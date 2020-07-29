THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BUFFALO HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHERN WYOMING COUNTY IN WESTERN NEW YORK...
NORTHEASTERN CATTARAUGUS COUNTY IN WESTERN NEW YORK...
SOUTHEASTERN ERIE COUNTY IN WESTERN NEW YORK...
SOUTHWESTERN LIVINGSTON COUNTY IN WESTERN NEW YORK...
NORTHERN ALLEGANY COUNTY IN WESTERN NEW YORK...
* UNTIL 345 PM EDT..
* AT 248 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR ASHFORD
HOLLOW, OR 18 MILES NORTH OF SALAMANCA, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...MINOR DAMAGE TO VEHICLES IS POSSIBLE. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
DANSVILLE, LETCHWORTH STATE PARK, SPRINGVILLE, ARCADE,
FRANKLINVILLE, BELFAST, RUSHFORD, HOUGHTON, PORTAGEVILLE AND
YORKSHIRE.
THIS INCLUDES INTERSTATE 390 BETWEEN EXITS 4 AND 5.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
THIS IS AN EXTREMELY DANGEROUS SITUATION. THIS STORM HAS A HISTORY
OF PRODUCING WIDESPREAD WIND DAMAGE ACROSS CHAUTAUQUA COUNTY. SEEK
SHELTER NOW INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM WINDOWS!
TO REPORT SEVERE WEATHER, CONTACT YOUR NEAREST LAW ENFORCEMENT
AGENCY. THEY WILL SEND YOUR REPORT TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE
OFFICE IN BUFFALO.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
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HAIL...1.00IN;
WIND...60MPH