehouse, Pa. — Skylar DeBoer

South Dayton — Jared Nobles, Olivia Towne, Jocelyn Tyma

Steamburg — Nizhoni Kennedy

Wellsville — Analiese Babbitt, Renee Schoonover

West Valley — Chloe Chai, Morgan Drake

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