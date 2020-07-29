It's no surprise one of the easiest ways to go green is to skip plastic-bottled water.

But here's another reason to say no to single-use H2O: You might be drinking microplastics, too. A study by the State University of New York in Fredonia found that 250 bottles from 11 different brands had microplastics in over 90% of the samples tested.

These microplastics are invisible to the naked eye, but could contribute to an unhealthy way to stay hydrated.

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