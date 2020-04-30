BELFAST — Belfast Central School has announced its honor rolls for the third-quarter marking period.
HIGH HONOR ROLLGrade 5
— Madison Yackeren
Grade 6
— Emalee Carman, William Guilford, Rachel Merriam and Mariah Patton
Grade 7
— Allyson Hazelton, Jenna Hill, Dillion Kelley, Natalee Lindo, Danika Scott and Sophie Zillgitt
Grade 8
— Allison Banas, Jacob Borden, Carley Burrows, Cassondra Guilford, Mary Hamer, Owen Heaney, Sean Mahon, Abigail Sullivan and Christopher Weaver
Grade 9
— Justin Hill, Isabelle Male and Canaan Sullivan
Grade 10
— Jaiden Enders, Colton Morgan and Matthew Weaver
Grade 11
— Kylie Francis, Tia Hale, Aidan Heaney, Christian Lingenfelter, Stephen Struckmann, Emma Sullivan and Cierra Wallace
Grade 12
— Andrew Blocho, Elisa Cartwright and Rachel Marsh
HONOR ROLLGrade 5
— Landen Blocho, Afton Hamer, Grant Preston, Bayleigh Tallman, Carson Treusdell, Emerson Weaver and Tye Willard
Grade 6
— Cylie Burrows, Addisyn Ely, Alexa Ely, Logan Estabrook, Monica Harriger, Finn Heaney, Leon Histed, Rhianna Hoover, David Hull, Tate Jenkins, Kaylee Knorr, Samayah Lussier, Carly Moultrup, Heather Padden and Lucy Simzer
Grade 7
— Ava Aronson, Matthew Barren, Shelby Burnell, Catherine Calanni, Liberty Clarke, Joseph Elliott, Sadie Estabrook, Madison Hall, Jaizelyn Marcello, Carissa Mura, Dennis Rehler, Hannah Southwick, Kayliegh Wojcik, Clayton Wright and Morgan Yackeren
Grade 8
— Audrey Cole, Nevaeh Elliott, Tristan Jenkins, Aaliyah Knorr, Micaylah Mages, Kyle McCumiskey, Damien Rinker and Jackson Stout
Grade 9
— Tykota Burnell, Daemon Cobb, Harley Edkin, Chelsea Goldsmith, Stevin Lopez Avila, Luke Morey, Brianna Morton, Harley Proctor and Carter Stout
Grade 10
— Alicia Borden, Kendra Giboo, Max Miller and Cayla Mura
Grade 11
— Taela Bisig, Steven Buchholz, Shannon Durrigan, Nicholas Ellison, Keltsie Francis, Christopher Fuller, Colton Gaddy, Melvin Hamer, Devin Harriger, Christian Lopez, Lillian Mahon, Kelsi Morton, Camden Smith and Collin Weaver
Grade 12 — Caleb Caiazza, McKayla Cross, Hunter Enders, Sarah Lindo, Kennedy Male, Hailey Mitchell, Junelle Shaw, Adelaide Sullivan and Ethan Treusdell